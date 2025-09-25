מור ספיר זכה במדליית ארד באליפות העולם בטיפוס

המטפס הפראלימפי, מור ספיר, זכה הבוקר (חמישי) במדליית ארד באליפות העולם המתקיימת בדרום קוריאה. בגמר הגיע בתוצאה שווה לזו של המתמודד ההונגרי שזכה במקום השני, ומה שקבע את התוצאה הסופית היה המיקום של שניהם במוקדמות.

זהו גמר רביעי ברציפות של מור באליפויות עולם המתקיימת אחת לשנתיים. בשנים 2021 ו-2023 זכה במקום הראשון. מור, קצין במילואים, הגיע הפעם לאליפות אחרי 200 ימי מילואים, כשכזכור, מור איבד את 10 אצבעות ידיו בעקבות מפולת שלגים ברכס האנפורנה בשנת 2014 והוא מתמודד עם מטפסים עם נכות קלה משלו. מאמנו של מור הוא ניב כהן.

הגיעו לגמר כדי לצפות ולעודד יו"ר הוועד הפרארלימפי וההתאחדות לספורט נכים, משה מוץ מטלון, והמנהל המקצועי של הוועד וההתאחדות, ד"ר רון בולטין, הנמצאים בימים אלה בכינוס של הוועד הפראלימפי הבינלאומי המתקיים בדרום קוריאה.