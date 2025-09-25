יום חמישי, 25.09.2025 שעה 14:49
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-0 2בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
123-115בוסניה1
122-94אוסטריה2
76-105רומניה3
47-55קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

דין דוד לא יזומן לנבחרת, אבו פאני בדרך חזרה

חשיפת "שיחת היום": החלוץ העביר מסר כי ברצונו להתרכז ביוקוהמה ולא צפוי להשתתף מול נורבגיה ואיטליה. ההתאחדות תכריע אם לאפשר לקהל להגיע לאוסלו

|
מוחמד אבו פאני ודין דוד (שחר גרוס)
מוחמד אבו פאני ודין דוד (שחר גרוס)

דין דוד, חלוצה של יוקוהמה מרינוס היפנית, העביר מסר לצוות נבחרת ישראל כי הוא מעדיף שלא להיות מוזמן לצמד משחקי מוקדמות מונדיאל 2026 בחודש הבא מול נורבגיה ואיטליה. השחקן מעוניין להתרכז בהתאקלמותו בקבוצתו החדשה ביפן, ולכן אינו צפוי להיכלל בסגל.

לעומתו, מוחמד אבו פאני נמצא בדרך חזרה למדים הלאומיים. הקשר הישראלי של פרנצווארוש ההונגרית, שמכבי חיפה קיוותה להחזיר לשורותיה, אך סירב לשוב לישראל, נאלץ בתחילה להתמודד עם רצונה של קבוצתו לשחררו ואף לא נרשם למשחקים באירופה.

למרות זאת, אבו פאני התעקש להישאר, נלחם על מקומו בהרכב וזכה לשבחים מהמאמן רובי קין, שבתחילה דווקא רצה לוותר עליו. בעקבות חזרתו לעניינים, בנבחרת ישראל עתידים להחזירו לסגל לקראת המשחקים הקרובים.

בתוך כך, ההתאחדות לכדורגל תצטרך לקבל בקרוב החלטה רגישה: האם לאפשר לאוהדים ישראלים להגיע למשחק החוץ מול נורבגיה. המשחק צפוי להתקיים תחת אבטחה כבדה במיוחד לאחר שנורבגיה הכירה במדינה פלסטינית, ולישראל אין כיום נציגות דיפלומטית במדינה.

אוהדי נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)אוהדי נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

גורמים מעריכים כי ממילא לא צפוי קהל ישראלי רב להגיע, ולכן ייתכן שההתאחדות תסתפק בכמות הכרטיסים שתקצה המארחת.

