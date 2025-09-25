אילת מציגה: 3 מגרשים, 150 ילדים ביום, 0 מיגון

כאשר הכטב”מים מתימן ממשיכים להגיע לישראל, מתחם הכדורגל באילת (קריית הספורט) מונה שלושה מגרשים ואפס מיגוניות בקרבת מקום. בין התכתבויות ההורים, בקבוצות הווטסאפ במחלקת הנוער של מכבי בני אילת, אפשר היה למצוא את המשפט הבא: “אני בדרך לקחת את הילד. אם לא תהיה מיגונית במקום, בימים הקרובים, מצידי שלא יהיו אימונים". ויש שיגידו, בצדק.

מה שארע אתמול (רביעי) במרכז העיר אילת, המחיש את הפחד שעוטף ביום יום את ההורים בעיר, כולל הורי מחלקת הנוער של מכבי בני אילת, שבתקופה האחרונה לא מעט אזעקות בקרבתה ובתוכה – מפני כלי טיס עוין המגיע מתימן הרחוקה. אתמול נפצעו למעלה מ-20 אנשים שהיו בסמוך או בקרבת מקום, בדרגות פציעה שונות – מחרדה ועד לפציעה קשה.

במתחם הכדורגל באילת ישנם שלושה מגרשים שבכל יום כ-150 ילד מתאמנים בו ו/או משחקים בו תוך כדי. בשבוע, אפשר למצוא על כרי הדשא כ-600 ילדים המתאמים ו/או משחקים בו. מעבר לכך, במתחם הלגונה ישנם שני מגרשים נוספים, שם מתאמנים כל שעה, כ-70 ילדים. “אין מיגון. הילדים נשכבים על הקרקע ושמים ידיים על הראש”, ציינו באילת.

שחקני בני אילת בתום המשחק (באדיבות הקבוצה)

“ההורים התעוררו ובצדק”, המשיכו אנשי אילת בדבריהם ל-ONE. “בעירייה מתפארים במתחם קריית הספורט, אבל חסר דבר אחד חשוב. מיגון. חלילה וחס, לא רוצים להגיע לסיטואציה איומה בדומה לאירוע שארע במג’דל שמס. הכטב”ם אתמול השאיר את ההורים במתח, בחשש ובדאגה גדולה. אף אחד לא יירט אותו והוא פגע בחפים מפשע”, סיכמו אנשי אילת.

לפני כשבועיים כזכור, עוד כטב"ם התפוצץ בשטח העיר באילת, כשבדומה להוא, גם זה מאתמול היה במרחק של פחות מקילומטר אווירי ממתחם קריית הספורט, שם כאמור, מתאמנים ומשחקים בוגרים, בני נוער וילדים במהלך כל ימות השבוע, בהתאם ללו"ז וללוח המשחקים של ההתאחדות לכדורגל.

לאחרונה נפתחה באילת אקדמיית כדורגל, בשת"פ עם מכבי חיפה, כאשר שחקניה הצעירים משחקים ומתאמנים בשני המתחמים. מעבר לכך, העונה, 2025/26, בדומה לעונות קודמות, בין החודשים נובמבר 2025 לאפריל 2026 יתקיימו 10 טורנירים, כולל המונדיאליטו, הפייר פליי, העזאיזה (המגזר הערבי) וטורניר לזכר יצחק שניאור ז"ל.

הכטב''ם באילת לפני כשבועיים

בסוף השבוע הקרוב יתקיימו באילת שלושה משחקים. הבוגרים, שישחקו בחוף הצפוני, יארחו את מכבי באר יעקב, הנוער שישחקו בקריית הספורט, יארחו את מ.כ עירוני אריאל וילדים ב', יתמודדו מול מ.כ מיתר, במגרש שטרם נקבע. מעבר לכך, בין ה-28/09 ועד ל-04/10 צפויים להתקיים עוד חמישה משחקים במחלקת הנוער באילת. מעיריית אילת נמסר בתגובה, לאחר פניית ONE: “ההתגוננות במגרשי ספורט בגלל מספר המשתתפים היא כמו בשטח פתוח”.