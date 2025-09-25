"מכבי מאומנת היטב, פאוק הייתה בסכנת הפסד"

מכבי תל אביב פתחה שלב הליגה בליגה האירופית אמש (רביעי) כשפגשה את פאוק סלוניקי ביוון וסיימה איתה ב-0:0, במשחק שבו הצהובים היו יכולים להשיג אפילו יותר.

בתקשורת היוונית ניתחו את המשחק, ופירגנו לצהובים: “פאוק התמודדה מול קבוצה מאומנת היטב, מכבי שמרה על ריווח נכון, הקווים שלהם היו קוהרנטיים, השחקנים שיחקו מהר ומדויק, והחבילה השלמה הזו איפשרה להם לייצר הרבה מצבים ולהיות מסוכנים”, נכתב ב-’ספורט24’.

“הסטטיסטיקה במחצית הראשונה לא סיפרה את האמת, המספרים אפילו הראו עליונות של פאוק, אבל האיכות של המצבים, אלו שנחשבים למצבים ודאיים לשער, היו של הישראלים שהשיגו XG (שערים צפויים) שעמד על 1.00”.

ביוון הוסיפו והדגישו את האכזבה מהיכולת, אף יותר מהתוצאה: “במחצית השנייה ראינו משחק יותר מאוזן, אבל זה לא מתאים לפאוק שבבית צריכה להיות ה’בוס’ ולתת למכבי תפקיד משני. בפועל, הקבוצה הייתה בעיקר בסכנה להפסיד”.