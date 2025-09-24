יום שישי, 02.01.2026 שעה 04:23
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
21904-97212הפועל העמק
20735-92710הפועל ת"א
201019-97612הפועל חולון
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

5 ימים מאז הסופרקאפ: י-ם תפגוש את מכבי ת"א

האדומים והצהובים הבטיחו דייט נוסף בחצי גמר גביע ווינר, כאשר החצי השני יורכב מחולון - העמק והפועל ת"א - ב"ש/דימונה. התאריכים, השעות והאולמות

|
תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

חצי מהמשחקים של רבע הגמר בגביע ווינר מאחורינו, וזה אומר שיש לנו מפגש אחד שכבר הובטח בחצי הגמר, ואיזה מפגש ענק זה. כמה ימים בלבד אחרי שנפגשו בסופרקאפ להתמודדות אדירה, מכבי תל אביב והפועל ירושלים ייפגשו פעם נוספת, הפעם בחצי הגמר של המפעל השלישי בחשיבותו בישראל.

האדומים של יונתן אלון גברו 98:105 על הרצליה והבטיחו את הכרטיס הראשון לארבע האחרונות, ומיד לאחר מכן מכבי תל אביב הצטרפה אליהם וקבעה דייט בחצי הגמר עם 91:93 על קריית אתא. שתי הקבוצות ייפגשו כבר ביום שישי (26.9) בצהריים בהיכל הטוטו בחולון ב-14:45.

חצי הגמר השני יורכב מהמנצחת במפגש בין הפועל תל אביב להפועל באר שבע/דימונה, אל מול המנצחת במפגש בין הפועל חולון להפועל העמק. שני המשחקים הללו ישוחקו מחר, וחצי הגמר בין שתי המנצחות יהיה ביום שבת (27.9) גם כן בהיכל הטוטו שבחולון ב-20:50.

יונתן אלון ועודד קטש (רדאד גיונתן אלון ועודד קטש (רדאד ג'בארה)

אגב, הגמר של המפעל ישוחק אחרי ששתי התל אביביות יצאו לשבוע כפול ביורוליג ואחרי שהפועל ירושלים תשחק ביורוקאפ, כשהגמר אמור להיות ב-5.10. למה אמור? כי אם הפועל ירושלים תהיה בגמר, אז הוא יידחה בעקבות הסכם מראש עם המנהלת של האדומים, בעקבות מפגש אימון שלהם עם ברוקלין נטס של בן שרף ודני וולף. בכל מקרה, שעת הגמר לא פורסמה עדיין.

