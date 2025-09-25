יום חמישי, 25.09.2025 שעה 12:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

מיכה: ההפסד להפועל היה אחד הכואבים בקריירה

קשר בית"ר לא שוכח את ה-3:2: "הפסד מאוד כואב. הציפיות העונה מאוד גבוהות וזה בטח לא הוסיף, אבל זה רק מחזור רביעי". וגם: פריצת האוהדים והספסול

|
דור מיכה (שחר גרוס)
דור מיכה (שחר גרוס)

“הימים אחרי ההפסד 3:2 להפועל ת”א היו לא קלים מבחינה ספורטיבית, זה היה הפסד מאוד כואב, אחד הכואבים שחוויתי”, כך אמר היום (חמישי) קשר בית”ר ירושלים, דור מיכה. את הדברים הוא אמר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר, לקראת המשחק מול מכבי בני ריינה ביום שבת ב-20:00, אבל ההפסד ליריבה המושבעת עדיין יושב בראש.

כשנשאל האם העליהום על הקבוצה לא מוגזם, אמר מיכה: “בסוף הכל זה בהתאם לציפיות, והציפיות השנה מאוד מאוד גבוהות. ההפסד להפועל תל אביב בטוח לא הוסיף, אבל צריך לזכור שאנחנו במחזור רביעי בסך הכל, יש שחקנים חדשים וקבוצה חדשה וצריך לתת להם זמן להתאקלם. אנחנו בהתחלה, הליגה ארוכה ויש לנו הרבה זמן להתחבר ולהשתפר”.

מיכה הוסיף: “יש לנו את הפוטנציאל, הקבוצה מאוד מאוד מוכשרת והוכחנו את זה בשנה שעברה, מקווה שהשנה נעשה קפיצת מדרגה. זו התחלה וצריך לתת לזה זמן, יש פה חומר מאוד מאוד טוב”.

ברק יצחקי: "אנחנו נצטרך לשפר דברים"

לגבי לפריצת האוהדים לחדר ההלבשה של המועדון אמר מיכה: “זה אף פעם לא נעים, אבל לא משהו שלא חוויתי בקבוצות אחרות. אלה הרגעים הקשים בלהיות בקבוצה גדולה, אבל צריך לדעת להתמודד עם זה. בסוף אנחנו מקצוענים, וכמו שיש רגעים מדהימים במקצוע הזה יש גם את הרגעים האלה. צריך לדעת להתמודד איתם ולעבור הלאה”.

עוד אמר הקשר: “הניצחון מול ק”ש, גם אם היכולת לא הייתה מספיק משכנעת והאווירה לא נעימה, היה מאוד חשוב. אני מאמין שהניצחון ייתן לנו ביטחון ומקווה שהאווירה תשתנה”.

דור מיכה מנסה לעצור את עמית למקין (רדאד גדור מיכה מנסה לעצור את עמית למקין (רדאד ג'בארה)

לקראת המשחק בשבת אמר מיכה: “מול ריינה זה אף פעם לא משחק פשוט לבית”ר, בטח בחוץ. אנחנו עושים את מיטב ההכנות כדי להמשיך את המומנטום משבוע שעבר וגם לשחק כדורגל יותר טוב”.

השחקן נשאל על הדקות שלו מתחילת העונה ואמר: “הייתי פצוע קצת, הקבוצה שיחקה טוב וניצחה במשחקים שלא הייתי. זו הייתה ההחלטה של ברק יצחקי ואני מקבל אותה, בסוף הוא רוצה לנצח יותר מכולם. מאכזב לשבת בספסל, אין ספק, אבל בסוף אני אנסה להוכיח את עצמי בהמשך”.

