ילדים ב': יוקנעם פתחה עונה ברגל ימין

ניצחון דרמטי במשחק גביע המדינה רב מהפכים נתן לקבוצה הצפונית אנרגיות טובות לקראת המשך העונה. המאמן, רותם לביד: "עבודת צוות הביאה את הניצחון"

יוקנעם מול חבל מודיעין (באדיבות המועדון)
מספר דו ספרתי של משחקים נערך במסגרת השלב המוקדם של גביע המדינה בשנתון ילדים ב'. המשחק הדרמטי והמרתק ביותר נערך ביוקנעם, שם נפגשו קבוצות ילדים ב' של הפועל יוקנעם ומ.ס חבל מודיעין למשחק רשמי ראשון במגרש גדול בפורמט של 11 מול 11, אחרי שתי עונות בשנתוני התשיעיות. במשחק הזה הובקעו הרבה שערים, נרשמו מהפך, קאמבק ולבסוף הכרעה בדו קרב פנדלים.

הקבוצה האורחת פתחה את המשחק בצורה מצוינת והובילה בשלב מוקדם 0:2, אך שער שכבש יצחק איתן המקומי הצליח לצמק את התוצאה בתום המחצית הראשונה ל-1:2 לזכות חבל מודיעין, שגם החמיצה בעיטת פנדל, שנהדפה ע"י שוער יוקנעם, אייל פרץ.

במחצית השנייה הוסיף השחקן עוד צמד שערים, שסייע לחולל מהפך. שער נוסף שכבש עמית מרקוביץ' העלה את יוקנעם ליתרון 2:4. בחמש הדקות האחרונות של המשחק חבל מודיעין הצליחה להבקיע צמד שערים, האחד לאחר מהלך שהחל בבעיטת קרן והנוסף שער דרמטי בבעיטה חופשית בהתקפה האחרונה של המשחק, שער שקבע שוויון 4:4, ששלח את המשחק להארכה, שבה לא הובקעו שערים. במחצית זו, נכנס לבין קורות שערה של יוקנעם, ברק בוהדנה, שהדף בעיטת פנדל נוספת.

בדו קרב הפנדלים שתי הדיפות של שוערה של יוקנעם, שדייקה בשלושה ניסיונות סללו את דרכה של המארחת לניצחון 2:4 והעפלה לשלב הבא. יצחק איתן ועמית מרקוביץ' כבשו גם בדו קרב הפנדלים, ראם קדוש כבש גם הוא לזכות המנצחת.

רותם לביד, מאמן יוקנעם, סיכם את ההתמודדות: "היה משחק שקול וספורטיבי עם מהפכים והרבה מתח. עבודת צוות הביאה את הניצחון הזה. מילה טובה לשופט המשחק, ששמר על הילדים במזג אוויר החם והיה הוגן ומקצועי במיוחד".

הפועל יוקנעם תארח ביום שישי הקרוב את מ.ס כפר יאסיף למשחק ליגה ראשון בליגת מפרץ. רותם לביד מתייחס למטרות הקבוצה לעונה הקרובה: "נבנתה קבוצה חדשה עם הרבה שחקנים שלא שיחקו בליגה בעונה שעברה. המטרה העיקרית של הקבוצה היא להתגבש, שחק כדורגל קבוצתי ולהתקדם תוך כדי תנועה".

