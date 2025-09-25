יום חמישי, 25.09.2025 שעה 14:53
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"הפסד נוסף יכול להלחיץ את כל המערכת"

טבריה של אלירן חודדה מתכוננת להפועל פתח תקווה בשבת, שהלחץ בשיאו. קלטינס חוזר ונמצא בתמונת ההרכב, גם אבו עקל. באצ'ו וגולאני ימשיכו להיעדר

|
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

בעירוני טבריה ממשיכים להתכונן למשחק החוץ הקשה בשבת (19:45, אצטדיון שלמה ביטוח) מול הפועל פתח תקווה. בקבוצה משפת הכנרת יודעים שהמצב של הקבוצה עדין, כשהיא סופרת שלושה הפסדים רצופים, בהם ספגו 16 שערים. לאור הכושר בו נמצאת המארחת, בקבוצה יהיו מרוצים גם מנקודה, שתעצור את שרשרת ההפסדים. 

באימונים אלירן חודדה שם את הדגש על משמעת הגנתית ובעיקר להחזיק את מרכז המגרש, ממנו סבורים במועדון שהגיעו עיקר הצרות שנגרמו להם במשחקים האחרונים. פיראס אבו עקל, שחזר למועדון לצורך כך בדיוק, אמור לפתוח בקישור, לצידם של מוחמד אוסמן וגיא חדידה. מי ששב לאימונים הוא דוד קלטינס, שהחלים ממתיחה בשריר התאומים וגם הוא בתמונת ההרכב. 

מי שימשיכו להיעדר הם הבלם הצ'כי, אונדרז' באצ'ו, שלא שיחק מתחילת העונה, בשל קרעים ברצועות הקרסול ודניאל גולאני, שאומנם סובל מחבלה בלבד בקרסול ולא משבר, אך אמור להיעדר לפחות עוד שבועיים. 

"אין ספק שהמצב כרגע עדין מאוד", אמרו במועדון. "המערכת נמצאת בלחץ והפסד נוסף בטח לא ירגיע אותה. אנחנו תמיד רוצים לנצח, אבל בהתחשב במצב ובזה שמדובר במשחק חוץ, מול קבוצה שנמצאת בכושר טוב מאתנו, גם נקודה תהיה טובה".

