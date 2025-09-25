יום חמישי, 25.09.2025 שעה 09:43
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
31-31דינמו זאגרב1
30-21מיידטילנד2
31-21לודוגורץ3
31-21רומא4
31-21פרייבורג5
30-11בראגה6
12-21נוטינגהאם פורסט7
12-21בטיס8
11-11סלטיק9
11-11הכוכב האדום10
10-01מכבי ת"א11
10-01פאוק סלוניקי12
00-00אסטון וילה13
00-00בולוניה14
00-00בראן15
00-00סלטה ויגו16
00-00סטיאווה בוקרשט17
00-00פרנצווארוש18
00-00גנק19
00-00גו אהד איגלס20
00-00ליל21
00-00ליון22
00-00פנאתינייקוס23
00-00פורטו24
00-00גלאזגו ריינג'רס25
00-00רד בול זלצבורג26
00-00שטוטגרט27
00-00אוטרכט28
00-00ויקטוריה פלזן29
00-00יאנג בויז30
02-11פ.צ. באזל31
02-11מאלמו32
02-11ניס33
01-01פיינורד34
03-11פנרבחצ'ה35
02-01שטורם גראץ36

"מכבי מאומנת היטב, פאוק הייתה בסכנת הפסד"

ביוון ניתחו לאחר המשחק של מכבי ת"א ופירגנו: "השחקנים שלה שיחקו מהר ומדויק ויצרו הרבה מצבים. היכולת לא מתאימה לפאוק, שצריכה להיות ה'בוס'"

|
דור פרץ בועט (האתר הרשמי של מכבי ת
דור פרץ בועט (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי תל אביב פתחה שלב הליגה בליגה האירופית אמש (רביעי) כשפגשה את פאוק סלוניקי ביוון וסיימה איתה ב-0:0, במשחק שבו הצהובים היו יכולים להשיג אפילו יותר.

בתקשורת היוונית ניתחו את המשחק, ופירגנו לצהובים: “פאוק התמודדה מול קבוצה מאומנת היטב, מכבי שמרה על ריווח נכון, הקווים שלהם היו קוהרנטיים, השחקנים שיחקו מהר ומדויק, והחבילה השלמה הזו איפשרה להם לייצר הרבה מצבים ולהיות מסוכנים”, נכתב ב-’ספורט24’.

“הסטטיסטיקה במחצית הראשונה לא סיפרה את האמת, המספרים אפילו הראו עליונות של פאוק, אבל האיכות של המצבים, אלו שנחשבים למצבים ודאיים לשער, היו של הישראלים שהשיגו XG (שערים צפויים) שעמד על 1.00”.

ביוון הוסיפו והדגישו את האכזבה מהיכולת, אף יותר מהתוצאה: “במחצית השנייה ראינו משחק יותר מאוזן, אבל זה לא מתאים לפאוק שבבית צריכה להיות ה’בוס’ ולתת למכבי תפקיד משני. בפועל, הקבוצה הייתה בעיקר בסכנה להפסיד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */