יום רביעי, 24.09.2025 שעה 22:42
כדורגל ישראלי

"רק בסוף נדע אם לקחנו נקודה או איבדנו שתיים"

לאזטיץ' אחרי ה-0:0 של מכבי ת"א עם פאוק: "אני גאה בשחקנים, הראינו יכולת טובה מההתחלה. ההצלות של משפתי? זה מה שאנחנו מצפים ממנו, הוא מצוין"

|
ז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)
ז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)

נקודה מסלוניקי. מכבי תל אביב פתחה הערב (רביעי) את מסעה לעונת 2025/26 בליגה האירופית, עם 0:0 נגד פאוק היוונית בחוץ במסגרת המחזור הראשון של שלב הליגה. אלופת המדינה הגיעה להזדמנויות והציגה יכולת טובה אל מול קהל עוין, ניצלה גם כמה פעמים מלספוג בדקות הסיום ובסופו של דבר חוזרת הביתה עם תיקו.

מאמן הצהובים, ז’רקו לאזטיץ’, דיבר בתום ההתמודדות: “אני גאה קודם כל לאור ההופעה של השחקנים. הראינו את היכולת שלנו מההתחלה, זה אצטדיון קשה עם אווירה טובה. זה צעד טוב קדימה כי אנחנו רק בהתחלה, אבל אנחנו יכולים להיות טובים יותר. רק בסוף שלב הליגה נדע אם לקחנו נקודה או שאיבדנו שתיים”.

“ההחמצות? אני לא יכול להגיד שאני מאוכזב, ברגע הזה אנחנו שמחים שהופענו טוב, וכאמור אנחנו יכולים לשחק טוב יותר”, הוסיף לאזטיץ’. על הניסיון של הסגל באירופה אמר: “שיחקנו הרבה משחקים בעונה שעברה וזה עזר לביטחון, ולמרות ההשוואה זו קבוצה אחרת עכשיו. אני תמיד מנסה להיות חיובי”.

על רועי משפתי, שהציל את הקבוצה ברגעים מכריעים: “הוא היה מצוין, זה מה שאנחנו מצפים ממנו”. עוד מלאזטיץ’: “אני תמיד מאמין באיכות של הקבוצה, אנשים כאן שופטים את התוצאות, אך אנחנו בהתחלה ואנחנו משתפרים ממשחק למשחק”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */