מתן חוזז סגר על חוזה חדש בהפועל ירושלים

מתן חוזז ישחק בהפועל ירושלים גם בעונה הזו. הקשר בן ה-29 למעשה ישוב לקבוצה מהבירה אחרי שהיה חתום בה עד הקיץ הנוכחי, הפך לשחקן חופשי וכעת ישחק שוב תחת זיו אריה בניסיון לעזור לקבוצה להיחלץ מפתיחת העונה הנוראית שלה.

כידוע, חוזז גדל במכבי ת"א ושיחק לאורך השנים גם בבית"ר ת"א, בהפועל אשקלון, בבני יהודה ובהפועל חיפה. להפועל ירושלים הגיע הקשר בקיץ 2023 כשהושאל ממכבי ת"א ושנה לאחר מכן חתם על חוזה לעונה החולפת.

בסיומו, כאמור, הפך חוזז לשחקן חופשי, אבל כעת הוא סיכם על חוזה בהפועל ירושלים ויתאחד שוב עם זיו אריה. מדובר במאמן שתחתיו שיחק חוזז גם בקבוצת הנוער של מכבי ת"א.

מתן חוזז בפעולה (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים זקוקה נואשות לרוח חדשה אחרי פתיחת העונה הנוראית שלה. הקבוצה מהבירה הפסידה בכל ארבעת משחקיה בליגת העל מתחילת העונה – 2:1 למ.ס אשדוד, 2:1 להפועל חיפה, 5:1 להפועל ב"ש ו-2:1 למכבי ת"א.