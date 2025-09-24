יום שישי, 02.01.2026 שעה 04:23
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
21904-97212הפועל העמק
20735-92710הפועל ת"א
201019-97612הפועל חולון
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

ישראל קנדה צפויה להיות הספונסרית של ירושלים

חשיפה: חברת הנדל"ן בבעלות ברק רוזן ואסי טוכמאייר אמורה להצטרף. ההסכם צפוי להיות ל-5 שנים, ובמקביל תקדם החברה את פרויקט "מידטאון ירושלים"

|
שחקני הפועל ירושלים (שחר גרוס)
שחקני הפועל ירושלים (שחר גרוס)

ישראל קנדה, חברת הענק , מהחברות המובילות בישראל בתחום הנדל"ן, הייזום וההשבחה, נכנסת כעת לעולם הכדורסל ותהפוך לספונסרית הראשית של קבוצת הפועל ירושלים. החברה, בבעלותם של ברק רוזן ואסי טוכמאייר, כבר ידועה כמי שתומכת בספורט הישראלי, לאחר שבעבר שימשה במשך שלוש עונות הספונסרית הראשית של קבוצת הכדורגל מכבי תל אביב.

על פי ההערכות, ההסכם החדש בין הצדדים צפוי להיות ארוך טווח ולכלול תקופה של כחמש שנים, צעד המעיד על מחויבות משמעותית מצד החברה לקבוצה של הבעלים מתן אדלסון.

כניסתה של ישראל קנדה למגרש הכדורסל אינה רק מהלך מסחרי, אלא גם בעל ערך תדמיתי. החברה צפויה לקדם במקביל את אחד מפרויקטי הדגל שלה “מידטאון ירושלים”. מדובר בפרויקט נדל"ן ייחודי שמטרתו להקים מרכז עירוני חדש בלב ירושלים, בסמוך לרחוב יפו ולתוואי הרכבת הקלה.

מתן אדלסון (רועי כפיר)מתן אדלסון (רועי כפיר)

השטח עליו יקום המתחם שימש בעבר את בית החולים "שערי צדק הישן", וכעת מתוכנן להפוך למוקד משולב הכולל מגורים, משרדים, מלונאות, מסחר ושטחים ציבוריים. הפרויקט מבקש לחבר בין ישן לחדש וליצור מרכז מודרני, פתוח ונגיש, שיתרום להתחדשות העירונית של ירושלים.

בעונה החולפת ישראל קנדה שימשה כנותנת החסות של מפעל גביע המדינה הנערך ע"י איגוד הכדורסל. עד לסיום העונה האחרונה, שימש בנק יהב כספונסר הראשי של הפועל ירושלים. ההתקשרות עימו נמשכה קרוב לעשור, מאז שנת 2014, כאשר בשנת 2022 אף נחתם הסכם מחודש לשלוש שנים נוספות. המעבר לישראל קנדה מסמן עידן חדש ביחסי החסות של המועדון, ומצביע על רצון הקבוצה להרחיב את השותפויות העסקיות שלה ולהתחבר לגופים גדולים במשק.

המהלך של ישראל קנדה עשוי לשדרג הן את הפועל ירושלים מבחינה תדמיתית, והן את החברה עצמה, שמקשרת את פעילותה העסקית הישירה בפרויקט "מידטאון ירושלים" עם התמיכה בקבוצת ספורט מובילה בעיר. שילוב זה בין נדל"ן, ספורט והתחדשות עירונית עשוי להעניק לשני הצדדים ערך מוסף ולהפוך לשיתוף פעולה אסטרטגי בעל השפעה רחבת היקף.

גג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */