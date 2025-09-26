"לא מעניין אותי מה כתוב בחולצה של מי שמולנו"

אחרי שגברה על מכבי תל אביב בחצי גמר גביע ווינר, הפועל ירושלים תחל את העונה האירופית שלה ביום שלישי הקרוב עם מפגש מול המבורג במסגרת מחזור הפתיחה של היורוקאפ ורגע לפני שזה קורה (וכשבועיים לאחר פתיחת האימונים) יונתן אלון התיישב לראיון מיוחד עם ONE בו הוא דיבר על העונה שהייתה, העונה שתהיה, הפקת הלקחים, הניצחונות ההפסדים ההדחה הכואבת בשנה שעברה מהיורוקאפ בשלב רבע הגמר, ומעל לכל על הדברים החשובים באמת. אלון סגר עונה ראשונה מלאה עם האדומים לבנים מהבירה והוא מספר על שינויים, התפקיד שלו האנרגיות וכן היה גם את סבב השאלות המהיר שגם היה מפתיע במיוחד.

אנחנו מתקרבים לסוף הקיץ ורק אומרים סוף סוף ועולה לך חיוך על הפנים.

"כי אני אוהב חורף פשוט (מחייך) אבל כן יש התרגשות להתחיל עונה חדשה ולקבל בחזרה את החבר'ה שהיו איתנו ואת החבר'ה החדשים ולנסות וליצור מזה משהו טוב יותר".

כשאתה מדבר על טוב יותר ורואים איזה עומק יש השנה להפועל ירושלים, זה חלק מהפקת הלקחים של שנה שעברה?

"כן באופן טבעי אחרי מכת הפציעות שעברנו בשנה שעברה, אמנם התגברנו עליה אבל היא פגעה בנו מאוד, היינו צריכים להפיק לקחים רק מזה וזה לא רק מכת הפציעות עצמה זאת אומרת משהו גרם לה, איזשהו עומס גרם לה. חלק מהפציעות אי אפשר היה להימנע ואני חושב שעם חלוקה נכונה של עומסים שחקנים נפצעים פחות וזה הלקח שאנחנו לקחנו".

אני רוצה לחזור איתך לאותו משחק שלא הייתה לכם חמישייה לסיים איתה את המשחק, איך בתוך כל הקשיים האלו אתה מצליח כמפקד לשמור על רמת ביצוע ורמת דריכות טובות על אף כל אלו?

"התשובה היא כן כי החבר'ה הצליחו להוכיח את זה על המגרש, יש משברים לכל אחד והדבר הכי חשוב הוא לא להתרכז במי שלא נמצא ולא להתרכז במר גורלנו אלא להגיד אוקיי זה מה שיש ואנחנו מאמינים במה שיש ואנחנו הולכים לנצח. עכשיו בוא נמצא ביחד את הדרך איך מנצחים, לא תמיד הצלחנו לנצח, אבל בסך הכל היה בסדר".

נעבור כמה משחקים קדימה, הערב של אותו משחק בבלגרד שסיים את העונה שלכם באירופה, מה התחושות באותם הרגעים?

"זה היה כמובן מאוד מאכזב גם בדרך שהמשחק התפתח כי חשבתי שאנחנו יכולים לשחק יותר טוב נגד הקבוצה הזו (גראן קנאריה, מ.ב) ולשמור אותה יותר טוב. היו שם כמה מהלכים גדולים שלשות עם יד בפנים ובסוף אלו זריקות שאני חי איתן אבל אני זוכר תחושה חזקה מאוד שלי בסוף המשחק כשהסתכלתי ליציע הריק וקיללתי בלב. אמרתי 'עם האוהדים שלנו בחיים זה לא היה קורה לנו' ואולי אי אפשר לנצח ככה, אולי לא מצליחים לנצח ככה בלי האוהדים שלנו ובלי האווירה הביתית כי בשבילי הפועל ירושלים זה קודם כל הדבר הזה שזה לא משנה אם זה משחק בית או משחק חוץ, 1,500 אוהדים בהיכל מנורה מבטחים או 7,000-8,000 איש כאן (פיס ארנה, מ.ב) שדוחפים אותנו ושאנחנו רואים אותם בעיניים ושומעים את הקול שלהם דוחף אותנו וזו הייתה התחושה האמתית שלי".

