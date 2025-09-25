יום שישי, 26.09.2025 שעה 00:45

רוברט לבנדובסקי חוגג (IMAGO)

בראש אחר: 1:3 קשה לברצלונה על אוביידו

האלופה התקשתה מול העולה החדשה שהוליכה משער גדול של ריינה, אך גארסיה איזן, לבנדובסקי המחליף ואראוחו הפכו בנגיחות והחזירו את הפער מריאל ל-2

מערכת ONE | 25/09/2025 22:30
יום חמישי, 25/09/2025, 22:30אצטדיון מוניציפל קרלוס טרטיירהליגה ספרדית - מחזור 6
ברצלונה
הסתיים
1 3
שופט: מיגל אנחל אורטיז אריאס (ציון: 7)
אוביידו
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
38-15אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
רונאלד אראוחו, ציון: 8
יכולת הגנתית אדירה ושער לקינוח. משחק פשוט נפלא לקפטן האלופה
השחקן המאכזב
ז'ואן גרסיה, ציון: 5
לא מתאים לו והוא גם החזיר עם מספר הצלות, אבל טעות קשה שלו סיבכה את ברצלונה
הרכבים וציונים
 
 

זה היה רחוק מלהיות קל הפעם עבור ברצלונה, אך הקבוצה של האנזי פליק עשתה את המוטל עליה וגם הראתה אופי, כשחזרה הערב (חמישי) מפיגור בדרך ל-1:3 על העולה החדשה, ריאל אוביידו, במסגרת המחזור השישי של העונה בלה ליגה. בזכות הניצחון, האלופה מחזירה את הפער מהמוליכה ריאל מדריד לשתי נקודות. 

כאמור, בניגוד לטיולים מול ולנסיה וחטאפה בשני ניצחונות הליגה האחרונים, הפעם זה ממש לא היה הסיפור עבור ברצלונה. הקבוצה של האנזי פליק נתקלה ביריבה עיקשת ומלאת התלהבות שהצליחה להקשות עליה, אך לבסוף, העומק בספסל וקבלת ההחלטות הנכונה של מאמן המנצחת בכל הקשור לחילופים, עשו את ההבדל. אחרי ששת המחזורים הראשונים, בארסה עם 16 נקודות מתוך 18 אפשריות, שתיים כאמור מתחת לריאל. 

ברצלונה, עדיין ללא לאמין ימאל הפצוע, שלטה בכדור לאורך כל המשחק, ובחצי השעה הראשונה הגיעה גם למספר הזדמנויות מצוינות שנעצרו ביכולתו הנהדרת של שוער המארחת, ארון אסקנדל. העונש הגיע בדקה ה-33. ז’ואן גארסיה, שמציג עד כה יכולת נהדרת בין הקורות של הקטלונים, רשם טעות לא אופיינית עם יציאה לא טובה ו”בישול עצמי” לאלברטו ריינה, שניצל זאת כדי להמם את האורחת עם שער גדול בדרך ליתרון מפתיע בהפסקה. 

במחצית, פליק הוציא את מארק קסאדו והכניס במקומו של פרנקי דה יונג, והשינוי היה ניכר מהרגע הראשון. בארסה חזרה לשלוט במרכז השדה, הגיעה ליותר ויותר מצבים וגם השוותה במהירות בדקה ה-56 מדחיקה של אריק גארסיה. פליק היה צריך לעשות עוד חילוף כדי שהמהפך יגיע, ובדקה ה-70, הוא גם הגיע.

מי אם לא רוברט לבנדובסקי, שנכנס במקומו של ראפיניה כמה דקות קודם לכן, היה במקום הנכון כדי לנעוץ בנגיחה נהדרת את שערו השלישי העונה. עד לסיום, אוביידו ניסתה לצאת קדימה וגם הייתה קרובה להביך את הגנת בארסה, אך אראוחו, הטוב בשחקני ברצלונה, הוסיף בנגיחה משלו, שסגרה עניין בדקה ה-89, בדרך לשלוש נקודות יקרות. 

