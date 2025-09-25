יום חמישי, 25.09.2025 שעה 12:24
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"אתם לוקחים את זה רחוק, אנחנו במחזור ה-5"

מאמן הפועל ת"א, אליניב ברדה, במסע"ת לקראת המפגש מול הפועל חיפה בשבת ב-19:45: "אנחנו רק בצעדים הראשונים של המסע". והאם הרכש הנוצץ לויזו ישחק?

|
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

אחרי שנחה בחג, הפועל תל אביב חזרה להכנות לקראת המשחק המסקרן נגד הפועל חיפה, שייערך במוצאי שבת (19:45) באצטדיון בלומפילד. בקבוצה יכולים להיות מרוצים מההיענות המרשימה של הקהל כבר כ-17 אלף אוהדים אדומים הבטיחו את מקומם, ונראה שהעונה עשויים להישבר שיאי מועדון בכל הקשור לכמויות הקהל שמלווה את הקבוצה. לקראת המשחק, מאמן הקבוצה, אליניב ברדהדיבר הבוקר (חמישי) במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

“מצפים לנו משחק מאוד קשה נגד קבוצה ששיחקה טוב בדרבי מול מכבי חיפה והייתה יכולה להשיג תוצאה אפילו יותר טובה. אנחנו צריכים לעבוד קשה בדיוק באותה הדרך ולהישאר צנועים, עד כה אנחנו משיגים את התוצאות בגלל העבודה הקשה שלנו, שהשחקנים ממושמעים מבחינה טקטית. זה משחק חשוב. הניצחון על אשדוד? זה כבר היסטוריה, כבר שכחתי ממנו. אני מסתכל על המשחק הקרוב מול הפועל חיפה”, פתח ברדה את דבריו.

על פתיחת העונה: “אנחנו שואפים תמיד למקסימום. אני רואה את זה שאיבדנו שתי נקודות, ככה אני רואה את זה, אני חושב שיכולנו להיות גם עם מאזן מושלם אם היינו שמים טיפה דגש על דברים קטנים שברחו לנו. תמיד השאיפה היא להשיג את המקסימום וככה נעשה בכל משחק. אתם לוקחים את זה טיפה רחוק, אנחנו רק במחזור החמישי של הליגה. אנחנו רוצים להיות הכי טובים שאפשר. השתדלנו לשמור על השלט, עטפנו וחיזקנו אותו ויצרנו תחרות, אבל אנחנו רק בצעדים הראשונים של המסע”.

על הרכש הנוצץ, לויזו: “הוא בכושר משחק טוב, הוא שיחק 90 דקות בנבחרת בשני המשחקים האחרונים, כך שמבחינת כושר גופני הוא נמצא לגמרי שם. אני שמח שהוא פה, שהצלחנו להביא שחקן בסדר גודל כזה ומכאן חובת ההוכחה עליו. התנהל משא ומתן ולשמחתי הוא פה”.

על חלון ההעברות של הקבוצה: “חלון ההעברות נסגר, אני מאוד מרוצה מהסגל הקיים וחושב שהצלחנו יחסית בזמן קצר לעשות חלון טוב מאוד, יש לנו 2-3 שחקנים על כל עמדה. אומנם למאמן זה לפעמים כאב ראש כי גם לבחור את 20 השחקנים שמתלבשים זו נהייתה משימה לא קלה בהפועל תל אביב, אבל זה בדיוק מה שרצינו לייצר, כאב ראש חיובי. בכל שבוע אבחר את ה-11 ואת ה-20 הכי נכונים לאותו משחק נתון”.

