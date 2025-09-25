מלך ניו יורק: צמד ובישול למסי, מיאמי בפלייאוף

ליאו מסי ואינטר מיאמי הבטיחו הלילה (בין רביעי לחמישי) את הכרטיס לפלייאוף אחרי הצגה וניצחון 0:4 על ניו יורק סיטי בקרב צמרת. האוהדים בתפוח הגדול ראו את אלוף העולם כובש צמד ומבשל במשחק שבו סרחיו בוסקטס רשם בישול גאוני ולואיס סוארס הבקיע בפנדל.

מיאמי עלתה ליתרון בדקה ה-43 אחרי שבוסקטס מסר בין שני שחקנים למסי שעמד על קו האמצע. הפרעוש המשיך עם כדור עומק בין שלושה שחקנים לעבר בלטסאר רודריגס, שדהר לרחבה וכבש כדי לקבוע 0:1 לאורחים בהפסקה.

השער השני הגיע רק בדקה ה-74 ושוב בוסקטס ומסי במרכז העניינים: הקשר שלח מסירת עומק פשוט אדירה מחצי המגרש של מיאמי והשאיר את מספר 10 מאחורי הגנת ניו יורק. הארגנטינאי נכנס לרחבה וכבש בהקפצה נהדרת כדי להכפיל את היתרון.

סוארס שחזר מהשעיה של שלושה משחקים, כבש בפנדל בדקה ה-83, ואחרי שלוש דקות מסי השלים צמד עם שער אדיר: הוא קיבל את הכדור מחוץ לרחבה, התקדם במהירות, השאיר אבק לשחקן יריב ואז גילגל לרשת בקלות.

שחקני מיאמי חוגגים (IMAGO)

מסי, שכבש את שעריו ה-23 וה-24 בליגה, חזר להוביל את מרוץ נעל הזהב של ה-MLS, כשהוא עוקף את דניס בואנגה מ-LAFC. בכך, הפך הארגנטינאי לשחקן הראשון בתולדות הליגה שמספק לפחות 35 תרומות ישירות לשערים (שערים ובישולים) בעונות רצופות – הישג נדיר גם ברמה הבינלאומית.

מעבר לכך, מסי רשם היסטוריה נוספת כשהפך לשחקן הרביעי בלבד בליגת ה-MLS שמבקיע לפחות פעמיים בשמונה משחקים שונים באותה עונה – נתון מדהים, במיוחד לאור העובדה שעשה זאת בשמונה מתוך 12 המשחקים האחרונים שלו בלבד.