ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
21904-97212הפועל העמק
20735-92710הפועל ת"א
201019-97612הפועל חולון
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

הרגע לו הקהל חיכה: מיציץ' צפוי להירשם בהפועל

אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, איטודיס החליט לתת בכורה רשמית לרכש הנוצץ ביותר ב-21:00 נגד ב"ש/דימונה בגביע ווינר. מדר וזיו ייעדרו

|
וסיליה מיציץ' (חגי מיכאלי)
וסיליה מיציץ' (חגי מיכאלי)

תמו ההכנות מבחינת הפועל תל אביב, ונשארו רק מפעלים רשמיים. האדומים יעלו הערב (חמישי, 21:00) בהיכל שלמה לרבע גמר גביע ווינר נגד הפועל באר שבע/דימונה, במטרה לעלות לחצי הגמר ביום שבת נגד המנצחת בין חולון להפועל העמק, כשבאופק הרחוק כבר רואים את הבכורה ההיסטורית מול ברצלונה ביום שלישי בסופיה.

בינתיים, קיץ שלם הקהל חיכה לראות את הסגל הנוצץ החדש של האדומים, אך יש שחקן אחד שאותו מחכים לראות יותר מכולם, וזה וסיליה מיציץ’. אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, דימיטריס איטודיס החליט שהסרבי יהיה בין חמשת הזרים מול הדרומיים והוא אמור לערוך בכורה רשמית אצל מחזיקת היורוקאפ, כך שהקהל שיגיע להיכל שלמה יוכל לראות אותו בפעולה לראשונה באדום.

מי שכמובן לא ישחק הוא ים מדר, שכזכור הבוקר התגלה עם דלקת בתוספתן, כשגם יפתח זיו עם מתיחה ולא כשיר לקחת חלק בהתמודדות. בכל מקרה, בהפועל תל אביב ירצו לשמור על המאזן המושלם במשחקי ההכנה והמשחקים הרשמיים בגביע ווינר, כדי להגיע בפורמה הטובה ביותר לדבר האמיתי – היורוליג.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (הפועל ת"א)

אחרי הפרסום ב-ONE על כך שמיציץ’ צפוי לשחק, עוד רמז לכך הגיע מהמועדון כאשר אלו העלו סרטון שלו לרשתות כשהוא אומר: “היי אוהדי הפועל, אני מאוד שמח ומתרגש לראות אתכם מחר. כבר הרבה זמן שאני שומע את הסיפורים עליכם וסוף סוף מחר נקבל את האנרגיה. יאלה הפועל”. 

