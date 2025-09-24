יום רביעי, 24.09.2025 שעה 20:04
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

מחלקות וקבוצות הנוער שהצטיינו במגרש החברתי

מרעננה, הרצליה, נתניה, פ"ת ואשדוד: לפני כניסת החג, נרשמו יוזמות חברתיות מצד כמה מועדונים שנרתמו לביקור חולים, איסוף ואריזת סלי מזון לנזקקים

מכבי נתניה נוער (באדיבות המועדון)
מכבי נתניה נוער (באדיבות המועדון)

כמדי חג, גם לקראת ראש השנה העברית החדשה, מחלקות נוער וקבוצות מרחבי הארץ מצאו לנכון להקדיש זמן למען הקהילה, לדברים שהם חשובים יותר מכדורגל. בכתבה זו נפנה זרקור למחלקת נוער אחת ולמספר קבוצות, ששיתפו עמנו את פועלן החשוב לקראת החג.

מחלקת הנוער של מכבי עמישב פתח תקווה המשיכה מסורת ארוכה של איסוף מוצרי מזון מכלל השחקנים והצוותים של הקבוצות, שלאחר מכן נרתמו לאריזת המזון וחלוקתו. בעמישב ציינו: "מועדון מכבי ״אלי״ עמישב פ״ת הוא מועדון שערך הנתינה והדוגמה לשחקנים שלנו – הוא ערך עליון וזאת בדגש על קו מנחה שהוא הרבה מעבר למגרש הכדורגל. כמיטב המסורת מדי חג אנו נרתמים למיזמים עבור הקהילה. שתמיד נהיה בצד הנותן שנה טובה וחג שמח לכל עם ישראל ובשורות טובות במהרה".

קבוצת ילדים ב' של הפועל רעננה, המודרכת ע"י אליה עזרא וגילי ברשצקי, הגיעה לביקור במחלקת הילדים בבית החולים תל השומר. השחקנים חילקו מתנות לילדים, שימחו אותם וברכו בברכת שנה טובה וכמובן החלמה מהירה. אליה עזרא: "זכות ענקית עבורנו לקחת חלק ולשמח ילדים, שנמצאים בסיטואציה מאוד לא פשוטה. הביקור היה מרגש מאוד. כל חיוך שעלה על הפנים של הילדים היה בשבילנו עולם ומלואו. מתוכננות לילדים בהמשך עוד יוזמות חברתיות. שנה טובה לעם ישראל, שכל חטופינו ואנשי כוחות הביטחון יחזרו בריאים ושלמים. בהצלחה לחיילי צה"ל היקרים לנו".

מכבי עמישב פ"ת (באדיבות המועדון)מכבי עמישב פ"ת (באדיבות המועדון)
רעננה ילדים ברעננה ילדים ב' (באדיבות המועדון)

קבוצת הנוער של מכבי נתניה, המודרכת ע"י סשה פלדמן, שמוליכה את טבלת ליגת העל, הצטיינה גם במגרש החברתי. הקבוצה ואנשי הצוות הצטרפו ליוזמה של עיריית נתניה, הגיעו למתנ"ס שכונת דורה בעיר, השתתפו באריזת חבילות מזון וחלוקתן לתושבי השכונה. סשה פלדמן: "כמדי שנה וכחלק מהפעילויות שהמועדון מקיים למען הקהילה, שמחנו גם השנה על הזכות לקחת חלק בפרויקט כזה חשוב. אני רוצה לציין את השחקנים והצוות, שנרתמו לעניין בצורה נהדרת ועשו את המצווה בכיף גדול".

שחקני מחלקות הנוער של מ.ס אשדוד ושחקניות מחלקת הנערות של "פנתרות" אשדוד, בשיתוף אנשי הצוות של הקבוצות, נרתמו לפעילות משותפת של אריזת חבילות מזון. קבוצת ילדים א' של מכבי הרצליה, יחד עם המאמן שי סונגאוקר והמנהל, יקי גיל, נרתמה לאיסוף מוצרי מזון, אריזה וחלוקה למשפחות נזקקות ברחבי העיר.

קבוצת נערים א' של מכבי עירוני אשדוד יחד עם המאמן, יאן גבאי, נרתמה לפעילות של עמותת "חסדי נעמי", שכללה אריזת חבילות מזון וחלוקתן למשפחות מעוטות יכולת בעיר. גם קבוצות הילדים של שיכון ותיקים רמת גן נרתמו לאריזה של למעלה מ-1,000 חבילות מזון בבית כנסת בעיר.

ילדים אילדים א' מכבי הרצליה (באדיבות המועדון)
נערים אנערים א' עירוני אשדוד בעמותת חסדי נעמי (באדיבות המועדון)
ילדים גילדים ג' וקבוצת הפנתרות מאשדוד (באדיבות המועדון)
הילדים של שיכון ותיקים ר"ג (באדיבות המועדון)הילדים של שיכון ותיקים ר"ג (באדיבות המועדון)
