דין דוד לא יזומן לנבחרת, אבו פאני בדרך חזרה

דין דוד, חלוצה של יוקוהמה מרינוס היפנית, העביר מסר לצוות נבחרת ישראל כי הוא מעדיף שלא להיות מוזמן לצמד משחקי מוקדמות מונדיאל 2026 בחודש הבא מול נורבגיה ואיטליה. השחקן מעוניין להתרכז בהתאקלמותו בקבוצתו החדשה ביפן, ולכן אינו צפוי להיכלל בסגל.

לעומתו, מוחמד אבו פאני נמצא בדרך חזרה למדים הלאומיים. הקשר הישראלי של פרנצווארוש ההונגרית, שמכבי חיפה קיוותה להחזיר לשורותיה, אך סירב לשוב לישראל, נאלץ בתחילה להתמודד עם רצונה של קבוצתו לשחררו ואף לא נרשם למשחקים באירופה.

למרות זאת, אבו פאני התעקש להישאר, נלחם על מקומו בהרכב וזכה לשבחים מהמאמן רובי קין, שבתחילה דווקא רצה לוותר עליו. בעקבות חזרתו לעניינים, בנבחרת ישראל עתידים להחזירו לסגל לקראת המשחקים הקרובים.

בתוך כך, ההתאחדות לכדורגל תצטרך לקבל בקרוב החלטה רגישה: האם לאפשר לאוהדים ישראלים להגיע למשחק החוץ מול נורבגיה. המשחק צפוי להתקיים תחת אבטחה כבדה במיוחד לאחר שנורבגיה הכירה במדינה פלסטינית, ולישראל אין כיום נציגות דיפלומטית במדינה.

אוהדי נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

גורמים מעריכים כי ממילא לא צפוי קהל ישראלי רב להגיע, ולכן ייתכן שההתאחדות תסתפק בכמות הכרטיסים שתקצה המארחת.