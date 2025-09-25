יום חמישי, 25.09.2025 שעה 22:50
כדורסל ישראלי  >> גביע ווינר סל
גביע ווינר סל 25-26
 גביע ווינר סל 
00-00מכבי ת"א
 בית א' 
6210-2623הפועל ירושלים
5310-3034מכבי ראשל"צ
4246-2493הפועל ב"ש/דימונה
4273-2133עירוני רמת גן
 בית ב' 
5258-2593עירוני קריית אתא
4129-2172הפועל ת"א
2227-1502עירוני נס ציונה
 בית ג' 
4162-1732הפועל חולון
4231-2313אליצור נתניה
2163-1442הפועל גליל עליון
 בית ד' 
5247-2493בני הרצליה
3161-1742הפועל העמק
3162-1552מכבי רעננה

העמק בחצי גמר גביע ווינר עם 79:85 על חולון

בתום הארכה: הצפוניים הצליחו להשלים את המשימה אחרי שהובילו רב המשחק . 28 נק' של מקריי לא הספיקו למארחת. ר"ג גברה 91:92 על נס ציונה בפלייאין

|
שחקני הפועל העמק מאושרים (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני הפועל העמק מאושרים (לילך וויס-רוזנברג)

איזה ערב ענק של כדורסל קיבלנו היום (חמישי) בגביע ווינר, כשבמשחק המרכזי הפועל העמק ניצחה 79:85 בתום הארכה את הפועל חולון, ועלתה לחצי הגמר לראשונה אחרי שמונה שנים שלא הייתה במעמד. ניב משגב הצטיין עם 23 נקודות. כש28 נקודות ומשחק אדיר של ג’ורדן מקריי לא הספיקו למארחת.

שתי הקבוצות הגיעו למשחק אחרי שסיימו את שלב הבתים במקום הראשון. החבורה של דני פרנקו, שמכירה יותר טוב את המעמדים האלה, רצתה לחבור להפועל ירושלים ומכבי תל אביב ב-4 האחרונות, ומנגד, הצפוניים רצו לחזור לחצי הגמר אחרי כאמור שמונה שנים שלא היו שם.

כבר מתחילת המשחק, היו אלה האדומים שקבעו את הטון, עם רבע ראשון גדול בו ניצחו 12:18. בעשר הדקות הבאות, המארחת בצהוב התעוררה עם ג’ורדן מקריי הנהדר והצליחה לרדת להפסקה בנזק מינימלי של 36:32. החצי השני נפתח בשליטה של החבורה של דני פרנקו, שלחצה וירדה מהרבע השלישי בתיקו 55 עם הפועל העמק. 

שחקני הפועל העמק מודים לקהל (לילך וויס-רוזנברג)שחקני הפועל העמק מודים לקהל (לילך וויס-רוזנברג)

ברבע הרביעי המארחת הצליחה לעלות ליתרון הראשון שלה במשחק, אך איבדה אותו מהר ונאלצה לרדוף אחרי האורחת בדקות שנשארו, עד שב-10 השניות האחרונות של הזמן הרגיל, שלשה דרמטית של יאיר קרביץ שלחה את המשחק להארכה. בתוספת הזמן המשחק כבר ברח לחולונים, שהפסידו אותו 85:79.

שרון אברהמי יכול להיות מרוצה מהחבורה שלו, שניצחה בצורה מוצדקת והייתה עדיפה ברוב דקות ההתמודדות, חוץ מרגעים של חוסר ריכוז שכמעט עלו להם בהדחה. העמק יחכו עכשיו למנצחת בין הפועל תל אביב להפועל באר שבע בשלב ארבע האחרונות של הטורניר. דני פרנקו מנגד, יצטרך לעשות חושבים לפני פתיחת הליגה ולנער את שחקניו, כדי להצליח לפתוח אותה בצורה חלקה.

קלעו להפועל העמק: ניב משגב 23 נקודות, קיידן שדריק 16, קיילר אדוארדס 13, לוקאס גולדנברג 10, אלייז'ה צ'יילדס 8, ארון ווילר 7, קמרון הנרי 6 ורועי נציה 2.

קלעו להפועל חולון: ג'ורדן מקריי 28 נקודות, טוד ווית'רס 13, נתנאל ארצי 11, רועי רוזנברג 8, עידן זלמנסון 7, יאיר קרביץ 6, נסייר ברוקס 4 ואקסבייר מנפורד 2.

