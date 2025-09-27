המבחן הגדול הראשון של אמבפה יהיה בדרבי

הדרבי הראשון של קיליאן אמבפה מול אתלטיקו מדריד היה אמור להתקיים בדיוק לפני שנה, ב-29 בספטמבר 2024. רק שהוא כלל לא היה שם. ימים ספורים לפני הביקור המתוכנן במטרופוליטנו, נפצע הכוכב הצרפתי של ריאל מדריד במשחק מול אלאבס, והקבוצה נאלצה להסתדר בלעדיו. יתרה מזו, המועדון קיבל החלטה לא לאפשר לו להגיע לאצטדיונה של היריבה העירונית המושבעת, מחשש לביטחונו לכאורה.

החלוץ קיבל הוראה לצפות בדרבי בטלוויזיה, וראה את חבריו מאבדים ניצחון בדקה ה-95. הלבנים הובילו במשך כל המשחק בזכות שער מוקדם של אדר מיליטאו מבישול של ויניסיוס, אבל החגיגה הברזילאית לא יצאה לפועל בגלל עקשנות של ארגנטיני. אנחל קוראה, האיש של דייגו סימאונה למשימות מיוחדות, השווה עמוק בזמן הפציעות והשאיר את הקולצ’ונרוס חזק בתמונת הצמרת. הם פתחו אז את העונה ללא הפסד, בדיוק כמו ריאל – אם כי שתיהן רדפו אחרי ברצלונה שהדהימה את הליגה בתחילת עידן האנסי פליק.

האם התוצאה הייתה משתנה לו אמבפה היה כשיר אז? כלל לא בטוח, בין היתר כי הצרפתי עדיין לא התחבר לגמרי לקבוצתו החדשה אחרי המעבר המתוקשר והמייגע מפאריס סן ז’רמן. בתחילת עונת 2024/25, המשיך ויניסיוס להיות הדמות המרכזית של המאמן קרלו אנצ’לוטי בחוד, בעוד שותפו החדש עדיין חיפש את עצמו. העסק התחיל להתחבר מבחינתו בתחילת 2025, אז הוא גם קיבל “פיצוי” על הדרבי המוחמץ בדמות 3 מפגשים מול אתלטיקו תוך שבועות ספורים.

קיליאן אמבפה, חיפש את עצמו בתחילת הדרך בריאל מדריד (IMAGO)

קשה לומר שזו הייתה הצלחה מסחררת. בדרבי בסנטיאגו ברנבאו בליגה, הבקיע אמבפה שער שוויון נאה, אבל גם הפעם הסתיים הקרב ב-1:1 שלא הועיל במרדף אחרי בארסה. ואז, במפגש הכפול בשמינית גמר ליגת האלופות, ניצחה ריאל בפנדלים בגלל הפסילה המפורסמת של חוליאן אלברס, אבל אמבפה לא בדיוק בלט. הוא לא מצא את הרשת, לא בניצחון הביתי 1:2, ולא בהפסד 1:0 בחוץ. את הבעיטה שלו בדו-קרב הוא שלח לרשתו של יאן אובלק, אבל מעבר לכך זו הייתה הופעה פושרת יחסית. וכך, לקראת הדרבי הראשון של העונה, עומד מאזנו של הצרפתי מול אתלטיקו על שער בודד ב-3 משחקים, שבהם השיגה ריאל תיקו, ניצחון והפסד. זה ממש לא אסון, אבל בהחלט טעון שיפור.

את השיפור הזה הוא מתכוון להשיג היום ב-17:15 (חי בערוץ ONE). כי הפעם, בניגוד מוחלט למצב לפני שנה, אמבפה הוא המנהיג הבלתי מעורער בחוד של הלבנים. הוא מגיע לדרבי הגדול של הבירה בכושר פנטסטי ובתנופה גדולה, ובמקביל רואה את מעמדו של ויניסיוס דועך. הצרות של הברזילאי לא אמורות לתרום למצב רוחו של הצרפתי, אך הן עוזרות לו לקבוע עובדות בשטח בכל הקשור להיררכיה. נכון לעכשיו, אמבפה הוא המלך, ומשחק ההתקפה של המאמן החדש צ’אבי אלונסו בנוי סביבו. הוא יהיה כוכב המפתח בביקור אצל האדומים-לבנים. 7 שערים ובישול אחד יש לו ב-6 המחזורים הראשונים, כך שהוא מעורב ישירות ביותר ממחצית מ-14 הכיבושים של הקבוצה. בנוסף, יש לו גם צמד פנדלים מול מארסיי במחזור הפתיחה בליגת האלופות. בימים אלה, לא קל לדמיין את סגנית האלופה בלעדיו.