גם עליכם וגם על מכבי תל אביב התחושה הייתה שאם משחקים בבית אז אתם מנצחים עוד כמה משחקים, כמה זה כבר נמאס לבוא ולשאול מתי המשחקים יחזרו לכאן?

"ברור זה הדבר שהכי חשוב לנו, שהחטופים יחזרו ואחר כך שהמשחקים יחזרו".

סגרת שנה ראשונה מלאה כמאמן עם סגל שחלקו המשיך ואת חלקו בנית, אז תחילה מה יונתן אלון של 2025/26 שונה ובאיזה אופן מזה של שנה קודם?

"אני לא יודע אם אני שונה עכשיו, גם באמצע השנה הייתי שונה מאשר בתחילת השנה אני חושב שכל בנאדם ובטח מאמן צריך לעשות איזושהי התפתחות במהלך הקריירה המקצועית שלו ולהשתפר ולהתחדד, לדעת במה הוא יותר חזק ובמה הוא פחות חזק. המשימה שלי היא להוציא מאנשים את המקסימום ובהרבה מאוד סיטואציות ככל שהזמן המשיך הצלחתי לחדד יותר את הדברים שאני רוצה מעצמי ושאני רוצה מהם ומקווה שהדברים עכשיו עוד יותר ברורים לי ועוד יותר ברורים להם. אני נותן את כל כולי ולא מוותר לרגע ומבקר את עצמי וחוקר את עצמי יותר מכל אחד אחר בשביל להשתפר".

היו משברים לאורך הדרך? כאלו שגרמו לך באיזשהו מקום לתהות מה אני בכלל צריך את הדבר הזה עכשיו?

"לא ברמה הזאת, ממש לא. יש רגעים יותר קשים ורגעים פחות קשים, לכולנו ובטח בעונה שהנושא הזה של הטיסות והמשחקים בבולגריה יש פה אלמנט של התשה וחלק מהתפקיד שלי זה כל הזמן להיות באנרגיות ולהיות חד ומרוכז והייתי צריך להילחם בזה אבל לומר שהיו רגעי משבר או רגעי שבר טפו טפו טפו אני עושה את מה שאני אוהב ובא לעבודה שלי כל יום בכיף וזה לא שם".

אתה מדבר על אנרגיות וזה לא דבר של מה בכך זאת אומרת צריך רוטינות מסוימות אם זה אימונים או כל מיני דברים אחרים אז מה הדבר שלך שמביא אותך לשמור על הרמה הזו?

"לא, אין לי רוטינה, אבל יש בי רעב מאוד גדול להצליח ולנצח. כואב לי בגוף כשאני מפסיד ואני אעשה הכל כדי להימנע מהכאב הזה אבל אני מתאמן לפעמים וגיא גפני דואג לי במלונות שלנו בחו"ל לעשות לי אימונים בחדר כושר אבל זה לא קשור לזה האנרגיות שלי והרצון שלי להצליח ולנצח הוא בכל דבר שאני עושה מאז שאני ילד קטן והכדורסל פה הוא רק מקרי".

כשמסתכלים על המאמנים בליגת העל, על כולם יש דעה מסוימת לכאן או לכאן, לצורך העניין על עמית שרף יש קונצנזוס ואין אדם אחד בליגה שיגיד עליו מילה רעה, וזה נראה שאיפשהו אתה ועודד קטש יש בכם איזה משהו שהוא מיוחד אפילו קסם מסוים, איך אתה מסביר את זה?

"אני לא חושב שיש בי משהו מיוחד, אני לא יודע את זה. צריך לשאול את זה עליי לא אותי. אכן 'שרפי' הוא אדם מקסים עם זה אני מסכים, אבל בסוף כולנו בני אדם רגילים, אף אחד לא מיוחד לפחות איך שאני מסתכל על זה. אני רוצה לעשות את הכי טוב שאני יכול כאיש מקצוע וזה הכל".

