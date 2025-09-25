אשרף חכימי שובר שתיקה: הם פגעו בכבודי

לאחר שסיים במקום השישי בכדור הזהב, המגן הימני של פאריס סן ז’רמן, אשרף חכימי, העניק ראיון שבו דיבר לראשונה על אירוע האונס לכאורה, שנמצא תחת חקירה. באוגוסט ביקשה התביעה להגיש את הליכי המשפט, כשהיא יכולה לבקש עד 15 שנות מאסר בגין העבירה המיוחסת.

בקטע מהראיון, המראיין שאל על הדבר הכי שקרי שנאמר אי פעם על המרוקאי, ואשרף חכימי השיב: “אונס הילדה. עבורי, זה הדבר הכי קשה שקרה לי אי פעם. והאמת היא, שזה הדבר הכי קשה שסבלתי אי פעם. אני חושב שזה היה לי קשה, וזה עדיין קשה, כי כשהם ממשיכים לספר שקר אחר שקר, זה כואב.

“זה כואב למשפחה שלי, לילדים שלי, שהם צעירים ולא יודעים מה זה אינטרנט או איך לקרוא. אני יודע שבשלב מסוים בחייהם הם יקראו דברים, ובעבורי, לראות שמשהו על אביהם נכתב ובמיוחד כשזה שקר, זה לא נעים, ואני באמת לא הייתי מאחל להם את זה”, הוא הוסיף.

אשרף חכימי מנשק את האדמה אחרי השער שכבש (רדאד ג'בארה)

בנוגע לאופן שבו נודע לו על התלונה שעשויה להוביל לאישומי האונס שלו, המגן המשיך: “אני חושב שעורך הדין שלי אמר לי, ידענו שזה יכול לקרות. אנחנו רגועים, אני יודע במה הואשמתי, זה שקר. אני יודע מי אני, אני יודע שלא עשיתי כלום ולעולם לא אעשה זאת.

“ביקשתי לדבר עם המשטרה, כדי להסביר את הגרסה שלי, תמיד כשהם היו צריכים אותי הייתי זמין לכל דבר. יתרה מכך, יש להם את הדנ”א שלי, כל דבר שהם היו צריכים, הייתי זמין, בניגוד לאישה שהאשימה אותי שלא הקלה על הדברים. בזכות עבודת המשטרה, הצלחנו למצוא לא מעט דברים טובים. האמת היא שאני רגוע. אני יודע שאני בידיים טובות עם עורך הדין שלי. הצדק עושה את עבודתו, ואני מקווה שהאמת תצא לאור בקרוב”.

המגן נחקר גם על ההודעות שהחליף עם המתלוננת, אישה צעירה שביקרה בביתו של אשרף לילה אחד בפברואר 2023 ולאחר מכן הלכה ישירות לתחנת המשטרה כדי להגיש תלונה. “עורך הדין שלי סיפר לי על זה, לא היה לי מושג. בית המשפט עשה עבודה נהדרת במציאת הודעות מסוג זה, כשקראתי את ההודעות האלה זה היה הלם ענק עבורי. לא הייתי כל כך מופתע כי בהתחשב במקצוע שלי כשחקן כדורגל, אנחנו נחשפים לדברים האלה, אך היה לי קשה לקרוא הודעות מסוג זה. הדברים האלה יעזרו לנו להגיע לאמת”.

אשרף חכימי ודמבלה (IMAGO)

חכימי, שסיים במקום השישי בכדור הזהב, פירט גם את הסיכונים שעומדים בפני כדורגלן, במיוחד עם נשים. “אנחנו נחשפים להרבה דברים כמו בנות שמתקרבות אלינו במטרה לסחוט אותנו. אני חושב שבעולם הכדורגל יש הרבה אנשים שמנצלים אותנו. אם אין לך אנשים סביבך, הדברים האלה קורים לך. אני שיניתי את האנשים סביבי אחרי הדברים האלה, עכשיו המעגל שלי כל כך קטן שאני לא נותן לאף אחד להיכנס לשם”.