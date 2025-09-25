יום חמישי, 25.09.2025 שעה 12:01
כדורסל ישראלי  >> גביע ווינר סל
גביע ווינר סל 25-26
 גביע ווינר סל 
00-00מכבי ת"א
 בית א' 
6210-2623הפועל ירושלים
5310-3034מכבי ראשל"צ
4246-2493הפועל ב"ש/דימונה
4273-2133עירוני רמת גן
 בית ב' 
5258-2593עירוני קריית אתא
4129-2172הפועל ת"א
2227-1502עירוני נס ציונה
 בית ג' 
4162-1732הפועל חולון
4231-2313אליצור נתניה
2163-1442הפועל גליל עליון
 בית ד' 
5247-2493בני הרצליה
3161-1742הפועל העמק
3162-1552מכבי רעננה

הארפר וקרינגטון שוב בלטו, שביעות רצון מלאמב

בהפועל ירושלים יצאו מעודדים מהיכולת של הצמד שקלעו 39 נקודות יחדיו מול הרצליה; הפורוורד נכנס לעניינים. בשלישי: הקבוצה תחל את דרכה ביורוקאפ

|
ג'ארד הארפר (שחר גרוס)
ג'ארד הארפר (שחר גרוס)

הפועל ירושלים ניצחה אתמול (רביעי) את בני הרצליה במסגרת רבע גמר גביע ווינר והבטיחה שחזור של גמר הסופרקאפ מתחילת השבוע מול  מכבי ת”א, הפעם במסגרת חצי גמר הגביע.

הירושלמים פתחו טוב את המשחק ועלו ליתרון דו ספרתי, אך קבוצתו של יהוא אורלנד הייתה זו שירדה למחצית ביתרון. הירושלמים הודו לאחר המשחק כי בני הרצליה היא לא קבוצה שקל לשחק נגדה, אך כאמור בתום 40 דקות של כדורסל חניכיו של יונתן אלון השיגו את הכרטיס לחצי הגמר, במה שיהיה גם משחקה האחרון של הפועל ירושלים לפני מחזור הפתיחה של היורוקאפ ביום שלישי הבא.

המשחק אמש היה מסוג המשחקים שיש להם מטרת על אחת ברורה מיידית וחשובה מאין כמותה – שכולם יסיימו את המשחק כשהם בריאים ושלמים ללא פציעות או בעיות אחרות, בטח כאשר בעוד חמישה ימים האדומים יחלו את עונת 2025/26 ביורוקאפ במשחק מול המבורג.

כזכור, במפעל מתחילות את הדרך 20 קבוצות שמתחלקות לשני בתים שבהם 10 קבוצות. שש הראשונות ממשיכות לשלב הבא כאשר מקומות 1-2 מעפילות ישירות לרבע הגמר בעוד שמקומות 3-6 הולכות למשחקי שמינית הגמר בשיטה של משחק אחד על כל הקופה, שיטה המתקיימת גם במשחקי רבע הגמר. חצי הגמר והגמר משוחקים בפורמט של הטובה משלושה משחקים. על הכף הכרטיס הנכסף ליורוליג והדרך מתחילה ב-30/09.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (שחר גרוס)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (שחר גרוס)

הירושלמים, שנחשבים לפייבוריטים ללכת עד הסוף במפעל, מרוצים כמובן מג’ארד הארפר וקאדין קרינגטון שקלעו יחדיו 39 נקודות, זאת לאחר שבתחילת השבוע קלעו יחדיו 41 נקודות מול מכבי תל אביב. השניים זכו למחמאות, אך שביעות הרצון העיקרית הייתה מכך שאנת’וני לאמב נראה כמי שנכנס לעניינים.

אתמול הוא קלע 14 נקודות נגד בני הרצליה, להן הוא הוסיף 7 ריבאונדים. לצד שביעות הרצון, במועדון מקווים שקשסיוס ווינסטון יהיה כשיר למחזור הפתיחה של היורוקאפ לאחר שנפגע בכתפו בסופרקאפ. מי שנעדר משני המשחקים האחרונים של הקבוצה מהבירה הוא אוסטין ווילי לאחר שנפגע באימון, ובמועדון מעריכים כי יש סיכוי שהוא יהיה כבר כשיר לחצי גמר גביע ווינר.