גילינו על הדרך שאתה היית פרח טיס.

"לפני 20 שנה כן".

זה לא דבר של מה בכך, יש איזושהי תכונה שאתה מזהה שנדרשת ממישהו שאמור לתפעל איזושהי מערכת.

"תראה, קודם כל אני לא הצלחתי בקורס לכן אולי אין לי את התכונה הזו, אבל אני חושב שבכל מקום שהייתי בו בחיים לקחתי משם משהו ואני מניח שגם משם דברים נכנסו למטען שלי והצטברו. בסוף בנאדם הוא מכלול החוויות שלו ומכלול הדברים שהוא עשה בחיים וגם לזה יש חלק".

חייב לשאול אותך על הניצחון על הפועל תל אביב.

"איזה מהם, היו כמה?".

אם להודות על האמת הייתה תחושה בסדרה שהייתם הקבוצה העדיפה, למרות ההפסד במשחק השני. זה הרגיש שהפועל ירושלים הייתה טובה יותר בטח בשני המשחקים הראשונים וברבע האחרון של המשחק השלישי איך גרמת לזה לקרות ברמת הביצוע מהצד שלך והאם עודד הרים אליך טלפון וזרק לך איזה מילה אחת טובה או שתיים.

"לא, קודם כל לגבי איך עשינו את זה, אלו דברים שבנינו אותם מהרגע הראשון ועבדנו קשה בשבילם ולוקח זמן להגיע לשיא ואני מאוד שמח שהצלחנו להתאים את השיא של היכולת שלנו ושל רמת הביצוע שלנו לזמנים הכי חשובים של העונה בליגה אבל זה לא אני אנחנו קבוצה ואנחנו עובדים מאוד קשה ואני חושב שהרבה קרדיט מגיע לשחקנים וחשוב מאוד, צריך לזכור שבסוף ניצחנו את המשחק הזה בסל בשנייה האחרונה במצב של שוויון שהיה יכול להיות גם בחוץ. זאת אומרת לא היה פה איזה נוקאאוט מטורף, אני כן חושב שכל קבוצה שעמדנו מולה הצבנו בפניה אתגר מאוד גדול ותמיד הקפדנו לעשות שלושה דברים, הקפדנו להיות צנועים לעבוד קשה ולהסתכל על עצמנו ולא על היריבות שלנו. להיות טובים ולהיות גאים במי שאנחנו”.

“לא עניין אותנו מה כתוב על החולצה של מי שמשחק מולנו ואם אני רוצה לאהוב משהו שעשינו זה לאהוב את זה, את הדרך שבה עשינו את הדברים גם כשהיינו מבחינת דעת הקהל למטה וגם כשהיינו פצועים לא שינינו את הדרך שלנו ולא את הדרך שבה אנחנו מדברים האחד עם השני ולא את הדרך שבה אנחנו מתנהגים בתוך המערכת ולא את הדרך שבה אנחנו מתאמנים מתוך אמונה, שכשאתה עובד ככה קשה וטוב ברוב הפעמים תגיע רחוק, לא תמיד. העבודה הזו מבטיחה לך, אין שום דבר שמבטיח תארים, אבל עבודה נכונה לאורך זמן גורמת לזה שאתה תהיה בצמרת ותהיה בהזדמנות להביא תארים וזו המטרה שלנו בהפועל ירושלים".

בוא נדבר ATO (After Time Out), כשמסתכלים על שני פסקי זמן והתרגיל שיצא לאחריהם, במשחק השלישי מול הפועל תל אביב עם ג'ארד הארפר ובמשחק השני נגד מכבי תל אביב עם ג'סטין סמית' שמגיע לסל קל, יכול להיות שזה הפורטה שלך?

