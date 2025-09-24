יום רביעי, 24.09.2025 שעה 23:21
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
107-76אתלטיק בילבאו5
108-76חטאפה6
94-75אלצ'ה7
97-96בטיס8
86-66אלאבס9
810-86ולנסיה10
710-106סביליה11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
413-106לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
216-36ג'ירונה20

חטאפה ודפורטיבו אלאבס נפרדו ב-1:1

הקבוצה ממדריד הובילה משער של ארמברי והעירה לחלוטין את המשחק ואת יריבתה הבאסקית, שהצליחה למצוא את השוויון אחרי תרגיל קרן מרגליו של גוואברה

|
פאבלו איבנס מול שחקני חטאפה (IMAGO)
פאבלו איבנס מול שחקני חטאפה (IMAGO)

אחרי שמנור סולומון דאג לשמחה גדולה בראש השנה עם שער ניצחון במדי ויאריאל מול סביליה, המחזור השישי בליגה הספרדית המשיך היום (רביעי), עם משחקן של חטאפה ודפורטיבו אלאבס, שנפרדו ב-1:1. בהמשך, אתלטיקו מדריד תארח את ראיו וייקאנו וריאל סוסיאדד תשחק מול מיורקה.

חטאפה - דפורטיבו אלאבס 1:1

אחרי מחצית מאופסת בין הצדדים, מאורו ארמברי הצליח למצוא את הרשת בדקה ה-63, אחרי שקיבל מסירה גדולה בעקב מבורחה מיוראל כדי להעלות את המדרידאים ליתרון, אלא שהגול העיר גם את היריבה, כששמונה דקות מאוחר יותר אנדר גוואברה הצליח לכבוש מקרוב אחרי תרגיל קרן מוצלח ממסירה יפה של טוני מרטינס.

בעקבות התוצאה, חטאפה הצליחה לשמור על מקומה במקום השישי בטבלת הלה ליגה נכון לרגע זה, כשלאלצ’ה, שנמצאת מקום אחד מתחת יש משחק חסר. גם אלאבס תתנחם בעובדה שהיא נותרה במקום התשיעי, אך גם היא יכולה לרדת בהתאם לתוצאות של אתלטיקו מדריד, אוססונה וראיו וייקאנו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */