המבורג של דניאל פרץ בעונש חריג למגן הקבוצה

דניאל פרץ הושאל הקיץ להמבורג מבאיירן מינכן, עם כוונה ברורה להמשיך להתפתח בגרמניה ולהיות השוער הראשון בקבוצה שחזרה לבונדסליגה הראשונה. אלא שרצונות לחוד ומציאות לחוד, כאשר השוער הישראלי למעשה הוא לא זה שפותח בין הקורות נכון לכרגע.

בתוך כך ובלי קשר למעמדו של פרץ, המבורג פרסמה הצהרה רשמית ובה מהלך די חריג – שכן נוגע באופן רחב לנציגנו בליגה הגרמנית. המועדון מהעיר השנייה בגודלה במדינה אחרי ברלין, הודיע כי המגן השמאלי נואה קטרבך יורד זמנית לקבוצת המילואים (U21) וזאת כתגובה ל”התנהגות בלתי הולמת”.

על פי הדיווחים המקומיים, ההנהלה והצוות המקצועי קיבלו את ההחלטה במשותף, והודיעו אותה לשחקן בשיחה אישית לפני האימון. לצד זאת, המבורג לא הגיבה על הסיבות המדויקות לצעד היוצא דופן, אך הסבירה: “השחקנים וההנהלה הסכימו שלא ייחשפו פרטים נוספים בנוגע לדברים פנימיים”.

נואה קטרבך (IMAGO)

להנהלת המועדון גם היה חשוב לשלוח מסר ברור, ואולי אפילו אזהרה: “כל השחקנים מחויבים באותה מידה לכל הנהלים, לדרך ולמטרות המשותפות”. אף על פי כן, בהמבורג נותרים משוכנעים, כך לפי הצהרתם, שקטרבך ינצל את העונש וייצא מהמצב הזה חזק יותר כדי לחזור לקבוצה הראשונה.

קטרבך בן ה-24 גדל בקלן ומשם יצא להשאלות, עד שהגיע להמבורג ב-2023. בעונתו הראשונה בהמבורג רשם 27 הופעות רשמיות, כבש שער אחד ובישל שלושה. בינואר 2025 ספג קרע ברצועה הצולבת, שהשבית אותו עד לפתיחת ההכנות לעונה הנוכחית.