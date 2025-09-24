משפתי: עברתי הרבה, לאזטיץ' יודע מה אני שווה

מכבי תל אביב השיגה נקודה יקרה וחשובה הערב (רביעי) לאחר 0:0 מול פאוק סלוניקי בחוץ, במסגרת המחזור הראשון של שלב הליגה בליגה האירופית. בתום ההתמודדות, דיבר כוכב הקבוצה דור פרץ: “החוויה בכלליות הייתה טובה, האווירה הייתה יוצאת מהכלל, האוהדים כאן שרופים על כדורגל. אבל כמו שיכולנו להבקיע ולעלות ליתרון, גם הם יכלו להבקיע ולנצח את המשחק בדקות האחרונות, אז לדעתי אנחנו יכולים להיות מרוצים וצריכים להמשיך הלאה עם הדרך הזו”.

על קצב המשחק: “היה קצב נהדר, שתי הקבוצות רצו לנצח. זה יצר קצב מאוד מאוד גבוה. זה הוביל ל-0:0, אבל יכול היה ללכת לשני הצדדים בקלות”. הקשר המצטיין המשיך: “קיבלנו יריבות מאוד חזקות בהגרלה, אנחנו מבינים שנצעד משחק אחרי משחק. לשמחתנו עשינו פה תיקו שהוא חשוב”.

על המעבר לליגה ולמשחק מול בני סכנין: “מחויבים לעשות את זה בכל דרך שלא תהיה. נתאושש וננוח, נתכונן לסכנין במלוא הרצינות. הליגה היא הדבר החשוב לנו ביותר, מהמקום בליגה אנחנו מגיעים לתחרויות האלה ולבמות האלה – אז נתכונן כמו שצריך”.

דור פרץ בועט (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

השוער רועי משפתי, שרשם הצלות נהדרות בעיקר בדקות הסיום, דיבר גם הוא: “הייתה כאן אווירה עוצמתית מהדקה הראשונה והראינו את היכולת שלנו, אני שמח שיצאנו עם נקודה. שתי הקבוצות הגיעו למצבים, נהניתי היום. האווירה הייתה טובה, לא שמענו אחד את השני”.

על הקפיצה שלו משוער שלישי לעמדת השוער הראשון: “עברתי הרבה במכבי ת”א, גם שתי אליפויות ואני לא ילד פה. תחילת העונה הייתה לא פשוטה, אבל כל משחק וכל אימון באתי להראות מי אני ומה אני. הוכחתי ללאזטיץ’ שאני צריך להישאר בשער? יכול להיות, הוא יודע מה אני שווה”.