רוברט לבנדובסקי חוגג (IMAGO)רוברט לבנדובסקי חוגג (IMAGO)
מחצית שניה
  • '90+5
  • החלטת שופט
  • סיום המשחק, ניצחון קשה לברצלונה, 1:3
  • '90+1
  • חילוף
  • אנדראס כריסטנסן במקום מרקוס רשפורד
  • '90+1
  • חילוף
  • מארק ברנאל במקום פדרי
  • '89
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-1:3: כמה שזה הגיע לו! אחרי משחק מצוין, אראוחו היה במקום להגבהה של רשפורד, כדי לנגוח פנימה את השלישי
  • '77
  • החמצה
  • בעיטה מסוכנת של לבנדובסקי מזווית קשה נהדפה על ידי אסקנדל
  • '73
  • חילוף
  • ז'ול קונדה נכנס במקום ג'רארד מרטין
שחקני ברצלונה חוגגים עם רוברט לבנדובסקי (La Liga)שחקני ברצלונה חוגגים עם רוברט לבנדובסקי (La Liga)
  • '70
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-1:2: המהפך הושלם. פרנקי דה יונג הגביה כדור נפלא לראשו של רוברט לבנדובסקי, שנגח בעוצמה למשקוף ופנימה. צמד המחליפים של פליק אחראים על המהפך
  • '65
  • חילוף
  • רוברט לבנדובסקי במקום ראפיניה בבארסה
  • '65
  • חילוף
  • קוואסי סיבו במקום הייסן חסן
  • '65
  • חילוף
  • חילוף באוביידו, קאסורלה פינה את מקומו ללוקה איליץ'
דני אולמו במאבק (IMAGO)דני אולמו במאבק (IMAGO)
  • '62
  • החמצה
  • בעיטה אדירה של אלברו ריינה הפעם הלכה למרכז השער, גארסיה קלט
  • '57
  • החמצה
  • כמעט מהפך בזק! ראפיניה החמיץ באחד על אחד מול אסקנדל המצוין
פרנקי דה יונג ורונאלד אראוחו חוגגים (La Liga)פרנקי דה יונג ורונאלד אראוחו חוגגים (La Liga)
  • '56
  • שער
  • שער! ברצלונה השוותה ל-1:1: השוויון הגיע. אראוחו, עם פעולה גדולה, חלף על פני שחקן הגנה בצד שמאל של הרחבה והוציא כדור רוחב, פראן טורס בעט תוך כדי סיבוב מקרוב ונהדף עלי ידי אסקנדל, אריק גארסיה דחק מקרוב את הריבאונד שטייל על קו השער לרשת
  • '48
  • החמצה
  • כמעט השני! הייסם חסן פרץ נהדר בצד ימין, חלף על פני ג'רארד מרטין ובעט מזווית קשה, ז'ואן גארסיה הדף
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בברצלונה בפתיחת המחצית השנייה: פרנקי דה יונג נכנס במקומו של מארק קסאדו
מחצית ראשונה
אריק גארסיה מאוכזב (La Liga)אריק גארסיה מאוכזב (La Liga)
שחקני ריאל אוביידו חוגגים (La Liga)שחקני ריאל אוביידו חוגגים (La Liga)
שחקני ריאל אוביידו בטירוף (La Liga)שחקני ריאל אוביידו בטירוף (La Liga)
אלברו ריינה כובש (La Liga)אלברו ריינה כובש (La Liga)
  • '33
  • שער
  • שער! אוביידו עלתה ל-0:1: טירוף במוניציפל קרלוס טרטיירה! כדור ארוך סתמי נשלח קדימה, ז'ואן גרסיה יצא רחוק מהשער ומסר לא טוב, הכדור הגיע ישירות לרגלו של אלברטו ריינה, הקשר ניצל את העובדה שהשער היה פנוי ומכ-40 מטרים, הקשית את הכדור לרשת. העולה החדשה ביתרון מפתיע בניגוד למהלך המשחק, ואיזו טעות של גארסיה!
אסקנדל עוצר את אראוחו (La Liga)אסקנדל עוצר את אראוחו (La Liga)
  • '32
  • החמצה
  • אסקנדל שמר את אוביידו במשחק. ראפיניה בעט מרחוק לקורה, הכדור החוזר הגיע לרונאלד אראוחו, שמקוב סחט הצלה משוער המארחת
רונאלד אראוחו לפני סאנטי קאסורלה (La Liga)רונאלד אראוחו לפני סאנטי קאסורלה (La Liga)
  • '25
  • החמצה
  • אוביידו כמעט עקצה, כדור רוחב מצד ימין כמעט מצא את סלומון רונדון ברחבה, אך אריק גארסיה גלש נהדר ומנע שער
  • '22
  • החמצה
  • שוב רשפורד היה האיש המסוכן של בארסה, הפעם האנגלי סובב כדור מצוין, אסקנדל שוב הדף
  • '10
  • החמצה
  • מהלך אדיר של ברצלונה כמעט הסתיים בראשון. ראפיניה ליהטט בצד ימין והגביה לצד השני של הרחבה, שגם חיכה מרקוס רשפורד, שעם וולה אדיר סחט הצלה יפה מארון אסקנדל
ראפיניה (La Liga)ראפיניה (La Liga)
  • '3
  • החמצה
  • איום ראשון של ברצלונה, בעיטה מרחוק של דני אולמו הלכה מעט מעל המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • המשחק יצא לדרך
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד