יום רביעי, 24.09.2025 שעה 19:55
כדורגל ישראלי

שלמה, בליץ' ויחזקאל בהרכב מכבי ת"א לפאוק

הצהובים יפתחו את הליגה האירופית אצל היוונים (19:45): גם קמארה ורביבו בהגנה של לאזטיץ', שיתחיל עם אנדרדה, דוידה ודור פרץ כחלוץ. ה-11 בפנים

שגיב יחזקאל (רדאד ג'בארה)
שגיב יחזקאל (רדאד ג'בארה)

העונה האירופית של מכבי תל אביב תצא לדרך הערב (רביעי) ב-19:45, כשהצהובים יתארחו אצל פאוק סלוניקי במסגרת המחזור הראשון של שלב הליגה בליגה האירופית. לאלופת המדינה צפוי מפגש חם באצטדיון טומבה, כשהיא תנסה להתחיל ברגל ימין עם נקודות חשובות.

הרכב פאוק סלוניקי: ייז'י פאבלנקה, ג'ונג'ו קני, תומאש קדזיורה, יאניס מיכאלידיס, עבדול רחמן באבא, מגומד אוזדוייב, סואליהו מייטה, אנדריאה ז'יבקוביץ', יאניס קונסטנטליאס, טייסון, גיורגוס גיאקומאקיס.

הרכב מכבי ת”א: רועי משפתי, טייריס אסנטה, מוחמד עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, כריסטיאן בליץ', קרווין אנדרדה, אושר דוידה, שגיב יחזקאל, דור פרץ.

זז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

בפן ההיסטורי, לשני הצדדים היסטוריית מפגשים קצרה – שני המשחקים הקודמים ביניהם הסתיימו בניצחונות לקבוצה מישראל, כולל זה שנרשם בעקבות טעות מנהלתית של פאוק במוקדמות ליגת האלופות ב־2004/05.

היוונים אגב, הפסידו 12 מ-20 המשחקים האחרונים שלהם באירופית, ומנגד – מכבי ת”א לא סיימה בתיקו ב-16 משחקיה האחרונים באירופה (שמונה ניצחונות ושמונה הפסדים). כמו כן, האורחת הישראלית כבשה שער אחד בדיוק בעשרה משחקים מתוך 13 משחקי החוץ האחרונים שלה בתחרויות היבשתיות.