"אני לא יודע להגיד אני גם לא אומר על החוזקות שלי זה אנשים צריכים לומר עליי. לגבי הסל של ג'ארד הארפר, אני הייתי עושה בדיוק את הכל אותו הדבר גם אם הוא היה מחטיא, אני לא יכול לזקוף לזכותי יותר מדי בדבר הזה וגם בתרגיל האחרון בסוף השחקנים ביצעו ברמת ביצוע מאוד מאוד גבוהה תרגיל שהוא די פשוט. אני לא אוהב להסתכל על רגעים קטנים מסוימים כרגעים מכוננים למרות שאלו רגעים שהיו מדהימים מבחינה ספורטיבית כי לוקח הרבה שנים והרבה עבודה קשה להגיע ולהיות מה שאתה בסיטואציה הזו והשחקנים האלו שבאו ובסוף עשו את הפעולות על המגרש. צריך לזכור לא משנה מה אני אעשה וכמה אני אעשה, אני לא דורך בתוך הקווים זה בסוף השחקנים ואנחנו צריכים לעבור איזשהו תהליך משותף של להיות 'אחד' בדברים האלו ולסמוך האחד על השני אבל אני לא כל כך אוהב לא ששחקן מנצח משחק ולא שמאמן עשה מהלך - זה ספורט קבוצתי ואני לא רואה כך את המשחק הזה".

דיברת מקודם על זה שאתה מוציא את המיטב מהשחקנים ואין ספק שאחד מהם זה יובל זוסמן שנתן עונה מדהימה בירושלים ובנבחרת הדברים קצת פחות הלכו, אתה כמאמן מרגיש שאתה צריך לעשות איזה משהו מיוחד כדי להביא אותו למשחק הראשון של העונה שיהיה אותו יובל זוסמן שהיה בעונה הקודמת?

"לא, רק חיבוק כשהוא הגיע וכיף שהוא הגיע זה כיף לראות אותו. אני אחדד את זה אני לא מוציא מהשחקנים שום דבר הם מוציאים את זה מעצמם. אני עוזר להם אני יכול להתוות להם את הדרך ולהראות להם את נקודת המבט שלי ולהראות איך אני חושב שהדברים ואיך שהם צריכים לשחק בעיניי אבל הקרדיט בסוף על איך שיובל זוסמן נראה מגיע ליובל זוסמן והקרדיט לאיך שג'ארד הארפר נראה מגיע לג'ארד הארפר. זה שלהם מגיע להם כל הדבר הזה וכל הכבוד להם".

מה המקום הזה שאתה הולך אליו להירגע הרי כדורסל זה עסק מאוד אינטנסיבי.

"בסוף הדבר הכי כיף שהכי ממלא אותי זה להיות עם המשפחה שלי, זה הילדים שלי ואשתי. המשפחה הקצת יותר מורחבת, זה הבטריות וזה גם החוסר הכי הגדול כשאני כל היום בחו"ל ובקבוצה אז אני משתדל למלא את הזמן של החופשים שלי איתם וזה כיף לי".

ולסיום סבב שאלות מהירות:

ים או בריכה?

"ים".

תל אביב או ירושלים?

"ירושלים".

מייקל ג’ורדן או קובי בראיינט?

"מייקל".

תה או (גם תאו העוזר או שי) קפה?

"עם תאו אני אשתה פרפה ועם שי אני אשתה קפה שחור".

לנצח עם הבאזר או סטופ הגנתי?

"סטופ הגנתי".

ששחקן יקלע 50 או שכמה דו ספרתי?

"העיקר שננצח לא אכפת לי".

F22, הרקולס או סתם איזה בואינג?

"מסק"ר (מסוק קרב)".

פלאפל או שווארמה?

"שווארמה".

יורוליג או NBA?

"שווארמה, סתם. יורוליג".

השחקן הכי טוב שאימנת?

"יש כמה ברמה מאוד גבוהה בטח החבר'ה שפה, הארפר, זוס, קרינגטון בעמדות שלהם".

הכי גדול באירופה שהיה?

"השחקן האהוב עליי זה דיאמנטידיס. דימיטריס דיאמנטידיס אז כל מי שקצת דומה לו".

הסנטר כי גדול באירופה?

"סאבוניס".

הפאוור פורוורד?

"וזנקוב"

סמול פורוורד?

"קלייבורן".

שוטינג גארד?

"פארקר".

פוינט?

"דיאמנטידיס, אני מכור".