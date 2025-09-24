לא הבטחות, מציאות נוצצת: ריאל גילתה זהב

שלושה משחקני הרכש של ריאל מדריד, דין האוסן, אלברו קאררס ופרנקו מסטנטואונו, מצליחים לייצר משהו הרבה יותר גדול מסך חלקיהם. הם מעבר לרק שחקני רכש משלימים, וההשתלבות שלהם הייתה לא פחות ממדהימה, ומעל כל הציפיות. שחקנים שהגיעו עם פוטנציאל והפכו מיד למציאות מסחררת. הם לא דפקו על הדלת של הבלאנקוס, הם פרצו אותה בבעיטה אדירה.

קאררס, המגן השמאלי הספרדי, מסומן כבר עכשיו כאיש לעתיד, ולמעשה גם להווה. כשהגיע ביולי בסכום שנראה מופרז, 50 מיליון אירו, רבים הרימו גבה. היום, קצת יותר מחודשיים אחרי, זה כבר נראה כמו מציאה. הוא שחקן הרכב, מחלץ כדורים בקצב שלא נראה מאז ימיו של סרחיו ראמוס, ובמשחק מול אספניול הראה איך הוא לא רק מגן נהדר, אלא גם בלם פוטנציאלי.

הנתונים מהדהדים: 16 חילוצי כדור במשחק אחד, 109 נגיעות בכדור, 83 מסירות מדויקות, מספרים שמעמידים אותו בשורה הראשונה של מגני אירופה. צ’אבי אלונסו לא ממהר להשתמש במילה “בלתי מעורער”, אבל ברור לכל שהעמדה הזו שייכת כרגע לקאררס בלבד.

דין האוסן, הצעיר הספרדי-הולנדי, מציג שקט ושליטה בחלק האחורי שגורמים להנהלת המועדון ללקק את האצבעות. גובה, עוצמה פיזית, משחק ראש מצוין וגם יכולת להשתלב באגף הימני, נדמה שהוא יוכל לעמוד במרכז ההגנה של ריאל מדריד לעשור קדימה. כמו קאררס, גם האוסן הפך מיד למרכיב חיוני במערך של אלונסו.

ועדיין, מי שגונב את מירב הכותרות הוא פרנקו מסטנטואונו. בן ה־18 הארגנטינאי, שהגיע מריבר פלייט, מתנהג כאילו גדל כל חייו בברנבאו. האישיות, הבשלות, האומץ – הכל כבר שם. “זה מרגיש כאילו אני כאן הרבה יותר זמן, בזכות החבר’ה שעזרו לי להרגיש בבית”, אמר אחרי שער הבכורה.

פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

והשער הזה, שנכבש מול לבאנטה, היה לא פחות מיצירת אומנות: שש נגיעות עדינות, חתך באגף ושלח כדור עוצר נשימה לחיבורים. “קסם” זו לא מילה גדולה מדי. מסטנטואונו לא רק כבש, אלא גם בעט חמש פעמים לשער, שני רק לוויניסיוס, והיה בין השחקנים המסוכנים ביותר על המגרש.

התאריך 23 בספטמבר 2025 ייכנס להיסטוריה שלו, בדיוק 72 שנה אחרי שהיום הזה נכנס להיסטוריה של אלפרדו די סטפנו. שניהם, יוצאי ריבר פלייט, כבשו את שערם הראשון במדי ריאל באותו יום בלוח השנה. החיבור הזה בין עבר מפואר להווה מבטיח לא יכול היה להיות סימבולי יותר.

תאריך זהה לשער הבכורה של די סטפנו במדריד. מסטנטואונו (IMAGO)

בין אם היה זה מקרי או לא, מסטנטואונו כבר הציב את עצמו בשורה אחת עם הכוכבים שידע המועדון להנחית במהלך ההיסטוריה. עדיין רחוק מהאגדות, אבל עם בסיס איתן ואמון מוחלט של מאמנו, נדמה שהשמיים הם הגבול. צ’אבי אלונסו, האיש שמנצח על התזמורת הזו, ממשיך בינתיים בעונה חלומית. שבעה משחקים, שבעה ניצחונות, פתיחה מושלמת שמזכירה מבצע מודיעיני מתוכנן לפרטי פרטים. היריבות באות והולכות, אבל התוצאה תמיד זהה: ריאל מנצחת.

קיליאן אמבפה הוא הנשק הסודי, עם תשעה שערים כבר בתחילת העונה. אבל לצד הצרפתי, אלונסו משלב את הרכש החדש כאילו היו שחקנים ותיקים, מנהל את הקישור במעבדה קפדנית ויוצר תלכיד לוחץ שמתחיל מוויניסיוס ואמבפה ועד הקשרים.

המחויבות הקולקטיבית היא סימן ההיכר של הקבוצה. לא רק התאוששות מהירה כשהכדור לא אצלם, אלא שליטה רציפה במשחק. כל שחקן מחויב, כל שחקן משתתף. זו לא רק טקטיקה, זו אמונה משותפת.

אמבפה ואלונסו (IMAGO)

המועדון כבר הבין שהקיץ הזה היה לא עוד חלון העברות, אלא מהפכה של ממש. שלושה שחקנים צעירים, האוסן, קאררס ומסטנטואונו, שהפכו את העתיד של ריאל מדריד להווה מסעיר. אם זו הייתה סימפוניה, הרי שהמנצח אלונסו הפך אותה למושלמת.

העונה עוד ארוכה והדרך לתארים רצופה מכשולים, אבל בברנבאו כבר מרגישים שמשהו גדול נבנה כאן. לא רק מספרים מושלמים, אלא גם תוכנית ברורה, אמונה ועתיד שנראה מבטיח מתמיד. ובמרכז כל זה עומד נער בן 18, פרנקו מסטנטואונו, שהפך בן לילה מהבטחה לאחד הסיפורים הצבעוניים והמרגשים של תחילת העונה.