ריאל מדריד מנצחת את אספניול 0:2

ייתכן שקלקול הקיבה ממנו סבל אמבפה ביוני עזר לו. הוא אושפז ואיבד לפי הדיווחים כ-6 קילוגרמים ממשקלו בשלב מסוים, אבל הבעיות גרמו לו להחמיץ את רוב הטורניר המיותר הקרוי גביע העולם למועדונים. הוא פתח בהרכב רק בחצי הגמר, אז הובסה הקבוצה 4:0 בידי האקסית המיתולוגית פ.ס.ז’, וכך התאפשר לו להישחק פחות על הדשא. "בילוי" בבית חולים הוא לא בדיוק המנוחה האופטימלית, אך זו עדיין מנוחה – ואמבפה הגיע רענן יותר לפתיחת העונה בהשוואה לרוב שחקני ריאל. במובן מסוים, מצבו דומה יותר לזה של כוכבי ברצלונה שלא השתתפה בטורניר שנערך בחום הכבד בארצות הברית.

הוא גם רעב מאוד. את העונה שעברה סיים אמבפה עם 9 שערים ב-5 המחזורים האחרונים, והגיע ל-31 שערי ליגה בעונת הבכורה בספרד – מאזן קצת מנופח בהתחשב במה שקרה במשך רוב החודשים, אך זה הספיק כדי לזכות בנעל הזהב באירופה. תואר אישי זה נחמד, אבל תארים קבוצתיים לא היו לו. ברצלונה זכתה בדאבל מקומי, ובליגת האלופות נכנעה ריאל ללא תנאי לארסנל ברבע הגמר – מה שמנע קרב גדול באמת מול סן ז’רמן בחצי הגמר. את המחדל הזה הוא שואף לתקן בעונתו השנייה, ויש לו גם מספר חדש לשם כך.

ארדה גולר מודה לאמבפה שמציג את המספר החדש (La Liga)

עזיבתו של לוקה מודריץ’ פינתה את החולצה מספר 10, והוחלט כי אמבפה יקבל אותה למרות שגם ארדה גולר לטש לעברה עיניים. עם זאת, על המגרש הוא דווקא הרבה יותר מספר 9 מאשר בעונה שעברה, כלומר חלוץ מרכזי. זה התפקיד שמייעד לו צ’אבי אלונסו, והמנטור הבאסקי גם מעניק לו חופש פעולה. מובן כי לאמבפה מותר לבקר לפרקים באגף השמאלי האוהב שלו – הוא פשוט צריך להתאים את עצמו למצבים הספציפיים, וניסיונו העשיר מאפשר לו לעשות זאת. אחרי הכל, הוא כבר בן 26, והמעבר למועדון בסדר גודל של ריאל מדריד חייב אותו להתבגר ולהצניע מעט את האגו. אולי בשל כך הוא אהב במיוחד דווקא את הבישול שלו, ולא את השערים.

זה קרה לפני שבועיים במאבק הקשה באיצטדיונה של ריאל סוסיאדד. אמבפה הבקיע את שער היתרון בעצמו, אבל אז הורחק דין האוסן, והניצחון הועמד בספק משמעותי. על סף השריקה להפסקה, סיפק הצרפתי אסיסט נפלא לארדה גולר, והעיר בסיום: “זה היה מהלך חשוב יותר מהשער כי הוא התרחש בעיתוי קריטי במשחק”.

עדיין מושלמת: ריאל עם 1:2 ענק על סוסיאדד

זו אמירה שלא היה פשוט לדמיין בתקופתו בפ.ס.ז’, ואמבפה קבע: “אני רוצה לעשות את המקסימום למען הקבוצה – בבעיטות, במסירות ובהפעלת לחץ ללא כדור”. בינתיים, צ’אבי אלונסו מרוצה מאוד, והשניים נהנים מיחסי עבודה טובים, בניגוד לחריקות שנשמעות מכיוונו של ויניסיוס. “קיליאן הוא שחקן חשוב ביותר עבורנו. הוא נמצא בכושר מצוין, פיזית ומנטלית. הוא לוקח מנהיגות בכל יום נתון, ואנחנו ממשיכים להתפתח כקבוצה”, אמר המאמן לא מכבר.

העניין הוא כי בינתיים לא עמדה ריאל מול יריבות מאתגרות באמת. לוח המשחקים שלה בפתיחת העונה כלל מפגשים מול אוססונה, אוביידו, מיורקה, ריאל סוסיאדד, אספניול ולבאנטה. אמבפה זהר, במיוחד ביום שלישי כאשר סחט וכבש פנדל, ומיד הוסיף שער נפלא במתפרצת מבישול של ארדה גולר. מובן שכל קבוצה בליגה הספרדית מסוגלת לאמלל את המובילות, ועובדה היא כי אתלטיקו ניצחה פעמיים בלבד ב-6 המחזורים הראשונים למרות שגם לוח המשחקים שלה היה נוח על הנייר. ובכל זאת, התנופה הנוכחית עלולה להיעצר בגלל תוצאה גרועה אחת, ואתלטיקו תעשה את המקסימום על מנת לפנצ’ר את הבלון של ריאל.

לפיכך, זה יהיה גם המבחן המשמעותי הגדול הראשון של אמבפה העונה. הוא רוצה שהדרבי הראשון בליגה במטרופוליטנו יהיה שלו, אבל לחוליאן אלברס יש תקוות אחרות – ויהיה מעניין מאוד איזה תסריט הם מכינים לנו.