מחצית ראשונה: 32:36 להפועל העמק

חמישיית הפועל חולון: טוד ווית’רס, עידן זלמנסון, נתנאל ארצי, יאיר קרביץ וג’ורדן מקריי.

חמישיית הפועל העמק: קיילר אדוארדס, קאדין שדריק, אלייז’ה צ’יילדס, לוקאס גולדנברג וניב משגב.

המשחק נפתח עם שתי נקודות מהירת של קיידן שדריק וסימל את המגמה שתהיה ברבע הראשון, בו הצפוניים נראו טוב יותר משמעותית מהחולונים כשסיימו אותו ב-12:18. ברבע השני המארחת התעוררה מעט, הצליחה לשפר את יכולת הקליעה שלה, ויותר מהכל את ההגנה שלה, כשבהובלת ג'ורדן מקריי היא ניצחה אותו 18:20, שלא הספיק לה עדיין לעקוף את האורחת בתוצאה הכוללת.

אלייזאלייז'ה צ'יילדס זורק (לילך וויס-רוזנברג)
עידן זלמנסון מכדרר (לילך וויס-רוזנברג)עידן זלמנסון מכדרר (לילך וויס-רוזנברג)

מחצית שנייה: 79:85 להפועל העמק

הרבע השלישי היה צמוד במיוחד, כשג’ורדן מקריי המשיך להוביל את כניסתה המאוחרת של חבורתו של דני פרנקו למשחק, והצליח להביא אותם עד לתיקו 55:55 בסיומו. בפתיחת 10 הדקות האחרונות, הצהובים אף עלו ליתרון הראשון שלהם במשחק עם לייאפ של טוד ווית’רס, אך האדומים החזירו את היתרון. המשחק נשאר צמוד עד לשלשה דרמטית של יאיר קרביץ, ששלחה את רבע הגמר לארכה. בתוספת הזמן שוב העמק השתלטה על העניינים, עד שניצחה 79:85. 

קיילר אדוארדס (לילך וויס-רוזנברג)קיילר אדוארדס (לילך וויס-רוזנברג)
ניב משגב מכדרר (לילך וויס-רוזנברג)ניב משגב מכדרר (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי רמת גן – עירוני נס ציונה

במשחק המקביל, הרמת גנים הצליחו לנצח את הלבנים 91:92, לאחר שביצעו מהפך גדול במחצית השנייה, ויתמודדו על מקומות 11-12 בפלייאין של גביע ווינר סל. ערב גדול של איתי מושקוביץ עם 26 נקודות לא הספיק לאורחת, שכמעט והשוותה את התוצאה בסוף, אך ההתמוטטות שלה בחצי השני הובילה להפסד.

הקבוצה של שמוליק ברנר כאמור יכולה להיות מרוצה, אחרי שגילתה אופי במחצית השנייה. אדם אריאל וז’ורדאן ניקוליס הובילו את הכחולים עם 16 נקודות, כשרונאלדו סגו קלע 14. מהצד השני, עירוני נס ציונה סוגרת טורניר לא מוצלח בלשון המעטה, כשהפסידו את כל שלושת המשחקים שלהם.

מחצית ראשונה: 38:46 לנס ציונה

בפתיחת המשחק האורחת הייתה נראית טוב יותר, כשהרבע הראשון התאפיין בדומיננטיות שלה עם 50% מהשדה מול 37% בלבד של הרמת גנים, שלא הצליחו להוציא לפועל יותר מדי, כשנקודת האור היחידה שלהם הייתה ז'ורדאן ניקוליס. ברבע השני חלה התאוששות של הכחולים, כשהם הצליחו לצמצם ולחזור למשחק ממש לקראת סופו.

מחצית שנייה: 91:92 לרמת גן

החצי השני של המשחק היה כולו דרמה. בפתיחת הרבע השלישי היה נראה שהמומנטום ממשיך עם המארחת בדרך לניצחון קל, אלא שאז הרמת גנים התעוררו. בהמשך הדקות וברבע הרביעי הם הצליחו להפוך את התוצאה בהובלתם של אדם אריאל וז’ורדאן ניקוליס, כשעוד שחקנים שלהם תרמו למלאכה. בסיום הייתה דרמה גדולה, כשאיתי מושקוביץ, המצטיין של נס ציונה עם 26 נקודות כמעט קלע סל על הבאזר, אך הוא נחסם וכאמור רמת גן השיגה את הניצחון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */