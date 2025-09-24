יום רביעי, 24.09.2025 שעה 19:49
דיווח בפורטוגל: פונק שיקר בנוגע לשמו ולגילו

ב'פובליקו' חשפו תחקיר חריג בנוגע לבלם הפועל באר שבע לשעבר, שנעצר בקאבו ורדה בחודש מאי, בנוגע לזיוף מסמכים. עקב כך, נאסר עליו להיכנס לפורטוגל

קרלוס פונק (רועי כפיר)
קרלוס פונק (רועי כפיר)

בלם הפועל באר שבע לשעבר, קרלוס פונק, ממשיך להסעיר את פורטוגל. אחרי שהצטרף בחלון ההעברות של ינואר, עזב את הדרומיים בחודש מאי לאחר שלטענתו נקלע לבעיות ויזה בקאבו ורדה, אותה הוא מייצג בנבחרות. כעת, לפי דיווח ב’פובליקו’ הפורטוגלי, נכתב כי הוא נעצר.

עתה, מתברר כי הסיפור החל הרבה לפני, כשנטען שבספטמבר 2017 נשיא בנפיקה דאז, לואיס פיליפה ויירה, גילה שאותו פונק זייף מסמכים הנוגעים לתאריך הלידה ואף לשמו האמיתי, כשנולד בקאבו ורדה על אף האזרחות הפורטוגלית. ויירה טען שההאשמות הן כוזבות, כינה את המתלוננים כ”סוחטים” ולא עשה דבר בנידון.

עונה לאחר מכן, עזב את הנשרים לטובת דספורטיבו אבס תמורת 1.2 מיליון אירו. כאמור, פונק נעצר במדינתו לאחר שהסתבך עם שלטונות המדינה בחשד לזיוף פרטים.

קרלוס פונק מימין. זה לא שמו ולא גילו? (אורן בן חקון)קרלוס פונק מימין. זה לא שמו ולא גילו? (אורן בן חקון)

לפי אותו אתר פורטוגלי, שמו המלא של השחקן הוא בכלל קרלוס ישראל לטינה דה סילבה ולא קרלוס פונק, כשגם גילו האמיתי נחשף ולמעשה הוא מבוגר בחמש שנים ממה שהיה נקוב, כשנולד ב-21 באוקטובר 1990 לעומת ה-13 בינואר 1995.

