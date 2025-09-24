עם המספר 11: תורג'מן הוצג רשמית בניו אינגלנד

דור תורג’מן הוצג רשמית בניו אינגלנד רבולושן וקיבל את החולצה מספר 11. החלוץ חתם באמצעות סוכנו עידן בן אבו לארבע שנים בקבוצה מה-MLS, בעסקה שדמי ההעברה בה עשויים להגיע ל-7 מיליון דולר, אם יכבוש 10 שערים בשתי עונות מתוך הארבע או 15 שערים בעונה אחת. מכבי תל אביב שמרה על 25% ממכירה עתידית.

אקס הצהובים ישתכר בשכר המקסימלי המותר לשחקן בקטגוריית U22 בליגת האמריקאית (800 אלף דולר), לפני בונוסים ובאמצע החוזה יעבור לקטגוריית DP, מה שיזכה אותו להיות אחד משלושת השחקנים עם השכר הגבוה ביותר בקבוצה – בערך פי שלושה.

בניו אינגלנד משחק כמובן גם עיליי פיינגולד, שהגיע לקבוצה ממכבי חיפה בינואר האחרון וחתם גם הוא בדומה לתורג’מן על חוזה לארבע שנים. שני השחקנים שכבר התאמנו יחד, ישתפו פעולה כעת כצמד ישראלים, בדומה לצמד אחר בכחול-לבן באותה הליגה, כשמדובר כמובן על עידן טוקלומטי וליאל עבדה בשארלוט. כזכור, ב-MLS נמצא גם תאי בריבו בפילדלפיה.

דור תורג'מן וסוכנו עידן בן אבו (באדיבות המועדון)

דור תורג'מן עם מדי הקבוצה לצד סוכנו עידן בן אבו (באדיבות המועדון)

תורג’מן עלה ממחלקת הנוער לבוגרים במכבי ת”א, איתה גם זכה בשתי אליפויות בעונות 2023/24 ובעונה החולפת (24/25). הוא שיחק כבר 114 משחקים בגיל 21 בלבד במדים הצהובים (היה מושאל גם תקופה לבית”ר ת”א בת ים מהליגה הלאומית), ורשם 32 שערים בנוסף ל-10 בישולים.

ניו אינגלנד רבולושן נמצאת נכון לרגע זה במקום ה-11 בטבלת המזרח של הליגה, עם מאזן של 8 ניצחונות, 8 תוצאות תיקו ו-15 הפסדים לאחר 31 מחזורים. היא כבשה 39 שערים עד כה השנה, ובהחלט תהיה זקוקה ליכולת הכיבוש של תורג’מן.

במשחק הקודם הקבוצה הפסידה 1:0 לפילדלפיה של בריבו, התמודדות בה החלוץ עלה בהרכב ורשם 77 דקות. המחזור הבא יזמן לניו אינגלנד את אטלנטה יונייטד בבית, ולאחר מכן היא תצא למשחק חוץ אצל אינטר מיאמי של ליאו מסי ושאר הכוכבים. תורג’מן ישחק עוד לפני כן, או דווקא יערוך בכורה נגד הפרעוש?

דור תורג'מן עם חברו החדש לקבוצה, עיליי פיינגולד (באדיבות המועדון)

דור תורג'מן באימוני ניו אינגלנד (באדיבות המועדון)