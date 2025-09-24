יום רביעי, 24.09.2025 שעה 22:59
ספורט אחר  >> המשחקים הפאראלימפיים

איומה של איראן על הוועד הפראלימפי הישראלי הוסר

ההחלטה המשמחת התקבלה באסיפה הכללית של הוועד הפראלימפי הבינלאומי המתקיימת בדרום קוריאה. הנציגים הישראלים קיבלו את תמיכתו של היו"ר הבינלאומי

|
רון בולוטין ומשה מוץ (צילום: הוועד הפראלימפי)
רון בולוטין ומשה מוץ (צילום: הוועד הפראלימפי)

בימים אלה מתכנסת בדרום קוריאה האסיפה הכללית של הוועד הפראלימפי הבינלאומי, בהשתתפות 400 נציגים מכל רחבי העולם. את ישראל מייצגים יו"ר הוועד הפראלימפי משה מוץ מטלון והמנהל המקצועי של הוועד ד"ר רון בולוטין.

כבר ביום הראשון של הדיונים הצליחו השניים להסיר מסדר היום של האסיפה הכללית את ההצעה האיראנית הקוראת לראות בישראל מדינה תוקפנית כלפי איראן ולמנוע את ההשלכות הנובעות מהצעה כזו.

כמו כן קבלו מטלון ובולוטין את תמיכת יו"ר הוועד הפראלימפי הבינלאומי אנדרו פרסונס בתוכנית שהציג מטלון לפיה יתקיימו תחרויות ספורט פראלימפי בהשתתפות מדינות החברות בהסכמי אברהם ומדינות נוספות באזור, תוכנית שהוצגה בעבר אך לא מומשה עד היום. 

משה מוץ, רון בולוטין ואנדרו פרסונס (צילום: הוועד הפראלימפי)משה מוץ, רון בולוטין ואנדרו פרסונס (צילום: הוועד הפראלימפי)

מטלון: "זהו הישג יוצא דופן בימים אלה, כשמדינות רבות קמות עלינו. בתקווה להשבת החטופים וסיום המלחמה, אנחנו, בוועד הפראלימפי הישראלי, ניישם את התוכנית לטובת המדינה והאזור כולו”.

הכינוס האחרון של האסיפה הכללית התקיים בבחריין בשנת 2023. במהלך הכינוס הנוכחי, ה-22 במספר, יבחרו החברים החדשים של מועצת המנהלים ויתקיימו דיונים ויתקבלו החלטות שיעצבו את עתידה של התנועה הפראלימפית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */