"סבע עשה תנועה יותר מזעזעת ולא עמד לדין"

דווקא אחרי שהפועל חיפה נכנסה לרצף טוב עם שני ניצחונות ותיקו בדרבי בשלושת המשחקים האחרונים, הקבוצה מהכרמל נכנעה אמש להפועל תל אביב 1:0. הבעלים יואב כץ התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” כדי לדבר על הקבוצה.

יואב, אתה מצטרף לפגישה של ביבי וטראמפ?

”בטוח, הם מחכים רק לי, בלעדיי לא יוכלו לקיים את זה”.

מה דעתך על העמדת ג’בון איסט לדין?

”זו החלטה שגויה. אמרו לנו שלא יעמידו אותו לדין. יש לי בחורה שעובדת איתי והיא מבינה בעניינים של הקריביים והיא אומרת שזה נהוג לחגוג ככה שם. זה לא היה במטרה להתנגח באוהדים שלהם. כמו שקבוצת הרוגבי של ניו זילנד חוגגת לפני כל משחק. בארה”ב אומרים אני אוהב אותך בתנועה שמדינות אחרות נחשבת תנועה מגונה”.

יואב כץ (עמרי שטיין)

זאת לא הייתה המטרה שלו?

”בהחלט לא. הוא לא ניסה להתגרות באוהדים של מכבי חיפה. הוא חגג ככה גם מול האוהדים שלנו. זאת טעות תהיה להעניש אותו. את דיא סבע, שעשה תנועה הרבה יותר מזעזעת, לא העמידו לדין. מבחינה אישית ולאומנית זה נורא ולא עשו עם זה כלום”.

השחקן יגיע לבית הדין להגיד למה הוא התכוון?

”לא מכיר את הפרוצדורה. אני במקרה דיברתי עם אנשים מבחוץ. זה נהוג לעשות את הדברים האלו”.