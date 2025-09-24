"רק בסוף נדע אם לקחנו נקודה או איבדנו שתיים"

נקודה מסלוניקי. מכבי תל אביב פתחה הערב (רביעי) את מסעה לעונת 2025/26 בליגה האירופית, עם 0:0 נגד פאוק היוונית בחוץ במסגרת המחזור הראשון של שלב הליגה. אלופת המדינה הגיעה להזדמנויות והציגה יכולת טובה אל מול קהל עוין, ניצלה גם כמה פעמים מלספוג בדקות הסיום ובסופו של דבר חוזרת הביתה עם תיקו.

מאמן הצהובים, ז’רקו לאזטיץ’, דיבר בתום ההתמודדות: “אני גאה קודם כל לאור ההופעה של השחקנים. הראינו את היכולת שלנו מההתחלה, זה אצטדיון קשה עם אווירה טובה. זה צעד טוב קדימה כי אנחנו רק בהתחלה, אבל אנחנו יכולים להיות טובים יותר. רק בסוף שלב הליגה נדע אם לקחנו נקודה או שאיבדנו שתיים”.

“ההחמצות? אני לא יכול להגיד שאני מאוכזב, ברגע הזה אנחנו שמחים שהופענו טוב, וכאמור אנחנו יכולים לשחק טוב יותר”, הוסיף לאזטיץ’. על הניסיון של הסגל באירופה אמר: “שיחקנו הרבה משחקים בעונה שעברה וזה עזר לביטחון, ולמרות ההשוואה זו קבוצה אחרת עכשיו. אני תמיד מנסה להיות חיובי”.

על רועי משפתי, שהציל את הקבוצה ברגעים מכריעים: “הוא היה מצוין, זה מה שאנחנו מצפים ממנו”. עוד מלאזטיץ’: “אני תמיד מאמין באיכות של הקבוצה, אנשים כאן שופטים את התוצאות, אך אנחנו בהתחלה ואנחנו משתפרים ממשחק למשחק”.