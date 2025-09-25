יום חמישי, 25.09.2025 שעה 14:50
הרופא שנעשו אצלו הבדיקות בפרשה: אני הקורבן

ג'מאל עאשור ל"שיחת היום": "שאל את רמת השרון, אני לא מעורב בזה". בעל מכון "השלום": "נעשה לי עוול, אני עזרתי לחוקרים כדי שלא ישמידו ראיות"

משרדי ההתאחדות לכדורגל (ההתאחדות לכדורגל)
משרדי ההתאחדות לכדורגל (ההתאחדות לכדורגל)

פרשת הבדיקות הרפואיות החשודות, במסגרתן ההתאחדות לכדורגל החליטה לפסול מעל 1,000 כאלה, כפי שחשפנו לראשונה ב-ONE, החלה בגלל החשיפה ב”שיחת היום” של ONE באשר לבדיקות הרפואיות שערכו כביכול לשחקניות שנרשמו ברמת השרון למרות שכבר פרשו מכדורגל.

הבדיקות אושרו בפורטל של הקבוצה בהתאחדות לכדורגל, ובעקבות תחקיר “שיחת היום” ופנייה של שחקניות להתאחדות, היא ארכה בדיקה מקיפה בפרשה.

הרופא החשוד שקשור לבדיקות, ג'מאל עאשור, נשמע לא הכי טוב מבחינה בריאותיות, ואמר בתגובה לדברים: "אני לא יודע כלום, אני לא מעורב בזה, שאל את רמת השרון, לא אותי, אני הקורבן", ואז החליט לנתק את השיחה.

כדורגל, אילוסטרציה (חגי מיכאלי)כדורגל, אילוסטרציה (חגי מיכאלי)

נאהד טאהא, בעל מכון "השלום”, אמר בתגובה לדברים כי: "ההתאחדות הקפיאה את הפעילות שלה במכון שלי, אבל הבדיקות לא נעשו אצלי במכון, וגם לא הטפסים הוחתמו במכון. החוקרים הגיעו אליי וראו שהטפסים לא שלי, זה של מכון אחד. נעשה רק שימוש ביוזר של המכון ע"י ד"ר ג'מאל עאשור שעבד ועדיין רשום במכון שלי. שנתיים הוא כבר לא מגיע למכון. הוא בטעות הכניס את השם של כולם על שם מכון ‘השלום’.

“הרופא חתם על תצהיר שכל הסיפור לא קשור למכון ‘השלום’, עשה טעות והוא מודה בטעות. אני לא הוצאתי אותו מהרשימה, יכול להיות שנצטרך בעתיד".

עוד הוסיף כי: "נעשה לי עוול, אני עזרתי להתאחדות, לחוקרים, שהלכתי לפ"ת ברגע ששלחו לי את רשימת השחקנים והשחקניות שעשו בדיקות והיו זיופים, כדי שלא יהיו העלמת ראיות וזיופים שוב, ולקחתי את הטפסים כדי לבדוק. התברר שזה לא שלי. עזרתי לחוקרים שלא השמידו ראיות".

