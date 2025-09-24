יום רביעי, 24.09.2025 שעה 22:41
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
123-184באיירן מינכן1
103-94בורוסיה דורטמונד2
97-64לייפציג3
77-94פ.צ. קלן4
76-74סט. פאולי5
69-114איינטרכט פרנקפורט6
68-84פרייבורג7
65-54שטוטגרט8
610-84הופנהיים9
611-84אוניון ברלין10
57-84באייר לברקוזן11
56-74וולפסבורג12
44-54מיינץ13
410-84ורדר ברמן14
48-24המבורג15
310-74אוגסבורג16
26-14בורוסיה מנשנגלדבאך17
09-24היידנהיים18

המבורג של דניאל פרץ בעונש חריג למגן הקבוצה

המועדון הודיע שנואה קטרבך יורד לקבוצת המילואים בשל התנהגות בלתי הולמת, אך סרב לפרט: "לא ייחשפו פרטים נוספים". השוער וחבריו קיבלו מסר ברור

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

דניאל פרץ הושאל הקיץ להמבורג מבאיירן מינכן, עם כוונה ברורה להמשיך להתפתח בגרמניה ולהיות השוער הראשון בקבוצה שחזרה לבונדסליגה הראשונה. אלא שרצונות לחוד ומציאות לחוד, כאשר השוער הישראלי למעשה הוא לא זה שפותח בין הקורות נכון לכרגע.

בתוך כך ובלי קשר למעמדו של פרץ, המבורג פרסמה הצהרה רשמית ובה מהלך די חריג – שכן נוגע באופן רחב לנציגנו בליגה הגרמנית. המועדון מהעיר השנייה בגודלה במדינה אחרי ברלין, הודיע כי המגן השמאלי נואה קטרבך יורד זמנית לקבוצת המילואים (U21) וזאת כתגובה ל”התנהגות בלתי הולמת”.

על פי הדיווחים המקומיים, ההנהלה והצוות המקצועי קיבלו את ההחלטה במשותף, והודיעו אותה לשחקן בשיחה אישית לפני האימון. לצד זאת, המבורג לא הגיבה על הסיבות המדויקות לצעד היוצא דופן, אך הסבירה: “השחקנים וההנהלה הסכימו שלא ייחשפו פרטים נוספים בנוגע לדברים פנימיים”.

נואה קטרבך (IMAGO)נואה קטרבך (IMAGO)

להנהלת המועדון גם היה חשוב לשלוח מסר ברור, ואולי אפילו אזהרה: “כל השחקנים מחויבים באותה מידה לכל הנהלים, לדרך ולמטרות המשותפות”. אף על פי כן, בהמבורג נותרים משוכנעים, כך לפי הצהרתם, שקטרבך ינצל את העונש וייצא מהמצב הזה חזק יותר כדי לחזור לקבוצה הראשונה.

קטרבך בן ה-24 גדל בקלן ומשם יצא להשאלות, עד שהגיע להמבורג ב-2023. בעונתו הראשונה בהמבורג רשם 27 הופעות רשמיות, כבש שער אחד ובישל שלושה. בינואר 2025 ספג קרע ברצועה הצולבת, שהשבית אותו עד לפתיחת ההכנות לעונה הנוכחית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */