לפני מכבי ת"א: מחאה פרו פלסטינית בסלוניקי

המסע של מכבי תל אביב באירופה יתחיל לו היום (רביעי, 19:45) עם משחק חוץ לא פשוט בכלל נגד פאוק סלוניקי. לצערנו, התרגלנו כבר שברוב העולם לא מקבלים את המלחמה מהצד הישראלי, ומרבים להראות זאת בלא מעט מקומות, כשהיום ביוון החליטו גם להראות את זה.

מחאה ענקית בעיר סלוניקי, שלפי דיווחים ביוון כוללת גם אנשים שלא קשורים, אך נרשם שרובם אוהדי פאוק, מבצעים מחאה פרו פלסטינית עם המון שלטים, דגלים ושרים “לשחרר את פלסטין”. האירוע קורה כמובן רגע לפני המשחק, ונרשם שצפויים להיות לא מעט דגלים ושלטים גם בתוך האצטדיון.

הקבוצה הצהובה של ז’רקו לאזטיץ’ תצטרך ככל הנראה להתרגל לסיטואציה הלא נעימה, כאשר כאמור כמעט בכל יעד שקבוצה ישראלית מגיעה אליה התושבים המקומיים מקפידים להדגיש את דעתם בכל מה שקשור לנעשה בעזה, ושוכחים לגמרי את מה שקרה ב-7.10 דאז.

מחאות אוהדי פאוק סלוניקי לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)