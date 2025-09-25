ריינה הקצתה לאוהדי בית"ר את רוב הכרטיסים

שבוע לא פשוט כלל וכלל עבר על בני ריינה. זה התחיל בתבוסה 6:1 להפועל פ”ת, נמשך בעונש של היו”ר סעיד בסול שהודיע שהשחקנים יתייצבו לאימון ביום שלמחרת בשעה לא שגרתית, 7 בבוקר, והסתיים באסיפה נוקבת שקיים סלובודן דראפיץ’ עם השחקנים בסיומה, כך נראה, הצדדים יוצאים לדרך חדשה לקראת משחקה המסקרן של הקבוצה במחזור הקרוב מול בית"ר ירושלים שיתקיים בשבת ב-20:00.

אגב, שיחה נוספת התקיימה גם בין סעיד בסול לצוות המקצועי על מנת לנסות וללמוד מקרוב על הבעיות שצצו בתקופה האחרונה. ריינה מגיעה למשחק עם נקודה אחת בלבד מתוך 12 אפשריות ולקבוצה יש רצון גדול מאוד להתגבר על המשבר הנוכחי ולהשיג ניצחון ראשון.

ריינה העבירה כ-2,600 כרטיסים לטובת אוהדי בית”ר ירושלים למשחק, בזמן שלאוהדי ריינה הוקצו 1,200 כרטיסים.

אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

החדשות המעודדות מבחינת ריינה היא חזרתו להרכב של הזר ג’וניור פיוס שחוזר מהרחקה. עבדאללה ג’אבר סובל מפציעה וצפוי להיעדר גם במשחק הקרוב. מי שימצאו את עצמם לראשונה בסגל הם הקשר עילי אלמקייס שהגיע מעירוני טבריה וחלוץ הרכש החדש זה טורבו.

בריינה כאמור מודעים לחשיבות המשחק מול בית”ר ולא תולים את עתידו של דראפיץ’ בתוצאה במשחק הקרוב, אבל מצפים לראות קבוצה הרבה יותר מאורגנת וכזאת שהשחקנים שלה יבינו את הדרישות המקצועיות של המאמן.