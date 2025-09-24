כדור הזהב ישנה את חייו של דמבלה בפן העסקי

ביום שני בערב כתב אוסמן דמבלה פרק חדש בקריירה שלו, כשזכה בכדור הזהב והפך לחלק מרשימה מצומצמת מאוד בעולם הכדורגל. מעבר להישג המקצועי, מדובר בצומת דרכים משמעותי גם בצד העסקי: מעתה הוא לא רק כוכב על המגרש, אלא גם מותג שמסוגל להכתיב את הכללים.

בימים האחרונים קשה היה להתחמק מהפנים שלו. חולצת נבחרת צרפת במהדורה מיוחדת עם הדפס מוזהב, קמפיין "Ous’man of the year" של אדידס ואורנג’, וכמובן, זוג נעלי אדידס F50 בצבעי כחול כהה וזהב שננעלו לרגל חזרתו למגרשים. המותגים חגגו, ודמבלה הפך בן לילה לשם שנמצא בכל מקום.

לא במקרה אדידס נערכה מראש, והשיקה כבר ב־11 בספטמבר קמפיין רחב בהשתתפותו של דמבלה וחבר ילדותו מוסטפה דיאטה, שחגג את שורשיו ואת סיפור הצמיחה שלו. “הוא נכנס עכשיו לקבוצת הכוכבים”, סיכם כריסטוף לפטיט, מנהל מחקר כלכלי במרכז למשפט וכלכלה של הספורט בלימוז'.

דמבלה בקמפיין חדש לזניה (אינסטגרם)

כבר עכשיו ברור כי דמבלה עומד בפני שינוי ממדי. שחקן שגדל בראן, הפך לאחד מעמודי התווך של פאריס סן ז’רמן, וכעת עליו להחליט באיזו דרך יבחר מבחינת התדמית. הוא שייך למשפחת אדידס ואורנג’, חתם גם עם מותג היוקרה האיטלקי זניה, צעד נדיר לשחקן כדורגל, ועד היום בחר שלא להציף את עצמו בעודף חסויות.

“כדור הזהב נותן לו לגיטימציה ספורטיבית שחסרה למותגים”, הסביר תיבו לה פיי דו טייליול, מנהל התפעול בארגון Sporsora. לדבריו, האתגר של דמבלה יהיה לשמור על שליטה מלאה בדימוי שלו: להתפתח בלי לאבד את עצמו. במקביל, סעיף מיוחד בחוזה שלו בפ.ס.ז’ מבטיח לו בונוס נאה בעקבות הזכייה. מדובר בתוספת כלכלית שלא קיימת ברוב המקרים, ונוספה לחוזהו כשחתם בקיץ 2023. מאז הגיע לפאריס הפך דמבלה לדמות בוגרת ומאופקת יותר, אך גם שמר על אופיו האותנטי, שמצליח לדבר עם אוהדים בכל הגילאים.

“יש לו רעננות שנוגעת לכולם”, הסביר לה פיי דו טייליול. “הטלפון שלו יצלצל בלי סוף.” ואכן, בימים האחרונים הוצף השחקן בבקשות, ואף נראה עונד שעוני ריצ’רד מיל נדירים, אולי כרמז לשיתוף פעולה עתידי. מבחינת מיצוב בשוק, דמבלה כבר נכנס ב־2024 לרשימת שלושת השחקנים הצרפתים עם הכי הרבה חסויות, אחרי אמבפה וקמאבינגה, וגם במדדים כמו ערך שוק, הכנסות ופופולריות ברשתות החברתיות. כעת, אחרי הזכייה, ייתכן שיתקרב אף למקום הראשון.

אוסמן דמבלה (IMAGO)

עבור כלכלנים כמו לפטיט, המהלך הבא ברור: לנצל את הרגע, אבל במינון נכון. “אין צורך למהר. מספיק לפתח עוד שותפויות, לא יותר מדי”. גם המועדון מבין את המשמעות, והחוזה שלו, שמסתיים ב־2028, עשוי להיות מושא למו"מ מחודש עם משכורת גבוהה בהרבה מה־20 מיליון אירו שהוא מרוויח כיום, רחוק עדיין מ־32 מיליון של אמבפה בריאל מדריד.

הסיפור של דמבלה הוא סיפור על צמיחה מהפרברים לנקודת השיא של כדור הזהב. דמות מאחדת, אהובה בחדרי ההלבשה בזכות חוש ההומור שלה, וכעת גם מותג עולמי. השאלה שנותרה היא כיצד יבחר לנהל את ההון החדש שנצבר סביב שמו, אבל אם לשפוט לפי אופיו הצנוע והישיר, דמבלה צפוי להישאר נאמן לעצמו ולדימוי של כדורגלן פשוט שכבש את העולם.