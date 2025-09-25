הרגע לו הקהל חיכה: מיציץ' צפוי להירשם בהפועל

תמו ההכנות מבחינת הפועל תל אביב, ונשארו רק מפעלים רשמיים. האדומים יעלו הערב (חמישי, 21:00) בהיכל שלמה לרבע גמר גביע ווינר נגד הפועל באר שבע/דימונה, במטרה לעלות לחצי הגמר ביום שבת נגד המנצחת בין חולון להפועל העמק, כשבאופק הרחוק כבר רואים את הבכורה ההיסטורית מול ברצלונה ביום שלישי בסופיה.

בינתיים, קיץ שלם הקהל חיכה לראות את הסגל הנוצץ החדש של האדומים, אך יש שחקן אחד שאותו מחכים לראות יותר מכולם, וזה וסיליה מיציץ’. אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, דימיטריס איטודיס החליט שהסרבי יהיה בין חמשת הזרים מול הדרומיים והוא אמור לערוך בכורה רשמית אצל מחזיקת היורוקאפ, כך שהקהל שיגיע להיכל שלמה יוכל לראות אותו בפעולה לראשונה באדום.

מי שכמובן לא ישחק הוא ים מדר, שכזכור הבוקר התגלה עם דלקת בתוספתן, כשגם יפתח זיו עם מתיחה ולא כשיר לקחת חלק בהתמודדות. בכל מקרה, בהפועל תל אביב ירצו לשמור על המאזן המושלם במשחקי ההכנה והמשחקים הרשמיים בגביע ווינר, כדי להגיע בפורמה הטובה ביותר לדבר האמיתי – היורוליג.

וסיליה מיציץ' (הפועל ת"א)

אחרי הפרסום ב-ONE על כך שמיציץ’ צפוי לשחק, עוד רמז לכך הגיע מהמועדון כאשר אלו העלו סרטון שלו לרשתות כשהוא אומר: “היי אוהדי הפועל, אני מאוד שמח ומתרגש לראות אתכם מחר. כבר הרבה זמן שאני שומע את הסיפורים עליכם וסוף סוף מחר נקבל את האנרגיה. יאלה הפועל”.