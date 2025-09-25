יום חמישי, 25.09.2025 שעה 10:11
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
6033-5031פילדלפיה יוניון1
5839-4731סינסינטי2
5546-6429אינטר מיאמי3
5342-5131שארלוט4
5339-4631ניו יורק סיטי5
5143-5830אורלנדו סיטי6
5038-5231נאשוויל7
5047-5131קולומבוס קרו8
4553-5730שיקאגו פייר9
4340-4531ניו יורק רד בולס10
3245-3931ניו אינגלנד רבולושן11
2737-3030טורונטו12
2755-3730אטלנטה יונייטד13
2558-2931די.סי. יונייטד14
2455-2931מונטריאול15
 מערב 
5738-5631סן דייגו אפ.סי1
5632-5730ונקובר ווייטקאפס2
5436-5131מינסוטה יונייטד3
5037-5729FC לוס אנג'לס4
4545-5230סיאטל סאונדרס5
4437-3330אוסטין6
4341-3931פורטלנד טימברס7
3952-4131קולורדו ראפידס8
3749-4530דאלאס9
3649-4031יוסטון דינמו10
3558-5631סן חוזה ארת'קווייקס11
3445-3230ריאל סולט לייק12
2852-3931סנט לואיס סיטי13
2763-4531קנזס סיטי14
2161-3730לוס אנג'לס גלאקסי15

"אנקרה מסי": ב-MLS נזכרו בסללום מול חטאפה

בארה"ב התלהבו מהמבצע האישי של מסי בן ה-38 ("הגדול בהיסטוריה", "קסם") ב-0:4 של מיאמי בניו יורק. הפרעוש שבר שיא ליגה והגיע לעוד ציון דרך מרשים

ליאו מסי חוגג בגשם (IMAGO)
ליאו מסי חוגג בגשם (IMAGO)

ליאו מסי בן 38. נדמה שכל פעם צריך להזכיר את זה מחדש כי ברגע שהוא עולה על הדשא הוא מספק יותר ויותר הברקות שמזכירות ימים מפעם. עם תלבושת בצבעי בלאוגרנה ואותו מספר 10 שהוא משחק איתו עד היום. הלילה (בין רביעי לחמישי) המופע הנודד של אלוף העולם עצר בניו יורק, בישל, כבש צמד ב-0:4 על ניו יורק סיטי – והמשיך הלאה.

אבל זה לא רק מה מסי עושה, זה גם – ואולי בעיקר – איך: הבישול היה לבלטסאר רודריגס בכדור עומק נהדר, השער הראשון בהקפצה קלילה מעל השוער, והשני בפריצה סוחפת שבה השחקנים היריבים היוו רק תפאורה. גם השוער מתיוז פריז שראה את הכדור מתגלגל מאחוריו לרשת.

“אנקרה מסי", כתבו ב-MLS בציוץ שכלל את הביטוי חמש פעמים לצד אמוג’י של עז כשהכוונה היא כמובן לגדול בהיסטוריה. המשמעות של "אנקרה מסי" ("עדיין מסי") היא תזכורת למה שהוא אולי השער הגדול ביותר של מסי: הסללום המפורסם מול חטאפה ב-2007, שכן כך השדר ז’ואקים מריה פויאל תיאר את הפריצה הסוחפת.

ליאו מסי חוגג עם החברים (IMAGO)ליאו מסי חוגג עם החברים (IMAGO)

בכלל, ב-MLS התלהבו לראות את המופע של מסי. “קסם של מסי בתפוח הגדול", נכתב על השער הראשון שלו בהקפצה מעל פריז, “מסי מספק את הסחורה בניו יורק". ועוד איך. למעשה הוא הגיע כבר ל-24 שערים ב-MLS העונה והוא כמובן מלך השערים.

על הדרך מסי הפך לשחקן הראשון בתולדות הליגה שמספק לפחות 35 תרומות ישירות לשערים (שערים ובישולים) בעונות רצופות. מעבר לכך, מסי הפך לשחקן הרביעי בלבד ב-MLS שמבקיע לפחות פעמיים בשמונה משחקים שונים באותה עונה - נתון מדהים, במיוחד לאור העובדה שעשה זאת בשמונה מתוך 12 המשחקים האחרונים שלו בלבד.

