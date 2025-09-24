פאלמר הפסיד במאבק שקשור לחגיגת השער שלו

בספטמבר 2023, קול פאלמר עזב את מנצ’סטר סיטי בה גדל וחתם בצ’לסי. המעבר הזה עשה לו טוב והביא אותו לכבוש 37 שערים ולספק עוד 19 בישולים בשתי העונות האחרונות בפרמייר ליג במדי הבלוז. כל תרומה כזו הביאה אותו לחגוג בדרך הייחודית שכבר מזוהה איתו, עם שילוב הידיים כאחד שקר לו.

אותה חגיגה קיבלה אפילו שם עם משחק מילים שכזה, ‘קולד פאלמר’ (Cold Palmer), כאשר לאחרונה כוכב הבלוז תכנן לקחת את העניין צעד אחד קדימה. האנגלי בן ה-23 רצה לרשום את ‘קולד פאלמר’ כסימן מסחרי ולהשתמש בו על מרצ’נדייז שונים, וגם להקים חברת יין משלו תחת אותו הכינוי. אלא שכאן הוא נתקל בבעיה.

מדובר על כרם מדרום-מערב צרפת, באזור בורדו, שהתנגד לרעיון של פאלמר בשל החשש שאותו השם יפגע בו מסחרית ויצור בלבול בין המותגים – הרי לאותו הכרם קוראים ‘שאטו פאלמר’. העסק הלך למאבק משפטי, בו השחקן למעשה הפסיד ולכן נאלץ להוריד את ‘קולד פאלמר’ מבקבוקי היינות.

שחקני צ'לסי חוגגים עם קול פאלמר (IMAGO)

החגיגה של פאלמר התרחשה לראשונה בדצמבר 2023, כאשר כבש שער בניצחון 2:3 על לוטון. לאחר מכן הוא הסביר כי הרעיון לא שלו בכלל, אלא של שחקן אחר מהאקדמיה של סיטי שחגג בצורה דומה. עכשיו, זו ללא ספק כבר החגיגה של קול פאלמר.

בינתיים, הקשר מנוע מלחגוג לאור העובדה שהוא עדיין מנסה להחלים מפציעה במפשעה. אנצו מרסקה ושאר הצוות המקצועי של הלונדונים, מקווים שפאלמר לא יצטרך לעבור ניתוח: “אנחנו בודקים את הדברים משבוע לשבוע, מיום ליום ואז נחליט איך אנחנו פועלים”, הסביר המאמן האיטלקי.