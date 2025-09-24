יום חמישי, 25.09.2025 שעה 01:06
שונות  >> פודקאסט מכבי ת"א

השקט שמשרה קמארה, והתופעה ששמה בליץ'

פודקאסט מכבי ת"א מסכם 0:0 עם פאוק: הצהובים יכולים לקחת הרבה דברים טובים בעיקר ממשחק ההגנה. על פרץ כחלוץ, משפתי, תחושת הפספוס ועוד. האזינו

|
מכבי תל אביב בתמונה קבוצתית (IMAGO)
מכבי תל אביב בתמונה קבוצתית (IMAGO)

מכבי תל אביב פתחה את הליגה האירופית עם 0:0 מול פאוק סלוניקי, ואף יכולה לראות את עצמה מעט מאוכזבת אחרי שהחמיצה ארבעה מצבי הבקעה טובים מאוד במהלך המשחק.

רועי משפתי אומנם הציל שני מצבים גדולים בסיום שהיו הופכים את הערב הזה למאכזב מאוד ומפוספס, אבל הצהובים יכולים לקחת הרבה דברים טובים הלאה מכאן, ובעיקר ממשחק ההגנה שלהם.

השקט שהביא איתו עלי קמארה הוביל לכך שחוליית הגנה שזהה לחלוטין לזו של העונה שעברה, נראית הרבה יותר טוב, וכל זאת כמובן לצד התופעה ששמה כריסטיאן בליץ’.

וגם: דור פרץ כחלוץ, הפוטנציאל האדיר של קרווין אנדרדה, השיפור העצום אצל רז שלמה, החילופים במשחק, תחושת הפספוס לצד התחושה שיש סגל חזק מאוד, הרוטציה לקראת בני סכנין, וגם מה יהיה מול דינמו זאגרב בצאת יום הכיפורים. אבי נמני, רז אמיר ואורן קדוש מסכמים. האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */