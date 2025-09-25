בראש אחר: 1:3 קשה לברצלונה על אוביידו

השחקן המצטיין
רונאלד אראוחו, ציון: 8
יכולת הגנתית אדירה ושער לקינוח. משחק פשוט נפלא לקפטן האלופה
השחקן המאכזב
ז'ואן גרסיה, ציון: 5
לא מתאים לו והוא גם החזיר עם מספר הצלות, אבל טעות קשה שלו סיבכה את ברצלונה
זה היה רחוק מלהיות קל הפעם עבור ברצלונה, אך הקבוצה של האנזי פליק עשתה את המוטל עליה וגם הראתה אופי, כשחזרה הערב (חמישי) מפיגור בדרך ל-1:3 על העולה החדשה, ריאל אוביידו, במסגרת המחזור השישי של העונה בלה ליגה. בזכות הניצחון, האלופה מחזירה את הפער מהמוליכה ריאל מדריד לשתי נקודות.
כאמור, בניגוד לטיולים מול ולנסיה וחטאפה בשני ניצחונות הליגה האחרונים, הפעם זה ממש לא היה הסיפור עבור ברצלונה. הקבוצה של האנזי פליק נתקלה ביריבה עיקשת ומלאת התלהבות שהצליחה להקשות עליה, אך לבסוף, העומק בספסל וקבלת ההחלטות הנכונה של מאמן המנצחת בכל הקשור לחילופים, עשו את ההבדל. אחרי ששת המחזורים הראשונים, בארסה עם 16 נקודות מתוך 18 אפשריות, שתיים כאמור מתחת לריאל.
ברצלונה, עדיין ללא לאמין ימאל הפצוע, שלטה בכדור לאורך כל המשחק, ובחצי השעה הראשונה הגיעה גם למספר הזדמנויות מצוינות שנעצרו ביכולתו הנהדרת של שוער המארחת, ארון אסקנדל. העונש הגיע בדקה ה-33. ז’ואן גארסיה, שמציג עד כה יכולת נהדרת בין הקורות של הקטלונים, רשם טעות לא אופיינית עם יציאה לא טובה ו”בישול עצמי” לאלברטו ריינה, שניצל זאת כדי להמם את האורחת עם שער גדול בדרך ליתרון מפתיע בהפסקה.
במחצית, פליק הוציא את מארק קסאדו והכניס במקומו של פרנקי דה יונג, והשינוי היה ניכר מהרגע הראשון. בארסה חזרה לשלוט במרכז השדה, הגיעה ליותר ויותר מצבים וגם השוותה במהירות בדקה ה-56 מדחיקה של אריק גארסיה. פליק היה צריך לעשות עוד חילוף כדי שהמהפך יגיע, ובדקה ה-70, הוא גם הגיע.
מי אם לא רוברט לבנדובסקי, שנכנס במקומו של ראפיניה כמה דקות קודם לכן, היה במקום הנכון כדי לנעוץ בנגיחה נהדרת את שערו השלישי העונה. עד לסיום, אוביידו ניסתה לצאת קדימה וגם הייתה קרובה להביך את הגנת בארסה, אך אראוחו, הטוב בשחקני ברצלונה, הוסיף בנגיחה משלו, שסגרה עניין בדקה ה-89, בדרך לשלוש נקודות יקרות.
מחצית שניה
-
'90+5
- סיום המשחק, ניצחון קשה לברצלונה, 1:3
-
'90+1
- אנדראס כריסטנסן במקום מרקוס רשפורד
-
'90+1
- מארק ברנאל במקום פדרי
-
'89
- שער! ברצלונה עלתה ל-1:3: כמה שזה הגיע לו! אחרי משחק מצוין, אראוחו היה במקום להגבהה של רשפורד, כדי לנגוח פנימה את השלישי
-
'77
- בעיטה מסוכנת של לבנדובסקי מזווית קשה נהדפה על ידי אסקנדל
-
'73
- ז'ול קונדה נכנס במקום ג'רארד מרטין
-
'70
- שער! ברצלונה עלתה ל-1:2: המהפך הושלם. פרנקי דה יונג הגביה כדור נפלא לראשו של רוברט לבנדובסקי, שנגח בעוצמה למשקוף ופנימה. צמד המחליפים של פליק אחראים על המהפך
-
'65
- רוברט לבנדובסקי במקום ראפיניה בבארסה
-
'65
- קוואסי סיבו במקום הייסן חסן
-
'65
- חילוף באוביידו, קאסורלה פינה את מקומו ללוקה איליץ'
-
'62
- בעיטה אדירה של אלברו ריינה הפעם הלכה למרכז השער, גארסיה קלט
-
'57
- כמעט מהפך בזק! ראפיניה החמיץ באחד על אחד מול אסקנדל המצוין
-
'56
- שער! ברצלונה השוותה ל-1:1: השוויון הגיע. אראוחו, עם פעולה גדולה, חלף על פני שחקן הגנה בצד שמאל של הרחבה והוציא כדור רוחב, פראן טורס בעט תוך כדי סיבוב מקרוב ונהדף עלי ידי אסקנדל, אריק גארסיה דחק מקרוב את הריבאונד שטייל על קו השער לרשת
-
'48
- כמעט השני! הייסם חסן פרץ נהדר בצד ימין, חלף על פני ג'רארד מרטין ובעט מזווית קשה, ז'ואן גארסיה הדף
-
'46
- חילוף בברצלונה בפתיחת המחצית השנייה: פרנקי דה יונג נכנס במקומו של מארק קסאדו
מחצית ראשונה
-
'33
- שער! אוביידו עלתה ל-0:1: טירוף במוניציפל קרלוס טרטיירה! כדור ארוך סתמי נשלח קדימה, ז'ואן גרסיה יצא רחוק מהשער ומסר לא טוב, הכדור הגיע ישירות לרגלו של אלברטו ריינה, הקשר ניצל את העובדה שהשער היה פנוי ומכ-40 מטרים, הקשית את הכדור לרשת. העולה החדשה ביתרון מפתיע בניגוד למהלך המשחק, ואיזו טעות של גארסיה!
-
'32
- אסקנדל שמר את אוביידו במשחק. ראפיניה בעט מרחוק לקורה, הכדור החוזר הגיע לרונאלד אראוחו, שמקוב סחט הצלה משוער המארחת
-
'25
- אוביידו כמעט עקצה, כדור רוחב מצד ימין כמעט מצא את סלומון רונדון ברחבה, אך אריק גארסיה גלש נהדר ומנע שער
-
'22
- שוב רשפורד היה האיש המסוכן של בארסה, הפעם האנגלי סובב כדור מצוין, אסקנדל שוב הדף
-
'10
- מהלך אדיר של ברצלונה כמעט הסתיים בראשון. ראפיניה ליהטט בצד ימין והגביה לצד השני של הרחבה, שגם חיכה מרקוס רשפורד, שעם וולה אדיר סחט הצלה יפה מארון אסקנדל
-
'3
- איום ראשון של ברצלונה, בעיטה מרחוק של דני אולמו הלכה מעט מעל המסגרת
-
'1
- המשחק יצא לדרך