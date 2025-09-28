יום ראשון, 28.09.2025 שעה 16:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
137-145הפועל ת"א1
124-194הפועל ב"ש2
122-144מכבי ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
38-44בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

"סבע עשה תנועה יותר מזעזעת ולא עמד לדין"

בעלי הפועל חיפה יואב כץ ל"שיחת היום": "מבחינה אישית ולאומנית מה שסבע עשה נורא ולא עשו עם זה דבר. העמדת איסט לדין שגויה, ככה חוגגים בקריביים"

|
סבע ואיסט (אורן בן חקון ורדאד ג'בארה)
סבע ואיסט (אורן בן חקון ורדאד ג'בארה)

דווקא אחרי שהפועל חיפה נכנסה לרצף טוב עם שני ניצחונות ותיקו בדרבי בשלושת המשחקים האחרונים, הקבוצה מהכרמל נכנעה אמש להפועל תל אביב 1:0. הבעלים יואב כץ התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” כדי לדבר על הקבוצה.

יואב, אתה מצטרף לפגישה של ביבי וטראמפ?
”בטוח, הם מחכים רק לי, בלעדיי לא יוכלו לקיים את זה”.

מה דעתך על העמדת ג’בון איסט לדין?
”זו החלטה שגויה. אמרו לנו שלא יעמידו אותו לדין. יש לי בחורה שעובדת איתי והיא מבינה בעניינים של הקריביים והיא אומרת שזה נהוג לחגוג ככה שם. זה לא היה במטרה להתנגח באוהדים שלהם. כמו שקבוצת הרוגבי של ניו זילנד חוגגת לפני כל משחק. בארה”ב אומרים אני אוהב אותך בתנועה שמדינות אחרות נחשבת תנועה מגונה”.

יואב כץ (עמרי שטיין)יואב כץ (עמרי שטיין)

זאת לא הייתה המטרה שלו?
”בהחלט לא. הוא לא ניסה להתגרות באוהדים של מכבי חיפה. הוא חגג ככה גם מול האוהדים שלנו. זאת טעות תהיה להעניש אותו. את דיא סבע, שעשה תנועה הרבה יותר מזעזעת, לא העמידו לדין. מבחינה אישית ולאומנית זה נורא ולא עשו עם זה כלום”.

השחקן יגיע לבית הדין להגיד למה הוא התכוון?
”לא מכיר את הפרוצדורה. אני במקרה דיברתי עם אנשים מבחוץ. זה נהוג לעשות את הדברים האלו”.

