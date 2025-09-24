קומו ניצחה 0:3 ועלתה לשמינית גמר גביע איטליה

משחקי הסיבוב השני של גביע איטליה המשיכו הערב (רביעי) כשבמוקד – קומו גברה 0:3 על ססואולו והבטיחה את מקומה בשמינית הגמר. בנוסף, פארמה העפילה לשלב הבא כשניצחה 3:4 בפנדלים את ספציה אחרי 2:2 בתום הזמן החוקי, וגם ונציה תהיה בין 16 האחרונות עם 4:5 בפנדלים על ורונה לאחר 0:0.

קומו – ססואולו 0:3

אחרי ניצחון דרמטי על פיורנטינה בליגה, קומו הגיעה עם הרבה ביטחון לגביע ועשתה את העבודה מול היריבה בירוק. חסה רודריגס הצעיר כבש כבר בדקה השנייה מבישול של אנסטסיוס דוביקאס, שהכפיל בעצמו את היתרון בדקה ה-24. בדקה ה-41, רודריגס השלים צמד ונעץ את השלישי לזכות המארחים שבעצם די חתם סיפור. מוראטה שלא פתח, נכנס למחצית השנייה.

היריבה של קומו בשמינית הגמר תהיה פיורנטינה, כשכאמור פברגאס וחניכיו גברו על הסגולים רק לפני ימים אחדים. המסלול הזה במפעל מצטלב עם שמינית הגמר של נאפולי מול קליארי. המשחק הבא של קומו אגב, יהיה מול קרמונזה במחזור הקרוב בסרייה א’.

ססק פברגאס (IMAGO)

פארמה – ספציה 2:2 (3:4)

בעונה שעברה, פארמה הצליחה לחמוק מירידת ליגה כשברחה מהקו האדום בחמש נקודות בלבד. את 25/26 היא התחילה רע וטרם רשמה משחק בו השיגה 3 נקודות מלאות, אך לפחות בגביע מצאה נחמה. סשה בריצ’גי כבש ראשון לזכות המארחת (26’), ג’וזפה אורליו השווה (44’) ומתאו פלגריני החזיר את היתרון לביתיים בתוספת הזמן של המחצית הראשונה (46’).

ההגנות של שתי הקבוצות היו רעות ובתווך, החבורה מהסרייה א’ נותרה בעשרה שחקנים לאור אדום מיותר של אליה פליקו (76’). חניכיו של לוקה ד'אנג'לו ידעו לנצל זאת בשביל להשוות שוב בדקה ה-84, הפעם ג'אנלוקה לפאדולה כבש וגרר את ההתמודדות להארכה שהתפתחה לדו קרב בעיטות עונשין מ-11 מטרים. שם, ספציה החמיצה פעמיים וכריסטיאן אורדונייס נעץ את הפנדל המנצח לפארמה שתפגוש בהמשך התחרות את בולוניה.

חגיגות גדולות בפארמה (IMAGO)

ורונה – ונציה 0:0 (4:5)

עוד משחק בין קבוצה מהליגה הראשונה לקבוצה מהליגה השנייה. גם כאן, נציגת הסרייה א’ עלתה סיבוב. למרות שהאורחת הייתה זו ששלטה בכדור, שני הצדדים הגיעו למצבים רבים לכיבוש ולא היו מספיקים מדויקים בפעולה האחרונה. גם ההארכה לא הניבה דבר ובעיטות העונשין הוכרעו לבסוף לטובת הביתיים, שנהנו מההחמצה היחידה מהנקודה הלבנה של אנזו אבוסה הקמרוני. לוונציה משוכה קשה ביותר בשמינית הגמר, וזוהי אינטר.