יום חמישי, 25.09.2025 שעה 22:49
כדורסל ישראלי  >> גביע ווינר סל
גביע ווינר סל 25-26
 גביע ווינר סל 
00-00מכבי ת"א
 בית א' 
6210-2623הפועל ירושלים
5310-3034מכבי ראשל"צ
4246-2493הפועל ב"ש/דימונה
4273-2133עירוני רמת גן
 בית ב' 
5258-2593עירוני קריית אתא
4129-2172הפועל ת"א
2227-1502עירוני נס ציונה
 בית ג' 
4162-1732הפועל חולון
4231-2313אליצור נתניה
2163-1442הפועל גליל עליון
 בית ד' 
5247-2493בני הרצליה
3161-1742הפועל העמק
3162-1552מכבי רעננה

רבע 4, 01:55: הפועל ת"א - הפועל ב"ש 82:92

גביע ווינר, רבע גמר: קצב טוב. הדרומיים כבר חזרו מפיגור דו ספרתי, אך האדומים יחד עם מיציץ׳, פתחו שוב יתרון משמעותי, בזכות משחק ענק של בלייקני

|
וסיליה מיציץ׳ (רדאד ג'בארה)
וסיליה מיציץ׳ (רדאד ג'בארה)

אחרי שקיבלנו את שלוש העולות, המשחק האחרון של רבע גמר גביע ווינר סל מפגיש בשעה זו את מוליכת בית ב’, הפועל תל אביב, עם סגנית בית א’, הפועל באר שבע, כשהמנצחת תעפיל כמובן לחצי הגמר.

האדומים של דימיטריס איטודיס, שיחסרו את ים מדר שמחמיץ את ההתמודדות, לאחר שעבר ניתוח להסרת התוספתן, מחזיקים במאזן כולל של 0:7 בקדם העונה, שייטו בשלב הבתים לשני ניצחונות קלילים בהפרש מצטבר של 88 נקודות – לא פחות: 63:116 על עירוני נס ציונה בהיכל מנורה מבטחים, ו-66:101 על עירוני קריית אתא באולם רמז.

הקבוצה מבירת הנגב אומנם סיימה במקום השני בבית א', אך בשל העובדה שמדובר בבית היחיד שכלל ארבע קבוצות – היא השיגה את ההעפלה האוטומטית לרבע הגמר גם בתור הסגנית. מאזנם של האדומים מבירת הנגב, 2:1, היה זהה לזה של מכבי ראשון לציון ושל מכבי רמת גן – אך הם הקדימו את שתיהן בזכות הפרש סלים עדיף בתוך הבית המשולש שנוצר.

מלבד הצבע האדום, לשתי הקבוצות מכנה משותף נוסף בכל הנוגע לגביע ווינר סל: כל אחת מהן הופיעה רק פעם אחת בגמר הטורניר. באר שבע/דימונה הייתה הראשונה מביניהן להגיע למעמד, וזה היה בעונת 2018/19 – אז היא הפסידה למכבי ראשון לציון 78:66 במשחק על התואר. הפועל תל אביב העפילה לגמר בעונת 2022/23, והפסידה שם ליריבתה העירונית 88:84 בתום הארכה.

רבע ראשון: 25:30 להפועל תל אביב

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ', אנטוניו בלייקני, קולין מלקולם, תומר גינת וג'ונתן מוטלי.

חמישיית הפועל באר שבע: קודי דמפס, סי ג'יי אלבי, סם איוריו, יואב ויטלם ומייקל פוסטר ג'וניור. 

וסיליה מיציץ׳ (רדאד ג'בארה)
וסיליה מיציץ׳ (רדאד גוסיליה מיציץ׳ (רדאד ג'בארה)
וסיליה מיציץ׳ (רדאד גוסיליה מיציץ׳ (רדאד ג'בארה)

המשחק נפתח עם נקודות ראשונות של מיצ'יץ' כשבלייקני הוביל ריצה של האדומים בדרך ליתרון קל בפתיחה. קודי דמפס החזיר את הדרומיים למשחק, אך בלייקני המשיך ביכולת הנהדרת וסיים את הרבע הראשון עם 12 נקודות. סי ג׳יי אלבי עוד החזיר את האורחת למשחק, אך הרבע נגמר בחמש הפרש לטובת הפועל ת״א. 

וסיליה מיציץ׳ (רדאד גוסיליה מיציץ׳ (רדאד ג'בארה)

רבע שני: 49:56 להפועל תל אביב

הרבע נפתח בדקות טובות של הפועל ת״א, כשבלייקני המשיך ללהוט עם עוד שתי שלשות רצופות בדרך לדו ספרתי ראשון במשחק לטובת האדומים, כשהוא קולע 21 נקודות ב-13 דקות מהפתיחה. ויטלם ופוסטר החזירו את האורחים למשחק, כששלה של פלטין, ונקודות של מוטלי ומיציץ׳ נתנו יתרון שבע לאדומים בירידה להפסקה.

אנטוניו בלייקני (רדאד ג'בארה)
ג׳ונתן מוטלי (רדאד גג׳ונתן מוטלי (רדאד ג'בארה)

רבע שלישי: 67:75 להפועל תל אביב

הרבע השלישי נפתח בקצב גבוה ודקות נהדרות של באר שבע, שבזכות נקודות של איוריו ואלבי הצליחו לצמצם את הפער לנקודה אחת. אנטוניו בלייקני נכנס שוב לעניינים כדי להחזיר את האדומים למשחק שנותר צמוד. שתי דקות לסיום הרבע, וסיליה מיציץ' הגיב בסל חשוב ואסיסט לאיתי שגב שהחזיר את הפועל ליתרון דו ספרתי. הדרומיים קלעו לפני סיום הרבע וקבעו שמונה הפרש.

וסיליה מיציץ׳ (רדאד ג'בארה)
אנטוניו בלייקני (רדאד גאנטוניו בלייקני (רדאד ג'בארה)

רבע רביעי: 

