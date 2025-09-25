יום חמישי, 25.09.2025 שעה 10:12
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
127-135מונאקו1
124-105פאריס סן-ז'רמן2
123-75ליון3
125-85שטרסבורג4
108-135ליל5
94-105מארסיי6
95-85לאנס7
88-75ראן8
69-75טולוז9
66-45אוקזר10
612-95פ.צ. פאריס11
69-65ניס12
54-35אנז'ה13
411-95ברסט14
48-65לה האבר15
45-35נאנט16
413-65לוריין17
113-55מץ18

אשרף חכימי שובר שתיקה: הם פגעו בכבודי

המגן של פ.ס.ז', שסיים במקום השישי בכדור הזהב, התראיין לראשונה על עבירת המין לכאורה, בגינה הוא נחקר: "עבורי, זה הדבר הכי קשה שקרה לי אי פעם"

|
אשרף חכימי (IMAGO)
אשרף חכימי (IMAGO)

לאחר שסיים במקום השישי בכדור הזהב, המגן הימני של פאריס סן ז’רמן, אשרף חכימי, העניק ראיון שבו דיבר לראשונה על אירוע האונס לכאורה, שנמצא תחת חקירה. באוגוסט ביקשה התביעה להגיש את הליכי המשפט, כשהיא יכולה לבקש עד 15 שנות מאסר בגין העבירה המיוחסת.

בקטע מהראיון, המראיין שאל על הדבר הכי שקרי שנאמר אי פעם על המרוקאי, ואשרף חכימי השיב: “אונס הילדה. עבורי, זה הדבר הכי קשה שקרה לי אי פעם. והאמת היא, שזה הדבר הכי קשה שסבלתי אי פעם. אני חושב שזה היה לי קשה, וזה עדיין קשה, כי כשהם ממשיכים לספר שקר אחר שקר, זה כואב.

“זה כואב למשפחה שלי, לילדים שלי, שהם צעירים ולא יודעים מה זה אינטרנט או איך לקרוא. אני יודע שבשלב מסוים בחייהם הם יקראו דברים, ובעבורי, לראות שמשהו על אביהם נכתב ובמיוחד כשזה שקר, זה לא נעים, ואני באמת לא הייתי מאחל להם את זה”, הוא הוסיף.

אשרף חכימי מנשק את האדמה אחרי השער שכבש (רדאד גאשרף חכימי מנשק את האדמה אחרי השער שכבש (רדאד ג'בארה)

בנוגע לאופן שבו נודע לו על התלונה שעשויה להוביל לאישומי האונס שלו, המגן המשיך: “אני חושב שעורך הדין שלי אמר לי, ידענו שזה יכול לקרות. אנחנו רגועים, אני יודע במה הואשמתי, זה שקר. אני יודע מי אני, אני יודע שלא עשיתי כלום ולעולם לא אעשה זאת.

“ביקשתי לדבר עם המשטרה, כדי להסביר את הגרסה שלי, תמיד כשהם היו צריכים אותי הייתי זמין לכל דבר. יתרה מכך, יש להם את הדנ”א שלי, כל דבר שהם היו צריכים, הייתי זמין, בניגוד לאישה שהאשימה אותי שלא הקלה על הדברים. בזכות עבודת המשטרה, הצלחנו למצוא לא מעט דברים טובים. האמת היא שאני רגוע. אני יודע שאני בידיים טובות עם עורך הדין שלי. הצדק עושה את עבודתו, ואני מקווה שהאמת תצא לאור בקרוב”.

המגן נחקר גם על ההודעות שהחליף עם המתלוננת, אישה צעירה שביקרה בביתו של אשרף לילה אחד בפברואר 2023 ולאחר מכן הלכה ישירות לתחנת המשטרה כדי להגיש תלונה. “עורך הדין שלי סיפר לי על זה, לא היה לי מושג. בית המשפט עשה עבודה נהדרת במציאת הודעות מסוג זה, כשקראתי את ההודעות האלה זה היה הלם ענק עבורי. לא הייתי כל כך מופתע כי בהתחשב במקצוע שלי כשחקן כדורגל, אנחנו נחשפים לדברים האלה, אך היה לי קשה לקרוא הודעות מסוג זה. הדברים האלה יעזרו לנו להגיע לאמת”.

אשרף חכימי ודמבלה (IMAGO)אשרף חכימי ודמבלה (IMAGO)

חכימי, שסיים במקום השישי בכדור הזהב, פירט גם את הסיכונים שעומדים בפני כדורגלן, במיוחד עם נשים. “אנחנו נחשפים להרבה דברים כמו בנות שמתקרבות אלינו במטרה לסחוט אותנו. אני חושב שבעולם הכדורגל יש הרבה אנשים שמנצלים אותנו. אם אין לך אנשים סביבך, הדברים האלה קורים לך. אני שיניתי את האנשים סביבי אחרי הדברים האלה, עכשיו המעגל שלי כל כך קטן שאני לא נותן לאף אחד להיכנס לשם”.

