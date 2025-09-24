מכה קשה: לאוני קרע את הרצועה הצולבת בבכורה

מכה קשה לליברפול. ג’ובאני לאוני, בלם הקבוצה בן ה-18 שנרכש תמורת מעל ל-30 מיליון אירו בקיץ האחרון בפארמה, יחמיץ ככל הנראה את המשך העונה כשהמועדון אישר שבעקבות הפציעה אתמול (רביעי) במשחקה של הקבוצה נגד סאות’המפטון, במהלכה הוחלף בדקה ה-81 כשהורד מהדשא על אלונקה.

למעשה, זו הייתה הופעת הבכורה של האיטלקי הצעיר, שהרשים במהלך הניצחון 1:2 ועזר לקבוצתו לעלות שלב, אך נחת לא טוב על הרגל במה שלבסוף התברר בקרע ברצועה הצולבת אך כעת, הקבוצה והשחקן ספגו פגיעה לא פשוטה.

מאמן הקבוצה, ארנה סלוט, אמר אתמול על הפציעה לאחר המשחק: “הוא מבואס, ברור, בגלל שהוא הרגיש את זה באותו הרגע, אבל זה משהו שנצטרך לבחון. בדרך כלל התגובה של השחקן מספרת המון על המצב שלו”.