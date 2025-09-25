יום חמישי, 25.09.2025 שעה 12:37
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

יצחקי: יצרנו ציפיות גבוהות, צריך להתמודד איתן

מאמן בית"ר ירושלים במסע"ת לקראת ריינה בשבת ב-20:00: "רעשי הרקע? לא יודע מאיפה הם נובעים, פתיחת העונה שלנו טובה. אסור לשכוח מה היה פה לפני"

|
ברק יצחקי (שחר גרוס)
ברק יצחקי (שחר גרוס)

פתיחת העונה של בית”ר ירושלים יחסית מקרטעת עד כה. הקבוצה מעיר הבירה אמנם ניצחה פעמיים וסבלה ב-3 מ-4 משחקיה מכרטיס אדום, אך גם סיימה בתיקו עם מכבי חיפה והפסידה להפועל ת”א, כשהיא עם 7 נקודות בליגה. לקראת המחזור החמישי מול בני ריינה בחוץ ביום שבת ב-20:00, מאמן הקבוצה ברק יצחקי ערך היום (חמישי) מסיבת עיתונאים.

ברק יצחקי פתח את דבריו ונשאל על הבלגן סביב המועדון: “אנחנו מתרכזים בעצמנו, במה שאנחנו צריכים לעשות על המגרש. זה מועדון לחוץ, לא צחוק להיות במועדון כזה, אז צריך לקחת את הכל בפרופורציות, ומצד שני להבין שאנחנו מחויבים לנצח ולשחק כדורגל טוב. אנחנו מתרכזים בלעבוד בצורה טובה ולהתנתק מכל הרעש. אם אתה מסתכל מתחילת העונה הפתיחה שלנו טובה, גם עלינו לגמר גביע הטוטו ולאחר מכן ניצחנו אחרי לדעתי 8 שנים בסכנין.

“אחרי זה 0:0 מאכזב מול מכבי חיפה, אבל עם 10 שחקנים מהדקות הראשונות. מול הפועל תל אביב לא שיחקנו כדורגל טוב, וגם במשחק פחות טוב הפסדנו בשניות האחרונות והיינו יכולים לנצח. הגענו הביתה שוב ב-10 שחקנים ועדיין ניצחנו מול קריית שמונה. כמובן שכמאמן אני תמיד רוצה להשתפר אישית ולשפר את הקבוצה שלי, אני הכי ביקורתי כלפי עצמי וכלפי הקבוצה שלי. אני שמח שאני יכול לעשות את זה השבוע אחרי ניצחון”.

ברק יצחקי: "אנחנו נצטרך לשפר דברים"

עוד הוסיף בנוגע לרעשי הרקע: “אני לא יודע מאיפה הם נובעים, אבל אני יכול להיות גאה שבתקופה קצרה ייצרנו רמת ציפיות גבוהה. אסור לשכוח מה היה פה לפני. אני בטוח שאנשים בתוך המערכת יודעים להעריך את זה, יש גם אוהדים שיודעים להעריך את מה שאני ואלמוג (כהן) עושים מאז שהגענו לכאן. טוב לייצר ציפיות, אבל צריך לדעת להתמודד עם הציפיות שייצרת בעצמך. בשנה שעברה היו לנו תצוגות כדורגל נהדרות והאוהדים הסתובבו בגאווה, אבל חשוב לומר שבפלייאוף שיחקנו פחות טוב. לא הכל תלוי רק באנו, יש דברים שפשוט קורים וההפסד להפועל תל אביב עשה נזק לא קטן. זה קשה, אבל צריך לשים אותו מאחור ולזכור את הדברים הטובים שקורים ועוד יקרו בעתיד”.

על המשחק בשבת אמר: “המשחקים מול ריינה תמיד קשים, זו קבוצה שקיבלה מכה רצינית, אבל תבוא עם מוטיבציה לשחק הרבה יותר טוב. אני בטוח שנרגיש כמו בבית למרות שהמגרש קטן והאוהדים לא יכולים לבוא בכמויות גדולות”.

בנוגע לפציעה של גיל כהן: “גיל נפצע בקרסול ועדיין אני לא יודע כמה זמן הוא ייעדר, אבל במשחק הזה הוא לא יהיה. אנחנו נמצא את הפתרונות, מי שייכנס במקומו יצטרך להוכיח את עצמו ולהראות שמגיע לו לשחק”.

גיל כהן, לא ישחק מול ריינה (עמרי שטיין)גיל כהן, לא ישחק מול ריינה (עמרי שטיין)

יצחקי נשאל על הקרדיט לאביאל זרגרי והשיב: “אני נותן לו יותר דקות כי אני רואה את ההתקדמות שלו, מהרגע שהגיע הוא מבין את הדרישות המקצועיות שלי על המגרש ואני שמח שהוא איתנו. הוא עדיין לא ב-100% יכולת שלו, אבל אני רואה את השיפור והיכולת באימונים. השחקנים שישחקו כמו שאמרתי יצטרכו להוכיח שמגיע להם להיות על המגרש”.

