"ידענו שזה המפתח": מחמאות למשפתי ולהגנה

מכבי תל אביב פתחה את הליגה האירופית אמש (רביעי) בטומבה של פאוק סלוניקי עם 0:0 וצברה נקודה ראשונה לקמפיין. בעונה שעברה אלופת ישראל ספגה בכל שמונת המשחקים שלה בליגה האירופית, והעונה בשלבי המוקדמות ספגה בכל אחד מהשישה, כך שלמעשה זו הייתה פעם ראשונה שהצהובים שמרו על רשת נקייה מאז ה-0:3 על באצ'קה טופולה אי שם באוגוסט 2024. המשמעות - הרצף הרע סוף סוף נשבר אחרי 15 משחקים רצופים באירופה.

במכבי ת"א סימנו מראש את משחק ההגנה כמפתח למפגש הזה - והם צדקו. הקבוצה של ז'רקו לאזטיץ' הפגינה בשלבים רבים מאוד של המשחק חוזקה הגנתית משמעותית, לא רק שלא נפלה בקטע הפיזי מול פאוק אלא אפילו התעלתה עליה בשלבים רבים, האמצע הקשוח של כריסטיאן בליץ' ואיסוף סיסוקו היה בעל משמעות רבה במשחק כאשר גם קרווין אנדרדה תרם בנושא הזה.

מעל הכל בלטה החולייה האחורית של הצהובים, כאשר במכבי ת"א החמיאו לרועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, עלי קמארה ורוי רביבו על המשחק שהם הציגו.

מוחמד עלי קמארה (IMAGO)

"ידענו שהמפתח יהיה משחק ההגנה שלנו ורשת נקייה ועמדנו בזה. כל אחד נתן את שלו, יש התקדמות גדולה בגזרת הבלמים העונה ומשפתי הציל אותנו בסיום, אבל ידענו שאם נהיה חזקים בהגנה נצליח להפוך את זה למצבים בצד השני וחבל על ההחמצות, היינו שווים ניצחון ובסוף יוצאים עם קצת תחושה של פספוס אבל זה אומר הכל על היכולת שהצגנו", אמרו במכבי ת"א.

הקבוצה יצאה מהמשחק בטומבה ישירות לשדה התעופה של סלוניקי והמריאה בשעות הלילה בחזרה לישראל. השחקנים קיבלו יום חופשי ולמעשה למשחק מול סכנין יקיימו אימונים בשישי ובשבת. ביום ראשון ייערך המפגש בדוחא, כאשר ז'רקו לאזטיץ' יצטרך לבחור היטב את הרוטציות שהוא מבצע על מנת להעמיד הרכב חזק שיכול לנצח את סכנין ובמקביל גם לשמור על השחקנים, להם צפוי שבוע מאתגר במיוחד עם המשחק מול דינמו זאגרב בצאת יום הכיפורים ולאחר מכן מכבי חיפה בבלומפילד.