יום רביעי, 24.09.2025 שעה 20:03
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
00-00אסטון וילה1
00-00פ.צ. באזל2
00-00בולוניה3
00-00בראגה4
00-00בראן5
00-00סלטה ויגו6
00-00סלטיק7
00-00הכוכב האדום8
00-00סטיאווה בוקרשט9
00-00פנרבחצ'ה10
00-00פרנצווארוש11
00-00פיינורד12
00-00פרייבורג13
00-00גנק14
00-00דינמו זאגרב15
00-00גו אהד איגלס16
00-00ליל17
00-00לודוגורץ18
00-00ליון19
00-00מכבי ת"א20
00-00מאלמו21
00-00מיידטילנד22
00-00ניס23
00-00נוטינגהאם פורסט24
00-00פנאתינייקוס25
00-00פאוק סלוניקי26
00-00פורטו27
00-00גלאזגו ריינג'רס28
00-00בטיס29
00-00רומא30
00-00רד בול זלצבורג31
00-00שטורם גראץ32
00-00שטוטגרט33
00-00אוטרכט34
00-00ויקטוריה פלזן35
00-00יאנג בויז36

לפני מכבי ת"א: מחאה פרו פלסטינית בסלוניקי

הצהובים יפגשו את היוונים ב-19:45 ובינתיים ליד האצטדיון יש מחאה אנטי ישראליות גדולה מאוד, כשביוון מדווחים שמורכבת ברובה מאוהדי פאוק מקומיים

|
מחאות אוהדי פאוק סלוניקי לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)
מחאות אוהדי פאוק סלוניקי לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)

המסע של מכבי תל אביב באירופה יתחיל לו היום (רביעי, 19:45) עם משחק חוץ לא פשוט בכלל נגד פאוק סלוניקי. לצערנו, התרגלנו כבר שברוב העולם לא מקבלים את המלחמה מהצד הישראלי, ומרבים להראות זאת בלא מעט מקומות, כשהיום ביוון החליטו גם להראות את זה.

מחאה ענקית בעיר סלוניקי, שלפי דיווחים ביוון כוללת גם אנשים שלא קשורים, אך נרשם שרובם אוהדי פאוק, מבצעים מחאה פרו פלסטינית עם המון שלטים, דגלים ושרים “לשחרר את פלסטין”. האירוע קורה כמובן רגע לפני המשחק, ונרשם שצפויים להיות לא מעט דגלים ושלטים גם בתוך האצטדיון.

הקבוצה הצהובה של ז’רקו לאזטיץ’ תצטרך ככל הנראה להתרגל לסיטואציה הלא נעימה, כאשר כאמור כמעט בכל יעד שקבוצה ישראלית מגיעה אליה התושבים המקומיים מקפידים להדגיש את דעתם בכל מה שקשור לנעשה בעזה, ושוכחים לגמרי את מה שקרה ב-7.10 דאז.

מחאות אוהדי פאוק סלוניקי לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)מחאות אוהדי פאוק סלוניקי לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)
מחאות אוהדי פאוק סלוניקי לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)מחאות אוהדי פאוק סלוניקי לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)
