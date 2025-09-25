העמק בחצי גמר גביע ווינר עם 79:85 על חולון

איזה ערב ענק של כדורסל קיבלנו היום (חמישי) בגביע ווינר, כשבמשחק המרכזי הפועל העמק ניצחה 79:85 בתום הארכה את הפועל חולון, ועלתה לחצי הגמר לראשונה אחרי שמונה שנים שלא הייתה במעמד. ניב משגב הצטיין עם 23 נקודות. כש28 נקודות ומשחק אדיר של ג’ורדן מקריי לא הספיקו למארחת.

שתי הקבוצות הגיעו למשחק אחרי שסיימו את שלב הבתים במקום הראשון. החבורה של דני פרנקו, שמכירה יותר טוב את המעמדים האלה, רצתה לחבור להפועל ירושלים ומכבי תל אביב ב-4 האחרונות, ומנגד, הצפוניים רצו לחזור לחצי הגמר אחרי כאמור שמונה שנים שלא היו שם.

כבר מתחילת המשחק, היו אלה האדומים שקבעו את הטון, עם רבע ראשון גדול בו ניצחו 12:18. בעשר הדקות הבאות, המארחת בצהוב התעוררה עם ג’ורדן מקריי הנהדר והצליחה לרדת להפסקה בנזק מינימלי של 36:32. החצי השני נפתח בשליטה של החבורה של דני פרנקו, שלחצה וירדה מהרבע השלישי בתיקו 55 עם הפועל העמק.

שחקני הפועל העמק מודים לקהל (לילך וויס-רוזנברג)

ברבע הרביעי המארחת הצליחה לעלות ליתרון הראשון שלה במשחק, אך איבדה אותו מהר ונאלצה לרדוף אחרי האורחת בדקות שנשארו, עד שב-10 השניות האחרונות של הזמן הרגיל, שלשה דרמטית של יאיר קרביץ שלחה את המשחק להארכה. בתוספת הזמן המשחק כבר ברח לחולונים, שהפסידו אותו 85:79.

שרון אברהמי יכול להיות מרוצה מהחבורה שלו, שניצחה בצורה מוצדקת והייתה עדיפה ברוב דקות ההתמודדות, חוץ מרגעים של חוסר ריכוז שכמעט עלו להם בהדחה. העמק יחכו עכשיו למנצחת בין הפועל תל אביב להפועל באר שבע בשלב ארבע האחרונות של הטורניר. דני פרנקו מנגד, יצטרך לעשות חושבים לפני פתיחת הליגה ולנער את שחקניו, כדי להצליח לפתוח אותה בצורה חלקה.

קלעו להפועל העמק: ניב משגב 23 נקודות, קיידן שדריק 16, קיילר אדוארדס 13, לוקאס גולדנברג 10, אלייז'ה צ'יילדס 8, ארון ווילר 7, קמרון הנרי 6 ורועי נציה 2.

קלעו להפועל חולון: ג'ורדן מקריי 28 נקודות, טוד ווית'רס 13, נתנאל ארצי 11, רועי רוזנברג 8, עידן זלמנסון 7, יאיר קרביץ 6, נסייר ברוקס 4 ואקסבייר מנפורד 2.

מחצית ראשונה: 32:36 להפועל העמק

חמישיית הפועל חולון: טוד ווית’רס, עידן זלמנסון, נתנאל ארצי, יאיר קרביץ וג’ורדן מקריי.

חמישיית הפועל העמק: קיילר אדוארדס, קאדין שדריק, אלייז’ה צ’יילדס, לוקאס גולדנברג וניב משגב.

המשחק נפתח עם שתי נקודות מהירת של קיידן שדריק וסימל את המגמה שתהיה ברבע הראשון, בו הצפוניים נראו טוב יותר משמעותית מהחולונים כשסיימו אותו ב-12:18. ברבע השני המארחת התעוררה מעט, הצליחה לשפר את יכולת הקליעה שלה, ויותר מהכל את ההגנה שלה, כשבהובלת ג'ורדן מקריי היא ניצחה אותו 18:20, שלא הספיק לה עדיין לעקוף את האורחת בתוצאה הכוללת.

אלייז'ה צ'יילדס זורק (לילך וויס-רוזנברג)

עידן זלמנסון מכדרר (לילך וויס-רוזנברג)

מחצית שנייה: 79:85 להפועל העמק

הרבע השלישי היה צמוד במיוחד, כשג’ורדן מקריי המשיך להוביל את כניסתה המאוחרת של חבורתו של דני פרנקו למשחק, והצליח להביא אותם עד לתיקו 55:55 בסיומו. בפתיחת 10 הדקות האחרונות, הצהובים אף עלו ליתרון הראשון שלהם במשחק עם לייאפ של טוד ווית’רס, אך האדומים החזירו את היתרון. המשחק נשאר צמוד עד לשלשה דרמטית של יאיר קרביץ, ששלחה את רבע הגמר לארכה. בתוספת הזמן שוב העמק השתלטה על העניינים, עד שניצחה 79:85.

קיילר אדוארדס (לילך וויס-רוזנברג)

ניב משגב מכדרר (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי רמת גן – עירוני נס ציונה

במשחק המקביל, הרמת גנים הצליחו לנצח את הלבנים 91:92, לאחר שביצעו מהפך גדול במחצית השנייה, ויתמודדו על מקומות 11-12 בפלייאין של גביע ווינר סל. ערב גדול של איתי מושקוביץ עם 26 נקודות לא הספיק לאורחת, שכמעט והשוותה את התוצאה בסוף, אך ההתמוטטות שלה בחצי השני הובילה להפסד.

הקבוצה של שמוליק ברנר כאמור יכולה להיות מרוצה, אחרי שגילתה אופי במחצית השנייה. אדם אריאל וז’ורדאן ניקוליס הובילו את הכחולים עם 16 נקודות, כשרונאלדו סגו קלע 14. מהצד השני, עירוני נס ציונה סוגרת טורניר לא מוצלח בלשון המעטה, כשהפסידו את כל שלושת המשחקים שלהם.

מחצית ראשונה: 38:46 לנס ציונה

בפתיחת המשחק האורחת הייתה נראית טוב יותר, כשהרבע הראשון התאפיין בדומיננטיות שלה עם 50% מהשדה מול 37% בלבד של הרמת גנים, שלא הצליחו להוציא לפועל יותר מדי, כשנקודת האור היחידה שלהם הייתה ז'ורדאן ניקוליס. ברבע השני חלה התאוששות של הכחולים, כשהם הצליחו לצמצם ולחזור למשחק ממש לקראת סופו.

מחצית שנייה: 91:92 לרמת גן

החצי השני של המשחק היה כולו דרמה. בפתיחת הרבע השלישי היה נראה שהמומנטום ממשיך עם המארחת בדרך לניצחון קל, אלא שאז הרמת גנים התעוררו. בהמשך הדקות וברבע הרביעי הם הצליחו להפוך את התוצאה בהובלתם של אדם אריאל וז’ורדאן ניקוליס, כשעוד שחקנים שלהם תרמו למלאכה. בסיום הייתה דרמה גדולה, כשאיתי מושקוביץ, המצטיין של נס ציונה עם 26 נקודות כמעט קלע סל על הבאזר, אך הוא נחסם וכאמור רמת גן השיגה את הניצחון.