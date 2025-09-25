יום חמישי, 25.09.2025 שעה 10:29
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
107-76אתלטיק בילבאו5
108-76חטאפה6
94-75אלצ'ה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
64-45אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
38-15אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20

ברצלונה וגביע ווינר סל: היחסים ב-Winner

הקטלונים יתארחו אצל אוביידו, כשהפסד מפתיע של האורחת זכה ליחס גדול של פי 11.00, כמה לתיקו? וגם: היחסים של הפועל ת"א והפועל חולון ברבע הגמר

|
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

עוד יום גדול של כדורגל וגם של הכדורסל הישראלי. בליגת העל אמנם לא יתקיימו משחקים, אך מעבר לים ברצלונה תפגוש את אוביידו הערב ב-22:30, כשגם רבע גמר גביע ווינר יימשך, כאשר הפועל תל אביב תשחק מול הפועל באר שבע והפועל חולון נגד הפועל העמק.

ברצלונה תתארח אצל העולה החדשה, כאשר היא כמובן פייבוריטית מובהקת למפגש וקיבלה יחס של 1.15, כאשר אם המהמרים ילכו על הפסד גדול ומפתיע, הם יזכו ליחס של פי 11.00. במקרה שהמשחק יסתיים ללא הכרעה, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 6.60.

בכדורסל כאמור, הפועל ת”א תפגוש את ב”ש, כשהאדומים של דימיטריס איטודיס קיבלו יחס של פי 1.80 לניצחון של מעל 20 נקודות, אם הפועל ת”א תפסיד או תנצח עד 20 נקודות, המהמרים יזכו ליחס דומה של פי 1.80. במקרה ומחזיקת היורוקאפ תנצח בדיוק ב-20 נקודות, תזכו ליחס של פי 9.00.

אצל הפועל חולון והפועל העמק המשחק אמור להיות צמוד יותר, כאשר הסגולים קיבלו יחס של פי 1.80 לניצחון של מעל שש נקודות, כשהמהמרים יגרפו לכיסם יחס דומה של 1.80 במקרה שחולון תפסיד או תנצח עד שש נקודות. במקרה שהפועל חולון תנצח בדיוק בשש נקודות, תזכו ליחס של פי 9.00.

