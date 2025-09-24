איומה של איראן על הוועד הפראלימפי הישראלי הוסר

בימים אלה מתכנסת בדרום קוריאה האסיפה הכללית של הוועד הפראלימפי הבינלאומי, בהשתתפות 400 נציגים מכל רחבי העולם. את ישראל מייצגים יו"ר הוועד הפראלימפי משה מוץ מטלון והמנהל המקצועי של הוועד ד"ר רון בולוטין.

כבר ביום הראשון של הדיונים הצליחו השניים להסיר מסדר היום של האסיפה הכללית את ההצעה האיראנית הקוראת לראות בישראל מדינה תוקפנית כלפי איראן ולמנוע את ההשלכות הנובעות מהצעה כזו.

כמו כן קבלו מטלון ובולוטין את תמיכת יו"ר הוועד הפראלימפי הבינלאומי אנדרו פרסונס בתוכנית שהציג מטלון לפיה יתקיימו תחרויות ספורט פראלימפי בהשתתפות מדינות החברות בהסכמי אברהם ומדינות נוספות באזור, תוכנית שהוצגה בעבר אך לא מומשה עד היום.

משה מוץ, רון בולוטין ואנדרו פרסונס (צילום: הוועד הפראלימפי)

מטלון: "זהו הישג יוצא דופן בימים אלה, כשמדינות רבות קמות עלינו. בתקווה להשבת החטופים וסיום המלחמה, אנחנו, בוועד הפראלימפי הישראלי, ניישם את התוכנית לטובת המדינה והאזור כולו”.

הכינוס האחרון של האסיפה הכללית התקיים בבחריין בשנת 2023. במהלך הכינוס הנוכחי, ה-22 במספר, יבחרו החברים החדשים של מועצת המנהלים ויתקיימו דיונים ויתקבלו החלטות שיעצבו את עתידה של התנועה הפראלימפית.