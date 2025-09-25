ברצלונה וגביע ווינר סל: היחסים ב-Winner

עוד יום גדול של כדורגל וגם של הכדורסל הישראלי. בליגת העל אמנם לא יתקיימו משחקים, אך מעבר לים ברצלונה תפגוש את אוביידו הערב ב-22:30, כשגם רבע גמר גביע ווינר יימשך, כאשר הפועל תל אביב תשחק מול הפועל באר שבע והפועל חולון נגד הפועל העמק.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

ברצלונה תתארח אצל העולה החדשה, כאשר היא כמובן פייבוריטית מובהקת למפגש וקיבלה יחס של 1.15, כאשר אם המהמרים ילכו על הפסד גדול ומפתיע, הם יזכו ליחס של פי 11.00. במקרה שהמשחק יסתיים ללא הכרעה, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 6.60.

בכדורסל כאמור, הפועל ת”א תפגוש את ב”ש, כשהאדומים של דימיטריס איטודיס קיבלו יחס של פי 1.80 לניצחון של מעל 20 נקודות, אם הפועל ת”א תפסיד או תנצח עד 20 נקודות, המהמרים יזכו ליחס דומה של פי 1.80. במקרה ומחזיקת היורוקאפ תנצח בדיוק ב-20 נקודות, תזכו ליחס של פי 9.00.

אצל הפועל חולון והפועל העמק המשחק אמור להיות צמוד יותר, כאשר הסגולים קיבלו יחס של פי 1.80 לניצחון של מעל שש נקודות, כשהמהמרים יגרפו לכיסם יחס דומה של 1.80 במקרה שחולון תפסיד או תנצח עד שש נקודות. במקרה שהפועל חולון תנצח בדיוק בשש נקודות, תזכו ליחס של פי 9.00.