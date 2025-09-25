עידן ורד על סף חתימה במכבי פתח תקווה

לאחר איבוד הנקודות השני בשלושה משחקים, במכבי פ”ת מתקרבים לחיזוק חדש-ישן. הקשר עידן ורד החל להתאמן עם הקבוצה, יעבור ב-24 השעות הקרובות בדיקות רפואיות וצפוי לחתום במועדון עד לסיום העונה במטרה לחזק את הסגל של המאמן נועם שוהם.

ורד שיחק במועדון בעונה שעברה ולמרות ירידת הליגה, רשם 30 הופעות שבהן כבש שער אחד ובישל עוד ארבעה. אתמול, הוא כבר החל להתאמן עם הקבוצה והחתימה הרשמית צפויה בקרוב.

ביום ראשון תארח הקבוצה את הפועל עכו בידיעה ברורה שאסור לה לאבד נקודות בפעם השלישית בארבעה משחקים: למשחק הזה הקבוצה תעלה עם סט רטרו לכבוד 20 שנה לניצחון 2:5 על פרטיזן בלגרד.