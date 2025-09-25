"אתם לוקחים את זה רחוק, אנחנו במחזור ה-5"

אחרי שנחה בחג, הפועל תל אביב חזרה להכנות לקראת המשחק המסקרן נגד הפועל חיפה, שייערך במוצאי שבת (19:45) באצטדיון בלומפילד. בקבוצה יכולים להיות מרוצים מההיענות המרשימה של הקהל כבר כ-17 אלף אוהדים אדומים הבטיחו את מקומם, ונראה שהעונה עשויים להישבר שיאי מועדון בכל הקשור לכמויות הקהל שמלווה את הקבוצה. לקראת המשחק, מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, דיבר הבוקר (חמישי) במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

“מצפים לנו משחק מאוד קשה נגד קבוצה ששיחקה טוב בדרבי מול מכבי חיפה והייתה יכולה להשיג תוצאה אפילו יותר טובה. אנחנו צריכים לעבוד קשה בדיוק באותה הדרך ולהישאר צנועים, עד כה אנחנו משיגים את התוצאות בגלל העבודה הקשה שלנו, שהשחקנים ממושמעים מבחינה טקטית. זה משחק חשוב. הניצחון על אשדוד? זה כבר היסטוריה, כבר שכחתי ממנו. אני מסתכל על המשחק הקרוב מול הפועל חיפה”, פתח ברדה את דבריו.

על פתיחת העונה: “אנחנו שואפים תמיד למקסימום. אני רואה את זה שאיבדנו שתי נקודות, ככה אני רואה את זה, אני חושב שיכולנו להיות גם עם מאזן מושלם אם היינו שמים טיפה דגש על דברים קטנים שברחו לנו. תמיד השאיפה היא להשיג את המקסימום וככה נעשה בכל משחק. אתם לוקחים את זה טיפה רחוק, אנחנו רק במחזור החמישי של הליגה. אנחנו רוצים להיות הכי טובים שאפשר. השתדלנו לשמור על השלט, עטפנו וחיזקנו אותו ויצרנו תחרות, אבל אנחנו רק בצעדים הראשונים של המסע”.

על הרכש הנוצץ, לויזו: “הוא בכושר משחק טוב, הוא שיחק 90 דקות בנבחרת בשני המשחקים האחרונים, כך שמבחינת כושר גופני הוא נמצא לגמרי שם. אני שמח שהוא פה, שהצלחנו להביא שחקן בסדר גודל כזה ומכאן חובת ההוכחה עליו. התנהל משא ומתן ולשמחתי הוא פה”.

על חלון ההעברות של הקבוצה: “חלון ההעברות נסגר, אני מאוד מרוצה מהסגל הקיים וחושב שהצלחנו יחסית בזמן קצר לעשות חלון טוב מאוד, יש לנו 2-3 שחקנים על כל עמדה. אומנם למאמן זה לפעמים כאב ראש כי גם לבחור את 20 השחקנים שמתלבשים זו נהייתה משימה לא קלה בהפועל תל אביב, אבל זה בדיוק מה שרצינו לייצר, כאב ראש חיובי. בכל שבוע אבחר את ה-11 ואת ה-20 הכי נכונים לאותו משחק נתון”.