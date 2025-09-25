רבע 4, 01:55: הפועל ת"א - הפועל ב"ש 82:92

אחרי שקיבלנו את שלוש העולות, המשחק האחרון של רבע גמר גביע ווינר סל מפגיש בשעה זו את מוליכת בית ב’, הפועל תל אביב, עם סגנית בית א’, הפועל באר שבע, כשהמנצחת תעפיל כמובן לחצי הגמר.

האדומים של דימיטריס איטודיס, שיחסרו את ים מדר שמחמיץ את ההתמודדות, לאחר שעבר ניתוח להסרת התוספתן, מחזיקים במאזן כולל של 0:7 בקדם העונה, שייטו בשלב הבתים לשני ניצחונות קלילים בהפרש מצטבר של 88 נקודות – לא פחות: 63:116 על עירוני נס ציונה בהיכל מנורה מבטחים, ו-66:101 על עירוני קריית אתא באולם רמז.

הקבוצה מבירת הנגב אומנם סיימה במקום השני בבית א', אך בשל העובדה שמדובר בבית היחיד שכלל ארבע קבוצות – היא השיגה את ההעפלה האוטומטית לרבע הגמר גם בתור הסגנית. מאזנם של האדומים מבירת הנגב, 2:1, היה זהה לזה של מכבי ראשון לציון ושל מכבי רמת גן – אך הם הקדימו את שתיהן בזכות הפרש סלים עדיף בתוך הבית המשולש שנוצר.

מלבד הצבע האדום, לשתי הקבוצות מכנה משותף נוסף בכל הנוגע לגביע ווינר סל: כל אחת מהן הופיעה רק פעם אחת בגמר הטורניר. באר שבע/דימונה הייתה הראשונה מביניהן להגיע למעמד, וזה היה בעונת 2018/19 – אז היא הפסידה למכבי ראשון לציון 78:66 במשחק על התואר. הפועל תל אביב העפילה לגמר בעונת 2022/23, והפסידה שם ליריבתה העירונית 88:84 בתום הארכה.

רבע ראשון: 25:30 להפועל תל אביב

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ', אנטוניו בלייקני, קולין מלקולם, תומר גינת וג'ונתן מוטלי.

חמישיית הפועל באר שבע: קודי דמפס, סי ג'יי אלבי, סם איוריו, יואב ויטלם ומייקל פוסטר ג'וניור.

וסיליה מיציץ׳ (רדאד ג'בארה)

המשחק נפתח עם נקודות ראשונות של מיצ'יץ' כשבלייקני הוביל ריצה של האדומים בדרך ליתרון קל בפתיחה. קודי דמפס החזיר את הדרומיים למשחק, אך בלייקני המשיך ביכולת הנהדרת וסיים את הרבע הראשון עם 12 נקודות. סי ג׳יי אלבי עוד החזיר את האורחת למשחק, אך הרבע נגמר בחמש הפרש לטובת הפועל ת״א.

רבע שני: 49:56 להפועל תל אביב

הרבע נפתח בדקות טובות של הפועל ת״א, כשבלייקני המשיך ללהוט עם עוד שתי שלשות רצופות בדרך לדו ספרתי ראשון במשחק לטובת האדומים, כשהוא קולע 21 נקודות ב-13 דקות מהפתיחה. ויטלם ופוסטר החזירו את האורחים למשחק, כששלה של פלטין, ונקודות של מוטלי ומיציץ׳ נתנו יתרון שבע לאדומים בירידה להפסקה.

אנטוניו בלייקני (רדאד ג'בארה)

ג׳ונתן מוטלי (רדאד ג'בארה)

רבע שלישי: 67:75 להפועל תל אביב

הרבע השלישי נפתח בקצב גבוה ודקות נהדרות של באר שבע, שבזכות נקודות של איוריו ואלבי הצליחו לצמצם את הפער לנקודה אחת. אנטוניו בלייקני נכנס שוב לעניינים כדי להחזיר את האדומים למשחק שנותר צמוד. שתי דקות לסיום הרבע, וסיליה מיציץ' הגיב בסל חשוב ואסיסט לאיתי שגב שהחזיר את הפועל ליתרון דו ספרתי. הדרומיים קלעו לפני סיום הרבע וקבעו שמונה הפרש.

וסיליה מיציץ׳ (רדאד ג'בארה)

אנטוניו בלייקני (רדאד ג'בארה)

רבע רביעי: