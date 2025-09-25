"אנקרה מסי": ב-MLS נזכרו בסללום מול חטאפה

ליאו מסי בן 38. נדמה שכל פעם צריך להזכיר את זה מחדש כי ברגע שהוא עולה על הדשא הוא מספק יותר ויותר הברקות שמזכירות ימים מפעם. עם תלבושת בצבעי בלאוגרנה ואותו מספר 10 שהוא משחק איתו עד היום. הלילה (בין רביעי לחמישי) המופע הנודד של אלוף העולם עצר בניו יורק, בישל, כבש צמד ב-0:4 על ניו יורק סיטי – והמשיך הלאה.

אבל זה לא רק מה מסי עושה, זה גם – ואולי בעיקר – איך: הבישול היה לבלטסאר רודריגס בכדור עומק נהדר, השער הראשון בהקפצה קלילה מעל השוער, והשני בפריצה סוחפת שבה השחקנים היריבים היוו רק תפאורה. גם השוער מתיוז פריז שראה את הכדור מתגלגל מאחוריו לרשת.

“אנקרה מסי", כתבו ב-MLS בציוץ שכלל את הביטוי חמש פעמים לצד אמוג’י של עז כשהכוונה היא כמובן לגדול בהיסטוריה. המשמעות של "אנקרה מסי" ("עדיין מסי") היא תזכורת למה שהוא אולי השער הגדול ביותר של מסי: הסללום המפורסם מול חטאפה ב-2007, שכן כך השדר ז’ואקים מריה פויאל תיאר את הפריצה הסוחפת.

ליאו מסי חוגג עם החברים (IMAGO)

בכלל, ב-MLS התלהבו לראות את המופע של מסי. “קסם של מסי בתפוח הגדול", נכתב על השער הראשון שלו בהקפצה מעל פריז, “מסי מספק את הסחורה בניו יורק". ועוד איך. למעשה הוא הגיע כבר ל-24 שערים ב-MLS העונה והוא כמובן מלך השערים.

על הדרך מסי הפך לשחקן הראשון בתולדות הליגה שמספק לפחות 35 תרומות ישירות לשערים (שערים ובישולים) בעונות רצופות. מעבר לכך, מסי הפך לשחקן הרביעי בלבד ב-MLS שמבקיע לפחות פעמיים בשמונה משחקים שונים באותה עונה - נתון מדהים, במיוחד לאור העובדה שעשה זאת בשמונה מתוך 12 המשחקים האחרונים שלו בלבד.