עירוני נשר תארח את טירה, נווה שאנן מול באקה

ראש השנה מאחורינו והכדורגל בליגה א' צפון חוזר אלינו. המחזור הרביעי בליגה יחל מחר (שישי), יחד עם שישה משחקים ויינעל במוצאי יום השבת, עם צמד משחקים נוסף. במוקד, עירוני נשר, אחת משלוש המוליכות, שתתמודד מול מ.ס. טירה, שפתחה עונה פחות טוב מכפי שציפתה. מעבר לכך, מכבי נווה שאנן והפועל ע. באקה אל גרבייה יתמודדו על הזכות להישאר במקום הראשון.

מעבר לכך, מכבי אתא ביאליק תפגוש בקריית ים את מכבי נוג'ידאת, צעירי אום אל פאחם תארח במתחם האימונים הסינתטי בחדרה את הפועל מגדל העמק, מ.כ. צעירי טירה תפגוש את הפועל טירת הכרמל לקרב העולות החדשות, מכבי אחי נצרת תתמודד ב'עילוט' מול הפועל עירוני עראבה והפועל בית שאן תארח את הפועל בני מוסמוס, שכל אחת מהן תחפש ניצחון ליגה ראשון העונה.

עירוני נשר – מ.ס טירה

המשחק ייערך מחר (שישי) באצטדיון נשר, בשעה 12:15. הקבוצה המפתיעה של ברוך סער תתמודד בביתה מול החבר'ה של גל ברשאן, שפתחו עונה עם צמד הפסדים והתאזנו עם ניצחון בסופ"ש האחרון. בנשר אין כרגע על השולחן חזון לעלייה, אבל השחקנים התחברו והולך להם, אז למה לא ללכת על כל הקופה? בטירה יחפשו לחבר ניצחון שני ברציפות ולהתקרב לצמרת הגבוהה.

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל אום אל פאחם

המשחק ייערך מחר (שישי) בכרמיאל, בשעה 14:00. העולה הטרייה מליגה ב' מול היורדת הטרייה מהליגה הלאומית. כרמיאל עם שני משחקים, נוכח דחיית המשחק האחרון, היות והמגרש באום אל פאחם נסגר ל-30 יום. כרמיאל טרם ניצחה, אך טרם הפסידה עוד. אום אל פאחם עם שער זכות אחד בלבד כשהיא עדיין במקום האחרון עם מינוס 12 נקודות.

מכבי נווה שאנן – הפועל ע. באקה אל גרבייה

המשחק ייערך במוצאי השבת (27/09) בחיפה אגרטק (אתוס 1 לשעבר) בשעה 20:45. קרב ישיר על המקום הראשון. העולה החדשה מפתיעה אפילו את עצמה ביחס לאיפה שנמצאת – בצמרת הטבלה. באקה אל גרבייה, כבר מהקיץ, ידעו מה רצונם. שתי הקבוצות ללא הפסד עד כה העונה, אבל חשוב לזכור שההתקפות שלהן, לעת עתה, לא אימתניות.

שחקני באקה אל גרבייה חוגגים (באדיבות המועדון)

יתר משחקי המחזור הרביעי בליגה

מכבי אתא ביאליק – מכבי נוג'ידאת (26/09, הסינתטי בקריית ים, 11:00)

צעירי אום אל פאחם – הפועל מגדל העמק (26/09, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 13:45)

מ.כ. צעירי טמרה – הפועל טירת הכרמל (26/09, טמרה, 14:30)

מכבי אחי נצרת – הפועל עירוני עראבה (26/09, אצטדיון עילוט נצרת, 16:00)

הפועל בית שאן – הפועל בני מוסמוס (27/09, בית שאן, 21:00)