הליגה האירופית 25-26
30-21מיידטילנד1
10-01מכבי ת"א2
10-01פאוק סלוניקי3
00-00אסטון וילה4
00-00פ.צ. באזל5
00-00בולוניה6
00-00בראגה7
00-00בראן8
00-00סלטה ויגו9
00-00סלטיק10
00-00הכוכב האדום11
00-00סטיאווה בוקרשט12
00-00פנרבחצ'ה13
00-00פרנצווארוש14
00-00פיינורד15
00-00פרייבורג16
00-00גנק17
00-00דינמו זאגרב18
00-00גו אהד איגלס19
00-00ליל20
00-00לודוגורץ21
00-00ליון22
00-00מאלמו23
00-00ניס24
00-00נוטינגהאם פורסט25
00-00פנאתינייקוס26
00-00פורטו27
00-00גלאזגו ריינג'רס28
00-00בטיס29
00-00רומא30
00-00רד בול זלצבורג31
00-00שטוטגרט32
00-00אוטרכט33
00-00ויקטוריה פלזן34
00-00יאנג בויז35
02-01שטורם גראץ36

מכבי ת"א הרוויחה כ-149 אלף אירו על התיקו

בעקבות ה-0:0 נגד פאוק במחזור הראשון של הליגה האירופית, הצהובים הכניסו סכום נאה. וגם: כמה היו מכניסים במקרה של ניצחון ומה המענק על עלייה?

כריסטיאן בליץ' (האתר הרשמי של מכבי ת
כריסטיאן בליץ' (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

רק בעצם ההעפלה שלה לליגה אירופית, מכבי תל אביב הכניסה סכום לא רע בכלל לכיס, אבל הפנים קדימה ויש עוד משחקים לנצח ועוד כספים להרוויח. הצהובים סיימו ב-0:0 היום (רביעי) עם פאוק סלוניקי, וזה הזמן לתת מבט למספרים מההתמודדות הזו עבור אלופת ישראל.

על כל תוצאת תיקו במפעל השני בטיבו באירופה, שתי הקבוצות מכניסות סכום של כ-149 אלף אירו, אז כמובן שכך הכניסה היום מכבי ת”א אחרי התיקו עם פאוק. הצהובים פספסו סכום של כ-297 אלף אירו, כי על ניצחון מקבלים סכום נאה של כ-446 אלף אירו.

נציין שרק על עצם ההעפלה לאירופית, כלומר על ההגעה בלבד לשלב הליגה וגם אם היא תסיים במקום האחרון עם אפס נקודות, אלופת ישראל הכניסה סכום של כ-7.7 מיליון אירו. אגב, אם הצהובים חולמים רחוק, הסכום על עלייה לפלייאוף הוא כ-298 אלף אירו, והסכום על עלייה ל-16 האחרונות הוא עוד כ-1.7 מיליון אירו.

