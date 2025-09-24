חטאפה ודפורטיבו אלאבס נפרדו ב-1:1

אחרי שמנור סולומון דאג לשמחה גדולה בראש השנה עם שער ניצחון במדי ויאריאל מול סביליה, המחזור השישי בליגה הספרדית המשיך היום (רביעי), עם משחקן של חטאפה ודפורטיבו אלאבס, שנפרדו ב-1:1. בהמשך, אתלטיקו מדריד תארח את ראיו וייקאנו וריאל סוסיאדד תשחק מול מיורקה.

חטאפה - דפורטיבו אלאבס 1:1

אחרי מחצית מאופסת בין הצדדים, מאורו ארמברי הצליח למצוא את הרשת בדקה ה-63, אחרי שקיבל מסירה גדולה בעקב מבורחה מיוראל כדי להעלות את המדרידאים ליתרון, אלא שהגול העיר גם את היריבה, כששמונה דקות מאוחר יותר אנדר גוואברה הצליח לכבוש מקרוב אחרי תרגיל קרן מוצלח ממסירה יפה של טוני מרטינס.

בעקבות התוצאה, חטאפה הצליחה לשמור על מקומה במקום השישי בטבלת הלה ליגה נכון לרגע זה, כשלאלצ’ה, שנמצאת מקום אחד מתחת יש משחק חסר. גם אלאבס תתנחם בעובדה שהיא נותרה במקום התשיעי, אך גם היא יכולה לרדת בהתאם לתוצאות של אתלטיקו מדריד, אוססונה וראיו וייקאנו.