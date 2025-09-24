יום רביעי, 24.09.2025 שעה 16:35
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
107-76אתלטיק בילבאו5
94-75אלצ'ה6
97-96בטיס7
97-65חטאפה8
810-86ולנסיה9
710-106סביליה10
75-55אלאבס11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
413-106לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
216-36ג'ירונה20

רשמו ביומנים: הקלאסיקו יהיה ב-26.10 ב-17:15

פורסם המועד הרשמי למשחק הגדול בעולם: ריאל תארח את ברצלונה בברנבאו ביום א', ב-26.10 במסגרת המחזור העשירי של הליגה הספרדית. ישודר בערוץ ONE

|
קיליאן אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)
קיליאן אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)

אין משחק גדול יותר בעולם כדורגל הקבוצות מריאל מדריד נגד ברצלונה. הבלאנקוס מול הבלאוגרנה, בירת ספרד נגד קטלוניה, לאמין ימאל נגד קיליאן אמבפה. אז המשחק הגדול בעולם בעוד קצת יותר מחודש, ובינתיים בספרד פרסמו באופן רשמי מתי הוא בדיוק.

שתי האימפריות ייפגשו ראש בראש למפגש הראשון ביניהן לעונה זו ב-26 באוקטובר, שזה יוצא יום ראשון, בשעה 17:15 שעון ישראל. המפגש הזה ייערך בסנטיאגו ברנבאו. נזכיר כמובן שהמשחק הגדול הזה ישודר, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, בערוץ ONE.

בברצלונה עולים כל קלאסיקו עם שם של אומן אחר על החולצה, בגלל הסכם החסות שיש עם ספוטיפיי, וכבר בספרד פרסמו מוקדם יותר החודש שאד שירן הוא האיש שיהיה מתחת ללוגו. עד כה ריאל מושלמת בליגה עם שישה ניצחונות בשישה משחקים, ברצלונה שיחקה חמישה מפגשים, ניצחה ארבעה ועשתה תיקו אחד.

צפו בתקציר הקלאסיקו האחרון: 3:4 מטורף לברצלונה

כל קלאסיקו הוא אדיר, אבל לאחרונה זה משהו אחר לגמרי. הקודם בליגה נגמר 3:4 לבארסה, לפני זה 2:3 מאוחר בהארכה בגמר הגביע גם לבארסה, לפני כן 2:5 ו-0:4 עוצרי נשימה לברצלונה בברנבאו. בכללי, כדי לחזור לניצחון של ריאל, צריך לשוב ל-21.4.24, אז הבלאנקוס חגגו עם 2:3 עם אותו שער אליפות של ג’וד בלינגהאם. גם לפני זה ריאל ניצחה עם 1:4 בסופרקאפ, עם שלושער של ויניסיוס.

