יום רביעי, 24.09.2025 שעה 20:03
כדורגל ישראלי

עם המספר 11: תורג'מן הוצג רשמית בניו אינגלנד

הקבוצה מה-MLS הציגה באופן רשמי את החלוץ שהגיע ממכבי ת"א, וכבר הספיק להתאמן עם חברו הישראלי פיינגולד. יערוך בכורה מול מסי? וגם: תנאי השכר שלו

|
דור תורג'מן וסוכנו עידן בן אבו עם נציגי המועדון (באדיבות המועדון)
דור תורג'מן וסוכנו עידן בן אבו עם נציגי המועדון (באדיבות המועדון)

דור תורג’מן הוצג רשמית בניו אינגלנד רבולושן וקיבל את החולצה מספר 11. החלוץ חתם באמצעות סוכנו עידן בן אבו לארבע שנים בקבוצה מה-MLS, בעסקה שדמי ההעברה בה עשויים להגיע ל-7 מיליון דולר, אם יכבוש 10 שערים בשתי עונות מתוך הארבע או 15 שערים בעונה אחת. מכבי תל אביב שמרה על 25% ממכירה עתידית.

אקס הצהובים ישתכר בשכר המקסימלי המותר לשחקן בקטגוריית U22 בליגת האמריקאית (800 אלף דולר),  לפני בונוסים ובאמצע החוזה יעבור לקטגוריית DP, מה שיזכה אותו להיות אחד משלושת השחקנים עם השכר הגבוה ביותר בקבוצה – בערך פי שלושה.

בניו אינגלנד משחק כמובן גם עיליי פיינגולד, שהגיע לקבוצה ממכבי חיפה בינואר האחרון וחתם גם הוא בדומה לתורג’מן על חוזה לארבע שנים. שני השחקנים שכבר התאמנו יחד, ישתפו פעולה כעת כצמד ישראלים, בדומה לצמד אחר בכחול-לבן באותה הליגה, כשמדובר כמובן על עידן טוקלומטי וליאל עבדה בשארלוט. כזכור, ב-MLS נמצא גם תאי בריבו בפילדלפיה.

דור תורגדור תורג'מן וסוכנו עידן בן אבו (באדיבות המועדון)
דור תורגדור תורג'מן עם מדי הקבוצה לצד סוכנו עידן בן אבו (באדיבות המועדון)

תורג’מן עלה ממחלקת הנוער לבוגרים במכבי ת”א, איתה גם זכה בשתי אליפויות בעונות 2023/24 ובעונה החולפת (24/25). הוא שיחק כבר 114 משחקים בגיל 21 בלבד במדים הצהובים (היה מושאל גם תקופה לבית”ר ת”א בת ים מהליגה הלאומית), ורשם 32 שערים בנוסף ל-10 בישולים.

ניו אינגלנד רבולושן נמצאת נכון לרגע זה במקום ה-11 בטבלת המזרח של הליגה, עם מאזן של 8 ניצחונות, 8 תוצאות תיקו ו-15 הפסדים לאחר 31 מחזורים. היא כבשה 39 שערים עד כה השנה, ובהחלט תהיה זקוקה ליכולת הכיבוש של תורג’מן.

במשחק הקודם הקבוצה הפסידה 1:0 לפילדלפיה של בריבו, התמודדות בה החלוץ עלה בהרכב ורשם 77 דקות. המחזור הבא יזמן לניו אינגלנד את אטלנטה יונייטד בבית, ולאחר מכן היא תצא למשחק חוץ אצל אינטר מיאמי של ליאו מסי ושאר הכוכבים. תורג’מן ישחק עוד לפני כן, או דווקא יערוך בכורה נגד הפרעוש?

דור תורגדור תורג'מן עם חברו החדש לקבוצה, עיליי פיינגולד (באדיבות המועדון)
דור תורגדור תורג'מן באימוני ניו אינגלנד (באדיבות המועדון)
דור תורגדור תורג'מן מפגין יכולות באימון ניו אינגלנד (באדיבות המועדון)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */