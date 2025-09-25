"הפסד נוסף יכול להלחיץ את כל המערכת"

בעירוני טבריה ממשיכים להתכונן למשחק החוץ הקשה בשבת (19:45, אצטדיון שלמה ביטוח) מול הפועל פתח תקווה. בקבוצה משפת הכנרת יודעים שהמצב של הקבוצה עדין, כשהיא סופרת שלושה הפסדים רצופים, בהם ספגו 16 שערים. לאור הכושר בו נמצאת המארחת, בקבוצה יהיו מרוצים גם מנקודה, שתעצור את שרשרת ההפסדים.

באימונים אלירן חודדה שם את הדגש על משמעת הגנתית ובעיקר להחזיק את מרכז המגרש, ממנו סבורים במועדון שהגיעו עיקר הצרות שנגרמו להם במשחקים האחרונים. פיראס אבו עקל, שחזר למועדון לצורך כך בדיוק, אמור לפתוח בקישור, לצידם של מוחמד אוסמן וגיא חדידה. מי ששב לאימונים הוא דוד קלטינס, שהחלים ממתיחה בשריר התאומים וגם הוא בתמונת ההרכב.

מי שימשיכו להיעדר הם הבלם הצ'כי, אונדרז' באצ'ו, שלא שיחק מתחילת העונה, בשל קרעים ברצועות הקרסול ודניאל גולאני, שאומנם סובל מחבלה בלבד בקרסול ולא משבר, אך אמור להיעדר לפחות עוד שבועיים.

"אין ספק שהמצב כרגע עדין מאוד", אמרו במועדון. "המערכת נמצאת בלחץ והפסד נוסף בטח לא ירגיע אותה. אנחנו תמיד רוצים לנצח, אבל בהתחשב במצב ובזה שמדובר במשחק חוץ, מול קבוצה שנמצאת בכושר טוב מאתנו, גם נקודה תהיה טובה".