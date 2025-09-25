יום חמישי, 25.09.2025 שעה 12:25
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
71-53הפועל ב.א.גרבייה1
72-43מכבי נווה שאנן2
72-43עירוני נשר3
61-43מכבי אחי נצרת4
61-32צעירי אום אל פאחם5
46-73מ.כ. צעירי טירה6
43-43הפועל עראבה7
44-43צעירי טמרה8
33-23מ.ס. טירה9
22-22הפועל כרמיאל10
22-13הפועל מגדל-העמק11
22-13מכבי אתא ביאליק12
26-33הפועל בית שאן13
14-32בני מוסמוס14
13-13הפועל א.א. פאחם15
16-13מכבי נוג'ידאת16
04-02הפועל טירת הכרמל17
 ליגה א דרום 
92-93מכבי קרית מלאכי1
73-93מכבי קרית גת2
71-53מ.כ. כפ"ס3
63-73מ.כ. ירושלים4
54-53הפועל הרצליה5
50-13הפועל אזור6
44-43מכבי יבנה7
42-23בית"ר נורדיה ירושלים8
45-33בית"ר יבנה9
33-23הפועל מרמורק10
37-43מ.ס. דימונה11
35-23מכבי עירוני אשדוד12
37-23הפועל ניר רמה"ש13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

בגלל פרשת הבדיקות: 2 משחקים בליגה א' בוטלו

לקראת מחזור 4: חולון – שמשון ת"א ואזור – קריית מלאכי לא ישוחקו בסופ"ש. מנגד, שישה משחקים אחרים כן יתקיימו, כשבמוקד מכבי יבנה מול קריית גת

|
שחקני מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)
שחקני מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

החג מאחורינו והנה מגיע לו המחזור הרביעי בליגה א' דרום. ארבעה משחקים יתקיימו להם מחר (שישי), בעוד שהמחזור יושלם בימים שבת עד ראשון. במוקד, המפגש הישיר בין מכבי יבנה למכבי קריית גת, ההתמודדות בין מ.כ כפר סבא למ.ס דימונה וקרב הצעירים בין הפועל ניר רמת השרון לבית"ר נורדיה ירושלים.

בתוך כך, בעקבות בדיקות רפואיות שאינן התקבלו בידי ההתאחדות לכדורגל, נוכח הפרשה שפורסמה לראשונה ב-ONE, המשחקים בין מ.כ ירמיהו חולון לשמשון תל אביב ובין הפועל אזור למכבי קריית מלאכי בוטלו ויתקיימו במועד שייקבע בהמשך. מנגד, מ.כ ירושלים – הפועל הרצליה, הפועל מרמורק – בית"ר יבנה וצעירי טירה – מכבי עירוני אשדוד יתקיימו כסדרם.

מכבי יבנה – מכבי קריית גת

המשחק יתקיים מחר (שישי) באצטדיון טוטו יבנה, בשעה 12:20. קרב מסקרן במיוחד בין שתי קבוצות שרשמו ניצחונות במסגרת המחזור הקודם. יבנה הצליחה לנצח בדימונה את מ.ס של שרון אביטן, אקס הקבוצה, בעוד רומן זולו ושחקניו רשמו ניצחון 0:1 קטן בדקה ה-95 דווקא בזכות השחקן הצעיר, עידן פרץ.

שחקני מכבי קריית גת (יונתן גינזבורג)שחקני מכבי קריית גת (יונתן גינזבורג)

מכבי יבנה תבוא דרוכה להתמודדות, הרי שסתיו אלימלך ירצה להוכיח להנהלה שראוי הוא להמשיך לעמוד על הקווים, ברקע קריאות האכזבה מצד חלק מקהל האוהדים ברשתות החברתיות. רומן זולו יצטרך להוציא שפן מהכובע בכדי להוציא את מלוא הנקודות מול יבנה, הרי שמה שהיה מול שמשון לא בהכרח יספיק מול יבנה, שכבר הוכיחה בעבר שעמידה מול הגדולות.

מ.כ כפר סבא – מ.ס. דימונה

המשחק יתקיים מחר (שישי) באצטדיון לויטה כפר סבא, בשעה 12:25. העולה החדשה והמרעננת מול זו שבשנים האחרונות סיימה בפלייאוף העליון ואף כמעט ומצאה את עצמה בליגה הלאומית. ההתקפה של כפר סבא לא להיט ועל כן הביאה את רוסלן קוזניצוב. למזלה, יש לה הגנת ברזל. דימונה ושרון אביטן יצטרכו להיות יצירתיים בכדי להוציא, לכל הפחות נקודה, בלויטה.

הפועל ניר רמת השרון – בית"ר נורדיה ירושלים

המשחק יתקיים ביום ראשון (28/09) באצטדיון גרונדמן רמת השרון, בשעה 19:30. רגע לפני החג, בהפועל ניר רמת השרון, שרשמו ניצחון בסופ"ש האחרון, התבשרו על כך שהעירייה אישרה את התמיכות, אלא בסייג קטן. רונן וינשטיין יחפש לחבר ניצחון שני ברציפות, בעוד בנורדיה ירושלים ירצו להתאושש מה-1:0 לכפר סבא. הילדים שירצו יותר בהתמודדות, יזכו בנקודות בסוף.

שחקני הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)שחקני הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)

יתר משחקי המחזור הרביעי בליגה

מ.כ ירושלים – הפועל הרצליה (26/09, הר חומה סינתטי ירושלים, 12:00)

הפועל מרמורק – בית"ר יבנה (26/09, וייסגל סינתטי מכבי רחובות, 12:45)

מ.כ צעירי טירה – מכבי עירוני אשדוד (27/09, טירה, 21:15)

שחקני מ.כ ירושלים (יונתן גינזבורג)שחקני מ.כ ירושלים (יונתן גינזבורג)
