“לא רוצה לדמיין ילד שמת עם בדיקות לא כשרות"

ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל, שלומי ברזל, התראיין לתכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות "ישראייר" ודיבר על פרשת זיוף הבדיקות החריגה שנחשפה ב-ONE, והסערה המדומה על האופציה שישראל תיזרק מאירופה.

בוא נדבר על פרשת זיוף הבדיקות, זה מסעיר את ההתאחדות, פרשה חמורה, איך אתם רואים את הדברים?

“כמו הכתבה האחרונה של גידי בנושא. אתה לא יודע כמה לחפור בו ומצד שני צריך לחפור, יכולים לעלות לכר הדשא שחקנים שלא עברו בדיקות רפואיות, בנסיעה האחרונה שלנו לקישינב התברר שבצפון יש רופא שמאשר בדיקות שלא התקיימו מעולם. הוא משתמש ביוזר שיש לו ומאשר, זה התחיל מהורים שפנו לגבי ילדים שלהם, שלא עברו מעולם בדיקה ובעצם מאושרים. אתה מגיע למספר לא נורמלי של שחקנים וברור לנו שזה רופא שחטא, אבל לא ברור אם זה שיתוף פעולה עם מכון מסוים וכו’. אנחנו פועלים בהתאם לחוק הספורט”.

האם היום צריך לזהות שחקן בתעודת הזהות שלו? מה אומר התקנון?

”חייב לזהות אותו, חייב להגיע עם תעודת זהות, המבדק צריך להיות במכון ולא בבית של רופא מסוים”.

פרסמנו בערב החג שמעל לאלף בדיקות נמצאו, מדובר ברופא בשם ג’מאל עאשור ומכון “השלום”, אני דיברתי עם הרופא. הקבוצות ידעו שהאירוע הזה קורה וכשאתה שומע את ההקלטות האלו, מה אתה אומר?

”חלק מהדברים מאוד מתכתבים עם הדברים שאנחנו מכירים, יש חקירה ואני לא מתרגש מאנשים שבוכים, ראיתי הרבה כאלה וזה לא מהסיבות שאנחנו חושבים שהם בוכים. זה מתכתב בין אם הרופא השתמש ביוזר לא שלו או כן שלו, או אם היה שיתוף פעולה עם מכון כלשהו, קבוצות, שחקנים. שינו זוארץ לקח החלטה ששחקנים עם זיופי בדיקות לא יעלו לכר הדשא, ברמת השרון היה סיפור פסיכי כי שחקניות ידעו שהן לא שחקניות בכלל, הכל לכאורה כרגע כן? יש הבדל בין לזייף בדיקות לבין שחקניות שיודעות שהן לא צריכות בדיקות והן מגיעות בכל מקרה. הן הגיעו במקום אחרות שהיו צריכות להיבדק, זה פלילי”.

משרדי ההתאחדות לכדורגל (ההתאחדות לכדורגל)

המשטרה בוחנת את המקרה?

”הגשנו תלונה למשטרה, הגשנו תלונה למשרד הבריאות ודווקא הם דוחפים אותנו לעבוד עם מכונים מסוימים, אני מאוכזב מהם”.

הם מבינים את החומרה?

”כמו בפרשת המשחקים המכורים, אנחנו לא מחכים לאף גורם שיצטרף, מי שרוצה שיצטרף ומי שלא אז נשקיע את המשאבים שלנו, אנחנו נתמודד ונעשה את החקירות האלו כדי שרק שחקנים שעברו את כל הבדיקות כמו שצריך יעלו לכר הדשא”.

האם קבוצות ידעו? חלקן ידעו בטח.

”לא רוצה להגיד, מאוד זהיר כי אני לא בטוח. הדברים מטרידים. קבוצה שיש לה 4 שחקנים בלי בדיקות, מותר לה לשחק ואין בעיה בזה, יש מועדונים שזה כל המועדון, אני נוטה להיות זהיר”.

הופעל לחץ על שינו להתכופף והוא עמד על שלו.

”האפשרות שאנחנו נצטרך להגיע לאמא או אבא שחס וחלילה הילד שלהם מצא את מותו אחרי שידענו שהבדיקות שלו לא כשרות, זו תמונה שאנחנו לא רוצים לדמיין בכלל”.

שינו זוארץ, עמד על שלו (ההתאחדות לכדורגל)

איפה זה ייגמר?

”נתנו ל-3000 שחקנים מכל הליגה אפשרות לקיים בדיקות במכון מורשה, מי שלא יעמוד בלו”ז הזה, לא יוכל לשחק. ברגע שאלו מספרים גבוהים אצל קבוצות, אז המשחקים לא יתקיימו”.

מה קורה עם פרשת רמת השרון והשחקניות המזויפות?

”החקירה מתנהלת, לא חושב שזה ייקח יותר מדי זמן”.

הבאתי לכם את רוב הראיות.

”לא מקרה מורכב מדי, יש הבדל בין פרסום עיתונאי לבין ההתאחדות שמעמידה לדין ויש משטרה והראיות אחרות”.

שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)

חיינו באיזושהי סערה מדומה שזורקים אותנו מאירופה וקטאר משכנעים, איך ראיתם את זה? אני דיברתי עם בכיר מאופ”א והוא אמר לי שאין שום דיון.

”אני הייתי רגוע לא פחות מגידי ליפקין בחג הזה. זאת הזדמנות לאחל לשנה עיתונאית טובה יותר”.

איך אתה, כדובר, שרואה כזה דבר הזוי, התקשרו לרז אוהדי מכבי שמבטלים טיסות.

”יש תכנית כזאת תעופה בחקירה, שלוקחת מקרים לא טובים של טיסות שהולכים שם אחורה, יש פה סדר של דברים. האו”ם פרסם שאנחנו מבצעים רצח עם ואז מכבי תל אביב פתחה את דרכה באירופית, מישהו יצא מנקודת הנחה שאם היא פותחת את דרכה אז ההשעיה צריכה לקרות לפני. צריך לעשות משהו מאוד בסיסי, אני ממליץ גם להתקשר לשלומי ברזל, והוא יעשה את הבדיקות ויחזור עם תשובה, לא חושב שקיים עיתונאי שלא קיבל תשובה ממני, לא קרה ולא יקרה. ואז אתה שואל את עצמך אולי אתה שיכור, אבל בוא נהיה מדויקים. המצב רחוק מלהיות מזהיר, הלחץ גובר ואתה יכול להסתכל על העניין הפוליטי. כשפלה הפלסטיני מת אז הלחץ גובר, אנחנו נלחמים כל יום למניעה לצעדים נגד ישראל, בחג לא הייתה סכנה כזאת. כל ראשי אופ”א היו בטקס כדור הזהב”.

עשו כותרות עם זה, לא בדקו איתך ואנשים נלחצו.

”אני נשאר ראש מערך ההסברה, מי שרוצה לבדוק איתי או עם שינו אז מוזמן לעשות את זה, מי שלא רוצה לעשות את זה, צריך להסביר את זה לקוראיו למה הוא רוצה להדהד משהו כזה”.

מה קורה עם המשחק בנורבגיה לגבי קהל ישראלי? צריך לקבל החלטה סופית.

”אני מניח שתראו לא מעט דגלי ישראל, יש קהל מקומי יהודי שלא תהיה בעיה להגעה שלהם, לגבי אנשים מישראל יהיה מאוד קשה להגיע. אני שמח שהגיעו אתמול למשחק של מכבי עם דגלים של ישראל”.