"מכבי ת"א ידעה כיצד לשמור על סלוניקי ערה"

מכבי תל אביב עלתה הערב (רביעי) לאצטדיון טומבה בסלוניקי, שם פגשה את פאוק המקומית במסגרת המחזור הראשון של שלב הליגה בליגה האירופית. הצהובים היו יכולים להבקיע בשלל הזדמנויות, אך סבלו מיכולת מצוינת של שוער היריבה ייז'י פאבלנקה בדרך ל-0:0. מנגד, גם רועי משפתי הציל את ז’רקו לאזטיץ’ בדקות הסיום המותחות.

ביוון התאכזבו נוכח איבוד שתי הנקודות של פאוק מול הצהובים ועוד בבית, ופירגנו לגיבור המשחק מבחינתם – השוער פאלבנקה. באתר ‘Sport24’ נכתב: “פאוק לא ניצלה את ההופעה הנהדרת של פאבלנקה, שעמד כמו חומה. מכבי ת”א מצאה מולה חומה אנושית”.

באתר ‘sdna’ תיארו בצורה אמוציונלית יותר את התיקו: “מכבי הגיעה לטומבה בגישה מאיימת, אך שתי הקבוצות חשפו שיניים. אלופת ישראל ידעה כיצד לשמור על סלוניקי ערה”. בניגוד לתקשורת היוונת, מאמן פאוק רזבאן לוצ'סקו היה מעודן יותר כמובן.

רזבן לוצ'סקו (IMAGO)

“זה היה משחק מסובך. עשינו כמה טעויות ונתנו להם מצבים במחצית הראשונה. במחצית השנייה לא היו טעויות כאלה, אבל החמצנו מצבים, בעוד שבפעמים אחרות הם הגנו היטב ונלחמו חזק. אנחנו ברגע שבו המזל לא לצידנו. צריך להילחם נגד זה ולכבוש מההזדמנויות שאנחנו יוצרים. אנחנו צריכים לנצח את המשחקים האלה והיום היה משחק שהיינו חייבים לנצח בו”, אמר לוצ’סקו.